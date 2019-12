Kepa: "Lo mejor que podemos hacer es ir el domingo y ganar"

Kepa Arrizabalaga atendió a los medios de comunicación tras regresar a los entrenamientos con el Real Valladolid, una vez que ha vuelto de su periplo con la Selección española sub-21. El cancerbero albivioleta ha dado su opinión sobre cómo se encuentra la situación a orillas del Pisuerga después del varapalo del domingo anterior frente al Real Oviedo: "Siempre que pierdes, la gente habla. Lo mejor que podemos hacer es ir el domingo y ganar, y con eso se tranquiliza todo. Es normal que la gente hable cuando el partido de Soria lo veíamos ganado y al final empatamos, empatamos contra el Nàstic de Tarragona, contra el Huesca y perdimos frente al Oviedo. Pero nosotros tenemos que trabajar, seguir remando todos en la misma dirección y ganar el domingo".

El vasco ha valorado las sensaciones del vestuario, especialmente tras una semana dura por los malos resultados cosechados últimamente en la categoría de plata del deporte rey a nivel nacional: "Seguimos trabajando fuerte. Anímicamente estamos bien, estamos unidos, todos vamos en la misma dirección. Hasta ahora no nos han salido las cosas tan bien como queríamos, pero seguro que saldrán".

"Todos los contrarios saben jugar"

Otro de los aspectos acerca de los que se ha pronunciado ha tenido que ver con su protagonismo durante el tramo inicial de la presente campaña, tal y como pudo comprobarse en su gran actuación en tierras oscenses: "Fue una circunstancia del partido. En la primera parte no tuve tanto trabajo, dominamos mejor el partido. En la segunda íbamos ganando, nos metimos quizá un poco atrás, dejamos la posesión del balón al rival y no hay rival pequeño. Todos los contrarios saben jugar, todos te atacan y se dio la situación de que ellos tuvieron ocasiones. Todos queremos ayudar. Me salió un buen partido, como otro día le saldrá a otro, pero al final todo es para el equipo".

Después de defender los colores de 'La Rojita' (sub-21), Kepa ha señalado que tiene todos los sentidos puestos en que el Pucela haga un buen encuentro en el fortín del Llagostera: "Te ves en la clasificación y no te ves bien, que no ganas. Lo que tenemos que hacer es juntarnos, animar todos e ir en la misma dirección para ganar, que es lo importante". Asimismo, se ha manifestado sobre el duelo contra el Real Oviedo: "He visto el resumen porque justo estábamos entrenando, pero fue un partido complicado, en el que se empató dos veces, aunque acabas perdiendo puntos en casa. Siempre es importante, sobre todo en casa, sumar de tres en tres".

En cuanto al tema de las selecciones, ha dicho que no puede hacer nada para conseguir que la competición también se detenga en Segunda División: "Yo no soy quién para hacer parar la competición, no es una cosa que tenga que valorarla yo. Es algo de la competición, que está montada así, así que sólo queda aceptarlo". Y ha mostrado su optimismo por el espléndido rendimiento del combinado liderado por Albert Celades contra Georgia y Suecia: "Ganamos un partido y empatamos el otro. Es verdad que en ese gol (contra Georgia) quizá me sorprende un poco el bote, pero al final pudimos ganar el partido con solvencia. Y el otro día contra Suecia fue un partido en el que jugamos muy bien la primera parte, que nos ponemos por delante y que la expulsión nos hace daño. Ellos cogen más el balón y nos empatan, aunque vamos sumando, la clasificación es muy larga y aún queda mucho".

Kepa ha analizado las claves de la UE Llagostera, el próximo rival del club presidido por Carlos Suárez en la Liga Adelante: "Un equipo que, sobre todo, vive muy bien de la estrategia, jugadores muy peligrosos, especialmente en su campo. Es una salida complicada. El año pasado se vio cómo el Llagostera en su campo sacó muchos puntos, entonces tendremos que estar muy atentos, intentar hacer nuestro juego y tener confianza con balón". A lo que ha añadido que el momento actual es difícil para todos, por lo que los focos no deberían centrarse exclusivamente en el míster: "Nos tenemos que echar una mano a nosotros mismos. Los que salimos al campo somos nosotros, los 11 que salimos y los que están fuera. Es bueno para todos que ganemos, no es cosa únicamente del entrenador o de los jugadores, es cosa de todos".

"Tácticamente tenemos que mejorar, eso está claro"

Por lo que respecta a las dudas defensivas del plantel blanquivioleta, ha dicho que están trabajando en dicho aspecto: "Tácticamente tenemos que mejorar, eso está claro, nos hacen ocasiones. No es una cosa sola de defensa o de portero, sino general, de todo el equipo, en la que tenemos que arrimar todos el hombro para atacar y defender, para ambas cosas. Durante la semana trabajas jugadas que el otro equipo puede hacer, por ejemplo la estrategia o la falta del otro día. Pero en el partido, por circunstancias, fallos o despistes, acaban pasando. Tenemos que ponerle más atención a esas cosas". El guardameta cedido por el Athletic Club de Bilbao también ha apuntado que su propósito es hacer que sus compañeros se sientan cómodos en el campo con él bajo palos: "Intento transmitir seguridad, es mi manera de jugar. Soy bastante tranquilo. Creo que el portero tiene que transmitir seguridad y confianza".

Kepa, "Jugador Cinco Estrellas"

Además, Kepa Arrizabalaga ha recibido este jueves el premio "Jugador Cinco Estrellas" del pasado mes de septiembre en el Real Valladolid, un galardón que ha sido entregado por Álvaro Barón, gestor comercial de Mahou. Esta entidad es la encargada de organizar este trofeo, un premio concedido por los seguidores del club en cuestión, en este caso el pucelano, mediante la cuenta de Twitter @FutbolMahou, junto con el apoyo del perfil oficial del equipo castellano: @realvalladolid.

Los aficionados de la escuadra albivioleta tienen la posibilidad de votar por su jugador favorito tuiteando su nombre, a lo que deben añadir el hashtag #Jugador5EstrellasVALL. El periodo para el recuento de todos los votos se comunica al principio de cada mes, para después anunciar el ganador en función de las votaciones realizadas por los seguidores del Pucela. El joven arquero vizcaíno ha querido agradecer a la parroquia vallisoletana su apoyo por el premio recibido este jueves: "Se lo agradezco a la afición, que es la que vota, y contento de recibirlo. Todos jugamos, todos sumamos, por lo que todo lo bueno al final es para el equipo".