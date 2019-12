Correr o morir

Tras siete jornadas de Liga, y un solo partido donde se ha visto un Sevilla potente que puede luchar por cualquier cosa. Ahora vuelve la competición casera tras el parón de selecciones. El equipo del técnico vasco se ha conseguido posicionar, no sin mucho esfuerzo, en la duodécima posición con tan solo ocho puntos de veintiuno posibles. Si miramos solo los dos últimos partidos, sobre todo el último, esto se ve como un sinsentido ya que le consiguieron ganar al vigente campeón de un triplete como es el Barcelona. Pero este es el nivel que todos los aficionados no solo de la entidad si no del futbol a nivel internacional espera de este equipo. Si echamos la mirada atrás, vemos una cantidad de desoladores resultados en los que se consiguieron solo dos puntos de quince posibles.

Se ha especulado mucho sobre ¿Por qué el Sevilla dio una cara de campeón en la Supercopa de Europa y en Liga no consigue arrancar?, ¿Siendo esta la plantilla más cara de la historia del club es posible que no haya sido la mejor planificación de las últimas temporadas?, ¿Se necesita algún cubrir puesto específico en el mercado invernal?, ¿Qué jugadores tienen que coger galones y tirar del carro?

El equipo ha demostrado que físicamente llegó en agosto a un nivel espectacular, pero esto le ha pasado factura en el arranque liguero, cosa que ha llamado la atención dado que Emery siempre ha sabido dosificar bien a sus equipos durante toda la competición. Pero no solo hay que recordar el final de Liga de aquel Almería que casi acaba en Uefa convirtiendose en el segundo mejor ascendido de la historia de con 52 puntos, o de aquel Valencia que tenía en propiedad el tercer puesto de la clasificación desde que llego el guipuzcoano, ni incluso de los dos últimos año en el equipo de Nervión donde a partir de febrero había que hacer un partido perfecto para quitarle un punto a los sevillanos, no vale acordarse de nada de eso. Hay que mirar los inicios de liga de sus equipos y como han ido a más. En su etapa en el club almeriense en la séptima jornada se encontraba el duodécimo con ocho puntos. Con el Valencia en su primer año con un equipo que no jugaba competición europea. En su segundo año en la misma jornada estuvo sexto, en la tercera con los chés consiguió estar tercero, con equipo bien montado y pocas caras nuevas, posición y situación que se repitió en las 2011/12. Vemos que no siempre ha tenido inicios sobresalientes, pero incluso cuando los ha tenido no ha podido levantar ninguna copa a final de temporada. En los años que lleva dirigiendo al equipo rojiblanco sus comienzos hasta la séptima jornada el decimocuarto en su primer año, y tercero el año pasado, acabando quinto ambos año y levantando la Europa League en ambas campaña. Con todo esto vemos que los comienzos no marcan el final de la clasificación, y que Emery es el técnico apropiado si el objetivo es jugar una competición europea. Ahora tiene que demostrar que además de saber sacar el máximo provecho a sus equipos, también es capaz de llevar una plantilla llena de jugadores de primer nivel que rifan los grandes equipos europeos, y en la que tiene más de once titulares cada jornada para afrontar cada partido.

La plantilla ha flaqueado en dos posiciones en cuanto a incorporaciones. La portería está literalmente cogida con alfileres con un portero como Beto que ya no está al nivel de jugar en un equipo que juega para llegar alto, y con un portero con una gran proyección, pero que todavía tiene mucho camino por recorrer como es Sergio Rico. La otra posición es la banda derecha, donde la salida de Aleix Vidal ha mermado mucho al equipo. Un jugador que no olvidemos que hasta bien entrada la competición no tenía sitio en los esquemas de Emery. Es por esto que el equipo va a fichar a alguien para reforzar esta banda en el mercado invernal. Aunque se desconoce el nombre, el cuerpo técnico ya ha tenido contacto con algunos jugadores para incorporase lo antes posible al equipo hispalense.

Galones

Dentro del vestuario, además de los capitanes y los más veteranos, los jugadores que han venido siendo mejores supuestamente que los que ya estaban o de los que han salido, tienen que echarse el equipo a la espalda cuando las cosas no vayan bien. Por su contra vemos a jugadores como Llorente que en partido contra el Barcelona salió apático y no aportó nada. Immobile no solo ha tenido mala suerte de cara a portería, si no que baja los brazos demasiado rápido cunado no le salen bien las cosas. Konoplyanka a pesar de llevar tres goles con muy pocos minutos, no da su 100%, y se puede afirmar ya que cuando juega con su selección demuestra que es un jugador con una calidad espectacular. Los jugadores que llevan más de un año como son Vitolo, Gameiro o Reyes no dejan de correr, son los que llevan por bandera y como mentalidad el “CORRER O MORIR”. Los nuevos jugadores tienen que ganarse el puesto luchando cada vez más contra los que dan el nivel y no pretender que se les regale el puesto por llamarse de alguna manera o por haber costado una cierta cantidad.

En cuanto al entrenador, Unai Emery no ha consigo imprimir en el equipo que estilo de juego es el que quiere sobre el terreno de juego. El año pasado jugaba a marcar un gol rápido, y a matar al rival a la contra, con una defensa y un centro del campo muy fuerte con Nico Pareja, con Carriço, con M´Bia y con Krychowiak, con un resultado impresionante. Este año no ha tenido una defensa titular ya que ha tenido hasta tres bajas en el puesto de centra y solo pudiendo contra con dos de sus cinco jugadores que ocupan esa posición. Con el fichaje de N´Zonzi no se busca abarcar tanto el terreno de juego defensivamente, como el control del balón y la salida rápida y efectiva de cara a la portería contraria. En estas jornadas seguro que vemos cada vez más cuál va a ser el esquema de juego del técnico vasco, que ha día de hoy ha demostrado que es el mejor para entrenar a este club, aunque no tanto a estos jugadores. Ahora toca esperar y la parada es en un campo tan arduo y complicado como es Ipurúa.