Valencia CF - Málaga CF: ni la sombra de lo que se espera

Ninguno está cumpliendo las expectativas. Juegan mal, rinden peor. No terminan de encajar las piezas en unos puzzles que han sufrido demasiados huecos. Los que las mueven desde la banda no aciertan, quizás, presionados por una afición tan exigente como incansable. Las propias piezas que están en el terreno de juego no se dejan mover. No se desarrollan como deben. No encajan como se preveía. En definitiva, el puzzle no es lo que se vendía a inicios de temporada. Ambos equipos no son ni la sombra de lo que se esperaba.

Tanto el Valencia CF como el Málaga CF no recuerdan a los de la temporada anterior. Una temporada que a los primeros les llevó a la UEFA Champions League y que a los segundos casi les permite entrar en la UEFA Europa League. Ahora todo es diferente. Mientras que el equipo che no consigue agradar con su juego y resultados a Mestalla, los blanquiazules solo han brindado una victoria al público de La Rosaleda. Al frente de los dos conjuntos, Nuno y Javi Gracia, cada día más discutidos y cada día con su cargo pendiendo de un hilo. Un hilo, que en esta ocasión, comparten y que puede reforzar al que consiga la victoria y dejar muy tocado al que salga de vacío en la jornada 8 de Liga BBVA.

El agua al cuello y en tres competiciones

Si algo le puede pasar factura al equipo valenciano pueden ser la gran cantidad de partidos que va a disputar en esta temporada 2015/2016. El equipo, gracias al buen curso 2014/2015 que realizó, ha conseguido estar en tres competiciones que aseguran diversión y desgaste a partes iguales. La UEFA Champions League siempre supone un ascenso de ilusión a una grada que prefiere ver a su equipo jugar cada tres días, pero también provoca más partidos en los que si el resultado es adverso, llevan las malas energías a las cabezas de los aficionados. Ahora, los de Nuno se enfrentan al 12º encuentro del año. Los once anteriores se han saldado con cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas que dejan al equipo 9º en la clasificación y con tres puntos en el torneo europeo.

Precisamente, el último encuentro disputado supuso una dura derrota para los blanquinegros. El Athletic Club, en San Mamés, daba la vuelta a un encuentro que dominó el Valencia CF durante media hora. Un periodo de tiempo que aprovechó Parejo para abrir la lata y situar por delante a su equipo gracias a un gran gol de falta directa. Antes del descanso, Laporte, devolvía las tablas al marcador y daba aire a un equipo rojiblanco que no desaprovechó el impulso y arrolló al Valencia en los segundos 45 minutos, donde los goles de Aduriz y Susaeta sentenciaron el partido y dejaron tres puntos en Bilbao.

Mejor recuerdo guardan de su último partido en Mestalla, cuando se impusieron por la mínima al Granada gracias al tanto de Mustafi a los 26 minutos de encuentro. Un solitario gol que dejó tres puntos en el casillero pero un mal ambiente en el campo, ya que el equipo de Nuno no consiguió imponerse a un Granada de menor categoría y con una plantilla de menos quilates.

Aprovechar la dinámica para coger impulso

Lo mejor que puede hacer el Málaga CF es dejar a un lado los malos recuerdos del inicio liguero y pensar en la buena racha de sensaciones que vive actualmente. El equipo de Javi Gracia, tras el empate en el Santiago Bernabéu, parece recobrar el aliento y fructificar acciones sobre el terreno de juego. La mala puntería y la rentabilidad que han sacado los rivales a los pocos goles que le han hecho a Kameni estaban lastrando a un equipo que, sin lugar a dudas, hubo partidos donde mereció mucho más premio del que obtuvo. Ahora todo parece diferente y deberán demostrarlo en una plaza complicada como es Mestalla, donde nunca han ganado como Málaga CF y solo lo hicieron una vez, en la temporada 1954/1955, bajo el nombre de CD Málaga.

La lección la pudieron aprender los jugadores de Javi Gracia en el último encuentro de Liga disputado en La Rosaleda ante la Real Sociedad. A los diez minutos de juego, los locales ya habían conseguido anotar el primer gol de la temporada y poner tierra de por medio gracias al segundo tanto de la noche de Charles, el gran protagonista de aquel encuentro. El brasileño fue quien consiguió anotar también el tercero, aunque antes, Agirretxe, había acortado distancias en el marcador con un buen testarazo tras el pase de Zurutuza.

Tampoco se les dio mal el último partido lejos de su afición, más aún teniendo en cuenta el rival que tenían enfrente. El Real Madrid de Benítez parecía una piedra demasiado grande en un camino tortuoso. Sin embargo, el gran nivel de Kameni y de la defensa malagueña supuso dejar a cero un marcador que reflejaba al término de los 90 minutos el mismo resultado que al principio. La peor noticia fue la lesión de Amrabat, que finalmente fue intervenido en Holanda de una rotura de menisco externo de la rodilla derecha.

Protagonistas inesperados e indeseados

Dice mucho de la situación de ambos equipos el hecho de que ambos guardametas sean los hombres más señalados y reconocidos al término de cada partido. Si el portero es el protagonista en el encuentro es porque algo no va bien, y tanto en el Valencia CF como en el Málaga CF sucede precisamente esto.

Jaume Domenech es el actual cancerbero del equipo che. Con solo 24 años está aprovechando la baja por lesión de Diego Alves y está siendo clave en las victorias de su equipo. Ha dado auténticas lecciones de trabajo y esfuerzo sobre el terreno de juego y muchas de las buenas noticias que ha tenido su equipo son gracias a él. Ahora, tendrá delante a Charles, delantero brasileño que ha llegado al Málaga CF en el mercado veraniego y que ha conseguido un hat-trick en el último encuentro liguero. Por este motivo, vendrá con ganas de volver a perforar la portería de Mestalla y dar, de nuevo, los tres puntos a su equipo.

El Málaga CF es el segundo equipo que menos goles recibe, junto al Atlético de Madrid

En el otro área estará Carlos Kameni, un portero que parece haber bebido del mismo agua que Aritz Aduriz, pues sigue mejorando con los años. El camerunés ya cumple su quinta temporada en tierras andaluzas y se ha convertido, sobre todo este curso, en el máximo protagonista en los partidos del cuadro blanquiazul. Con sus enormes paradas dejó seco a Cristiano Ronaldo y al resto del tridente madridista. Tampoco consiguieron hacerle goles Messi, Luis Suárez y Neymar en el sufrido triunfo barcelonista del Camp Nou. De hecho, el Málaga CF es el segundo equipo, junto al Atlético de Madrid, que menos goles recibe, solo por detrás del Real Madrid. No obstante, esto no se convierte en algo bueno para el club, ya que la poca fertilidad atacante sacan la máxima rentalibilidad a los goles encajados. En esta jornada 8 de Liga BBVA tendrá delante suyo a Paco Alcácer, Rodrigo o Santi Mina, entre otros. Jugadores del máximo nivel que tampoco están viviendo un buen momento goleador y que, con Kameni bajo los palos, tendrán muy complicada la tarea de revertir la situación.

Así pues, quizás los aficionados valencianistas y malagueños deban dirigir sus miradas a ambas porterías y no precisamente para buscar goles, sino que disfrutarán de grandes intervenciones de dos de los guardametas más en forma de la presente edición de la Liga BBVA.

Últimos enfrentamientos dispares

Los últimos partidos entre Valencia CF y Málaga CF han corrido suertes distintas para uno y otro equipo. Mientras que el conjunto de Nuno ganó en la anterior visita de los andaluces a Mestalla, los de Javi Gracia se tomaron la revancha en la segunda vuelta y consiguieron quedarse con los tres puntos en La Rosaleda.

No obstante, no son de grato recuerdo las visitas de los blanquiazules al feudo che, ya que, como Málaga CF nunca han ganado en el Estadio de Mestalla. Solo lo consiguieron una vez bajo la denominación de CD Málaga y este año no parece presentarse la mejor oportunidad para inaugurar la estadística. En el encuentro del año pasado, correspondiente a la jornada 2, los locales dieron un auténtico repaso de goles y buen juego al equipo de Javi Gracia. Paco Alcácer, a la media hora de encuentro, Dani Parejo en el minuto 45 y Piatti en el 56, fueron los autores de unos tantos que frenaron al equipo visitante.

Un equipo visitante que se convirtió en local en el partido de la 21ª jornada de la Liga BBVA 2014/2015 y se impuso por la mínima a los blanquinegros gracias al tanto de Samu Castillejo a los 25 minutos de la primera mitad. La buena defensa provocó la desesperación de un Valencia CF que se quedó con diez jugadores tras la expulsión, por doble amarilla, de Joao Cancelo. Finalmente, el empuje de los visitantes no tuvo éxito y los tres puntos se quedaron en La Rosaleda.

Altas, bajas y posibles alineaciones.

Definitivamente, Enzo Pérez no se recupera de su lesión y será otra baja para Nuno Espírito Santo en el planteamiento del partido ante el Málaga CF. Junto al argentino están descartados los guardametas Diego Alves y Ryan y el defensor tunecino Abdennour. En esta semana marcada por los compromisos internacionales, el técnico portugués no ha podido contar con Paco Alcácer, convocado con España, Vezo y Cancelo, ambos con la selección portuguesa Sub-21, Mustafi, central con Alemania, Bakkali, que viajó con Bélgica, y Feghouli, internacional con Argelia. La principal ausencia y la sorpresa mayúscula es la no convocatoria de Negredo.

Convocatoria Valencia CF: Yoel, Doménech, Cancelo, Barragán, Mustafi, Santos, Orban, Gayà, Javi Fuego, Danilo, Parejo, André Gomes, Bakkali, Feghouli, Piatti, Rodrigo, Santi Mina, Paco Alcácer

En lo referente a Javi Gracia, destacar las ausencias en el centro del campo tras las sanciones a Tissone y Recio, el primero por salir expulsado y el segundo al ver la quinta tarjeta de la temporada en el encuentro ante la Real Sociedad. Camacho ha avanzado en su recuperación y ha venido entrenando con el equipo al mismo nivel que su compañeros por lo que viaja a Valencia, mientras que Santa Cruz también se ha ejercitado sin problemas con el grupo pero no ha entrado en la convocatoria. Por otro lado, Boka, Flavio y Amrabat volverán a ser bajas mientras que Hachim Mastour seguirá sin poder jugar al no recibir el permiso de la FIFA. En lo referente a las selecciones, el marroquí fue uno de los que tuvo que marchar para los compromisos internacionales. Junto a él se han ausentado Duje Cop, convocado por Croacia, Rosales, con Venezuela, Ricardo Horta, compañero de Vezo y Cancelo en Portugal Sub-21, y Filipenko, que ha vuelto lesionado de sus compromisos con Bielorrusia y será otra baja más para el encuentro.

Convocatoria Málaga CF: Kameni, Albentosa, Weligton, Camacho, Juankar, Espinho, Charles, Horta, Ochoa, Angeleri, Duda, Rosales, Cop, Filipenko, Tighadouini, M. Torres, Juanpi y Pablo.