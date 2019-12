Real Madrid - Levante UD: primera prueba tras el 'virus FIFA'

La Liga BBVA vuelve tras un nuevo parón de selecciones en el que pocos son los equipos europeos que no han tenido problemas de lesiones con sus cracks. No habrá más parones por encuentros oficiales para la mayor parte de jugadores, que ya han quedado bien dentro de la Eurocopa o bien fuera de ella. Otros sin embargo tendrán que luchar en la "repesca" por conseguir un puesto en la Eurocopa de Francia de 2016.

En esta octava jornada del campeonato nacional el Real Madrid recibirá a un Levante UD muy necesitado tras su mal inicio de temporada. El empate blanco del pasado fin de semana en el Vicente Calderón debe cobrar importancia esta jornada, donde los merengues deben convencer y mostrar todo su buen juego para alegrar tanto al entrenador como a la afición y quien sabe si conseguir de esta forma el liderato. En frente estará un equipo muy agerrido y luchador que tan solo se ha visto superado con claridad en el Camp Nou ante el FC Barcelona. No anota muchos goles, pero con sus cinco hombres atrás se defiende como gato panza arriba y lucha hasta el final en cada partido. Su nivel no es el esperado a estas alturas de la temporada pero queda mucho camino por recorrer, y por supuesto el partido no será un paseo de rosas para los de Rafa Benítez ni mucho menos.

1º Objetivo: intentar paliar el virus "FIFA"

La fase de clasificación para el campeonato europeo de selecciones que se disputará en Francia en 2016 ha llegado a su fin, no sin antes dejar un nuevo reguero de damnificados por las lesiones en muchos clubes europeos. Desde el Kun Agüero o Silva en el Manchester City, pasando por Gotze en el Bayern y hasta David Luiz en el Paris Saint Germain. Nuevamente el virus de la máxima competición del fútbol europeo causa estragos entre las plantillas más prestigiosas del mundo. En el caso del Real Madrid, dos futbolistas han sido los más damnificados: Karim Benzema, el hombre más en forma del momento en el equipo, y Luka Modric, la batuta del centro del campo junto a Toni Kroos.

Debe ser el momento de los Jesé Rodríguez, Casemiro, Lucas o Cheryshev

Por ello, el principal objetivo de Rafa Benítez ante el Levante y especialmente de cara a próximos compromisos como el del PSG en Champions League o el de Balaídos en la Liga BBVA, es encontrar sustitutos de garantías para los dos cracks. En el centro del campo, Kovacic ha demostrado poder suplir a su compatriota croata a la hora de atacar y defender. Casemiro sería otra opción más defensiva que permitiría liberar a Kroos para que se incorporara más al ataque. Pero en ataque el club merengue puede tener más problemas para encontrar un relevo de garantías para su hombre gol. Será el momento de pasar a Cristiano Ronaldo a la punta de ataque y utilizar a los jóvenes y canteranos Lucas Vázquez por banda derecha o Cheryshev por banda izquierda. Jesé también puede tener su oportunidad, días después de que su agente pidiera más minutos para él.

Si los relevos cuajan una buena actuación ante el Levante, pueden ganarse un puesto tanto para los aficionados del Bernabéu como para el técnico madrileño. La plantilla merengue no tiene nada que envidiar a otras en cuanto a cantidad y calidad, por lo que no habrá excusas para cosechar buenos resultados.

2º Objetivo: recuperar el olfato goleador

La segunda cuenta pendiente de este Real Madrid 2015/16 es la pegada. Tras anotar más de 100 goles en Liga el año pasado, el equipo se ha visto con el marcador a cero en varios encuentros, tanto en pretemporada como en la Liga. Sporting y Málaga han sido los rivales que han conseguido plantar cara en Liga al Real Madrid evitando encajar ningún gol. Aunque el nivel defensivo es muy alto, para ganar los encuentros es necesario anotar goles, y si eres el Real Madrid, debes golear.

El Bernabéu siempre ha sido un templo del gol, repleto de grandes jugadores y aficionados que desean ver a sus ídolos sobre el césped goleando a los rivales. Por ello, Benítez debe trabajar en conseguir goles. En revivir al mejor Cristiano Ronaldo, el que anotó 48 goles la pasada campaña tan solo en la Liga BBVA. Debe dosificar a Bale, quien tras jugar dos encuentros con Gales en la última semana puede tener riesgo de lesión, y es necesario que vuelva al nivel al que se salió del equipo cuando se lesionó.

Alcaraz: "¿Por qué no podemos ganar o empatar ante el Real Madrid?"

Tras la victoria de la última semana conseguida por el Levante ante el líder, el Villarreal CF, el técnico español se muestra optimista y con ganas de cara a la octava jornada que disputará en la capital de España. Aseguró que el equipo tiene siempre unos objetivos en el partido y en función del rival debe cumplir más o menos: "Si somos capaces de cumplir muchos de ellos, ¿por qué no podemos sacar un buen resultado, hacer un buen partido y podemos ganar o empatar?".

Para él, la clave de su equipo es el compromiso. Es un equipo que "tiene que jugar muy junto" tanto en casa como en campo contrario, y por supuesto "salir rápido en transición y tener efectividad arriba". No quiso entrar a valorar las bajas del rival, asegurando que ellos también tienen bajas y algunas "en la misma línea", lo cual les "perjudica". "No puedo hacer un análisis de las bajas del equipo contrario porque tiene que hacerlo el entrenador del equipo contrario", dilucidó. Tuvo palabras muy amables con su homólogo en el Real Madrid, Rafa Benítez, de quien dijo que no es defensivo y que esas etiquetas son "clichés" que se ponen. "Benítez es un gran entrenador y ahí está su currículum. Es un entrenador metódico", concluyó.

No quiso entrar a hablar sobre su victoria del pasado fin de semana ante el Villarreal, comentando que en el fútbol las sensaciones cambian cada semana. Finalmente, respecto al encuentro en el Bernabéu, dijo que "si conseguimos algo bueno, que esperemos que sea así, pues estaremos aun más contentos".

Los fichajes del Levante quieren demostrar su nivel

La temporada pasada, David Barral fue el máximo goleador del equipo y el principal partícipe de la salvación cuando el fantasma del descenso se cernía sobre el Ciudad de Valencia. En verano decidió marcharse, en parte por falta de físico al superar los 32 años, al jugar en los Emiratos Árabes. Junto a él varios compañeros abandonaron la entidad valenciana, pero desde la directiva trajeron refuerzos de garantías, como Verza y Trujillo del Almería, o Ghilas y Deyverson, actuales delanteros titulares que presumiblemente jugarán en el Santiago Bernabéu.

Hasta el momento tan solo el brasileño Deyverson ha sido capaz de anotar goles, con especial importancia el que anotó ante el Villarreal para conseguir tres puntos vitales. Ghilas no ha empezado con el mismo buen pie con el que empezó en el Córdoba la pasada campaña, y tan solo ha podido asistir a su compañero ante el mismo líder. Sus registros goleadores son muy bajos, y aunque es cierto que el equipo apenas encaja, los dos delanteros titulares necesitan dar un paso al frente y demostrar todas sus cualidades y habilidades. Verza no podrá estar por lesión, al igual que Trujillo. Sin embargo, el joven José Mari si está disponible y puede tener minutos en el centro del campo. No hay mejor escenario que un Santiago Bernabéu repleto hasta la bandera ni mejor rival que el Real Madrid para demostrar de qué pasta están hechos los jugadores recién llegados a la entidad valenciana. Tienen su gran oportunidad y seguro que no quieren desperdiciarla.

Convocatorias

Real Madrid CF: Por confirmar.

Levante UD: Por confirmar.

Posibles onces