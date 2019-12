Marcos Senna: "Soy un privilegiado del fútbol"

Marcos Senna vivirá su último mes como futbolista profesional. El jugador hispano-brasileño, que actualmente juega en el New York Cosmos, puso fecha de caducidad a su carrera como futbolista y en menos de un mes dirá adiós al fútbol, ese deporte que le ha dado muchas alegrías, como la Eurocopa con España o capitanear al Villarreal en sus mejores años.

El centrocampista se propuso llegar hasta los 40 años pero el cuerpo ya le dice ‘basta’. “Me he dado cuenta que es la hora, el cuerpo me lo pide porque son muchos años jugando a un alto nivel. Creo que es el momento”, declaraba Marcos Senna en una entrevista al diario La Información. Su carrera le ha brindado momentos inolvidables y se retirará muy orgulloso por esa etapa que ha vivido: "He tenido la oportunidad de jugar un Mundial, una Eurocopa, la Champions League... Soy un privilegiado del fútbol".

El New York Cosmos marcha tercero en la clasificación de la North American Soccer League y tiene plaza para jugar el playoff del campeonato tras haber ganado la edición pasada. Y Marcos Senna ya tiene una posible fecha en la que podría decir adiós: “Si llegamos a la final del playoff será el 14 de noviembre”.

Marcos Senna recuerda sus mejores momentos durante su etapa profesional, casi todos vividos con el Villarreal: “He vivido momentos muy buenos, el subcampeonato con el Villarreal en 2007, la semifinal de Champions… de entre todos me quedo con ganar la Eurocopa, fue lo máximo”. Y no es para menos, pues Marcos Senna fue una pieza clave de esa España campeona. Pero como todos los futbolistas, también tuvo que lidiar con momentos muy duros, destacando la rotura del cruzado en 2003 ante el Betis y su posterior recaída cuando se estaba recuperando.

Toda una vida ligada al Villarreal

El papel que desempeñó Marcos Senna en el Villarreal no pasó desapercibido para grandes equipos europeos. Marcos Senna comentó que recibió ofertas para dejar el Villarreal, pero él se sentía “feliz” en el Submarino Amarillo: “No me arrepiento de haber estado tantos años allí, seguía ilusionado y muy contento, sin pensar en un club más grande. Siempre he estado muy contento sin la obsesión de ir a otro lado”, añadía Marcos Senna.

Y es que en 2006 estuvo a punto de irse al Manchester United, y el Villarreal actuó rápido y renovó su contrato. En 2008, Luis Aragonés le propuso irse con él a Turquía y el Villarreal volvió a mejorar su contrato. Así, Marcos Senna estuvo capitaneando al Submarino durante una década, convirtiéndose en uno de los emblemas del club, y uno de los mejores jugadores que ha tenido en su historia.

De campeón de la Eurocopa a no ir al Mundial

Una de las espinas que se le quedó clavada con la selección española fue la de no ir convocado al Mundial de Sudáfrica. Del Bosque decidió no contar con él, siendo una decisión complicada para él. Marcos Senna venía de ganar la Eurocopa, había jugado todos los partidos de clasificación para el Mundial, pero Del Bosque tomó la difícil decisión de no llamarle: “Tenía la cabeza en el Mundial, fue una pena. También le pasó a Güiza, a Cazorla o a Diego López”, comentaba Senna.

España consiguió la clasificación para la Eurocopa 2016 y Senna considera que España “peleará con los favoritos, Alemania, Francia, Italia e incluso Inglaterra”. En cuanto a su rol en el campo, Marcos Senna ve que hay calidad en el mediocentro, un equilibrio entre los jóvenes y los más veteranos: “Hay una base muy buena con chicos jóvenes de un gran futuro. Thiago, Isco… son grandes talentos y junto con los que quedan como Andrés (Iniesta) o Silva”.

Futuro ligado al fútbol

Senna colgará las botas dentro de un mes, pero ya avisó que su futuro estará ligado al fútbol: “¿Ser entrenador? Está en lo último de mis preferencias. Quiero sacarme la licencia pero también la de director deportivo y aprender cómo se trabaja en el mundo de la representación”. Aunque tal vez los aficionados al fútbol puedan ver a este genio una última vez, y es que se habla de un ‘Mundial de Leyendas’ en 2017, donde Senna podría tener un hueco con la selección española: “Se rumorea que habrá un Mundial de veteranos. Si es así igual vuelvo a pisar el césped pero me despido del fútbol a máximo nivel”.