Barcelona - Rayo Vallecano: sobrevivir a las bajas

Vuelve la Liga tras el parón de octubre y lo hará para medir los estragos que ha dejado el 'Virus FIFA'. En el Camp Nou se librará batalla entre dos conjuntos afortunados que no se vieron afectados por la jornada internacional, el FC Barcelona y el Rayo Vallecano. Unos llegan con la enfermería llena y los otros con ganas de romper la mala dinámica que les ha hecho encadenar dos derrotas consecutivas y sacarse el mal sabor de boca que les dejó la última visita en el feudo azulgrana. Los de Paco Jémez tienen claro que éste será un partido de grandes hazañas y no piensa desaprovechar la oportunidad de no tener que hacerle frente a uno de los mayores problemas del Barcelona: Leo Messi. El Rayo será uno de los equipos a los que la suerte le ha sonreído y que visitará uno de los campos más difíciles de Primera con una pequeña ventaja.

Ir para disfrutar, así encara el técnico rayista su próxima visita y Luis Enrique, a pesar de negarlo, buscará sobrevivir una jornada más sin varios de sus mejores pupilos. Hace 15 años que los visitantes no salen del Camp Nou con los 3 puntos bajo los hombros y Jémez cree que es el momento perfecto para romper esa mala dinámica.

Castigados por las bajas

El cuadro catalán se fue a la jornada internacional con una dolorosa derrota ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Al fin Unay Emery logró batir a los azulgranas aliándose con el palo y la línea de gol. A pesar de las múltiples ocasiones por parte de ambos conjuntos, fueron los locales los que se adelantaron gracias a Krohn-Dehli y sentenciaron mediante Iborra.

El Barcelona, desafinado con la puntería y con grandes problemas en defensa (que también les llevaron a perder 4 a 1 ante el Celta dos jornadas antes), estrelló balones en la madera y sólo fue capaz de vencer a un inspirado Sergio Rico desde los 11 metros gracias a Neymar, que también protagonizó una de las jugadas más delirantes del partido. El brasileño estrelló en el palo un balón que se paseó por toda la línea de gol sin entrar de milagro a pesar de la presencia de Piqué.

Si el curso pasado el equipo gozó de buena salud física, la suerte no está del lado de Lucho. Las múltiples bajas y la corta plantilla gracias a la sanción de la FIFA están llevando al técnico asturiano a obrar maniobras milagrosas para conseguir sacar un once cada jornada, y además, haciéndolo sin el pilar del juego del Barça: Leo Messi. Además, la sanción de la FIFA que impide jugar a las nuevas incorporaciones de la temporada Arda Turan y Aleix Vidal han dejado una plantilla muy corta con la que poder jugar para el asturiano. Suárez y Neymar no han viajado con sus selecciones para no sumar más minutos en sus botas y estar en plena disposición de Lucho tras el parón liguero, ya que no podrá hacer rotaciones para dejar descansar a sus internacionales.

En pleno apogeo de lesiones, con Dani Alves fuera de combate, el técnico asturiano encontró en Sergi Roberto su mejor comodín y lo está explotando. Encontró en el joven catalán un lateral que no esperaba y los minutos y las buenas sensaciones se apoderaron de un jugador cuestionado hasta el momento. El resurgir del centrocampista ha sido la mejor noticia y el mejor fichaje que el equipo podía hacer y querrá exprimir al máximo este buen momento jugando con él en varias posiciones del campo aprovechando que no es un futbolista cargado de minutos.

Romper la mala racha con una buena dosis de moral

El Rayo llega al Camp Nou después de perder sus últimos dos encuentros en Liga. Cayeron ante el casa contra un Betis ilusionado (0-2) y ante un Sevilla (3-2) que sumó sus tres primeros puntos de la temporada frente a los de Vallecas. Los rayistas han empezado el curso con un global de dos victorias, un empate y cuatro derrotas, lo que es ha llevado a encontrarse en 15º lugar en la tabla de clasificaciones y a coquetear con la zona negra de la clasificación. Se encuentran a un sólo punto del descenso y, a pesar de que aún es muy pronto para mirar las posiciones, prefieren estar cuánto más lejos mejor.

Para ello, para romper con la mala dinámica que les ha llevado a estar en el dique seco de puntos durante dos jornadas consecutivas, Paco Jémez ve en ganar al Barcelona fuera de casa la mejor oportunidad. No sólo supondría saciar la sed de puntos sino hacerlo con una dosis de moral que podría repercutir en los siguientes partidos de los vallecanos.

El último encuentro en el Camp Nou, el retorno del liderato

La última vez que el Barcelona recibió al Rayo en el Camp Nou terminó de la peor manera para los de Paco Jémez. Los madrileños fueron víctima de las necesidades de los de Luis Enrique. El Real Madrid –líder en aquel momento-, les brindó en bandeja la posibilidad de recuperar el liderato al caer en San Mamés.

Los catalanes, castigados por la crisis de enero que les azotó en Anoeta, no quisieron perder la oportunidad de colocarse en la cresta de la ola de nuevo y arroyaron a los de Paco Jémez. 6 -1, así de contundentes se mostraron ante un equipo contra el que no tuvieron compasión. Hubo para todos. Luis Suárez marcó un doblete, Messi un hat-trick, Piqué se unió a la fiesta y Bueno anotó el gol del honor desde los 11 metros. La bestia negra de ese día para los rayistas, el argentino, no estará en la próxima cita en el feudo azulgrana.

Luis Enrique: “El Rayo es un rival incómodo"

Luis Enrique, en la habitual rueda de prensa previa al partido, calificó al Rayo Vallecano como un rival "incómodo": “El Rayo Vallecano nos va a presentar muchísimas dificultades. No te permite un balón tranquilo y será un rival muy incómodo. Si no estamos finos, nos pueden quitar la posesión y el control del balón. La clave, pues, es no perder la pelota y tener una buena actitud defensiva. Tendremos que presionarles para que puedan cometer errores". El técnico asturiano admitió estar preocupado por la plaga de lesiones en el equipo y reconoció que acusaba al rendimiento de los jugadores: “La idea es controlar la carga de minutos de los jugadores, pero desaparece cuando nos encontramos con esta situación. Pero no es ninguna excusa”.

La baja de Leo Messi ha abierto una pequeña ventana a dos jovenes delanteros: Munir y Sandro: “Son dos jugadores con mucha calidad y proyección que deben aportar su granito de arena poco a poco, pero sin presión”. “Los veo en muy buena línea y, aunque están jugando más de lo que podrían haber llegado a pensar, creo que nos están ayudando mucho y todavía pueden aportar más”, añadió.

Paco Jémez: “Es un partido para disfrutar"

Paco Jémez se mostró muy optimista con el partido y dejó claro lo que quería de su equipo: "Quiero que seamos capaces de competirle y ganarle la posesión al Barça, que no se encuentren cómodos por nuestra presión muy fuerte arriba, en que mis jugadrores sean más valientes que cualquier otro día del año porque lo vamos a necesitar, hay que salir al campo con la mentalidad de jugar bien y ganar, porque ganar jugando de cualquier manera es una utopía". "Quiero ver a mi equipo mirar la portería contraria, crear ocasiones, cómo defiende a los mejores del mundo. Es un partido para disfrutar", añadió..

El técnico también habló de la facilidad con la que el rival está encajando goles este curso: "Vamos a intentar aprovecharnos de eso. A lo mejor hay algunos desajustes o errores que hay que aprovechar, pero creo que es algo pasajero. No será constante todo el año".

Finalmente, en referencia al último resultado en el Camp Nou en un partido disputado entre ambos conjuntos (6-1), Jémez se mostró contundente con sus detractores: "No es plato de buen gusto que te metan seis, pero cuando hace buenos partidos allí eso nos vale para ganar en otros muchos partidos. Todo el mundo quiere que ganemos, pero es complicado y haremos lo que podemos, que nadie le quepa la menor duda. Hay muchos comentarios que parece que vamos allí a hacernos el haraquiri. En este país hay mucho tonto y normalmente se suelen juntar todos".

Convocatorias

El Barcelona llega con bajas importantes al partido como Leo Messi, Iniesta, Vermaelen y Rafinha –ambos por lesión-, mientras que por parte del cuadro rayista, la gran novedad es Ebert, que regresa a la convocatoria tras los cuatro partidos de sanción, y Miku, que vuelve a la convocatoria tras haber caído de ella en las últimas jornadas por voluntad de Jémez. Las bajas del cuadro visitante serán los lesionados David Cobeño y Pablo Hernández, Antonio Amaya por sanción y Quini, Fariña, Cissé y Zhang Chengdong por decisión técnica.

FC Barcelona: Se conocerá el mismo día de partido.

Rayo Vallecano: Toño, J. Carlos, Álex Campos, Tito, Nacho, Rat, Zé, Llorente, Dorado, Baena, Trashorras, Jozabed, Ebert, Lass, Embarba, Bebé, Javi Guerra, Manucho y Miku.

Posibles 11