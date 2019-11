Moyes: "Somos un equipo diferente"

David Moyes ha salido hoy a rueda de prensa en el Estadio de Anoeta para hacer sus declaraciones de cara al partido de mañana contra el Atlético. En ellas, ha tenido tiempo de hablar del progreso que ha tenido la plantilla desde que él llegó, del duro rival de mañana, además del emparejamiento de la eliminatoria copera que les enfrentará a Las Palmas y de su estancia en San Sebastián.

Respecto al crecimiento de la plantilla, Moyes ha hablado de un equipo fortalecido, diferente al que se encontró en su llegada a la capital de Gipuzkoa. "Hemos evolucionado y hemos cambiado. Estamos en una situación más fuerte, los jugadores físicamente están mejor", ha afirmado.

Virus FIFA

Preguntado acerca del llamado "Virus FIFA", que puede hacer que los jugadores, tras los compromisos con sus selecciones puedan llegar lesionados, el escocés se ha mostrado tranquilo. "Era importante que volviesen Bruma, Reyes y Vela, y lo han hecho", ha ratificado. Todos los jugadores de la plantilla menos Raúl Navas están disponibles para el partido de mañana, algo importante para afrontar este tipo de partidos.

Moyes: "Es muy difícil jugar contra el Atlético, no conceden muchas ocasiones"

Y es que mañana la Real Sociedad se enfrenta ante un rival muy complicado. "Es muy difícil jugar contra el Atlético, no concede muchas ocasiones, son compactos y hacen que sea difícil marcar contra ellos -asume Moyes.- Y luego tienen a Griezmann, Torres, Jackson...que son delanteros muy buenos", ha declarado. Pero el míster confía en la victoria: "El año pasado logramos buenos resultados antes equipos grandes y espero que podamos hacerlo este año".

Caso Vela

Como no podía ser de otra manera, el entrenador de los donostiarras también fue preguntado por su mejor jugador, Carlos Vela, que no está mostrando un gran rendimiento con el equipo pero volvió a marcar, con México, 89 días después. "Nos hace falta que esté en buena forma, creo que el gol le va a dar confianza, se ha recuperado bien y está listo para jugar. Es muy importante para el equipo", ha avalado.

"No todo es culpa de los delanteros", asegura el escocés

El mexicano es señalado por parte de la afición como culpable de la mala situación del equipo cara a puerta, pero para el escocés no es así. "Los centrales pueden marcar a balón parado, hace falta que los centrocampistas marquen algunos goles, no todo es culpa de los delanteros", manifiesta Moyes. Además, ha garantizado que, mirando las estadísticas, la Real es "tan buen equipo como cualquier otro de España", solo que, de cara a puerta, "no se está acertando". Aunque esto puede cambiar, y es que el entrenador txuriurdin augura un buen futuro: "Los resultados llegarán haciendo justicia a nuestras actuaciones".

La Copa

Cerca de terminar, el escocés también ha hablado sobre la eliminatoria de la Copa del Rey ante Las Palmas. "No es un enfrentamiento fácil, pero tampoco para ellos", afirma. El desplazamiento entre los dos estadios es largo, y que ambos clubes sean de Primera División no hace que el cruce sea fácil, algo que ha criticado Moyes: "El sorteo de Copa es injusto, debería ser igual para todo el mundo. Cuando se entra en el sorteo todo el mundo debería ser igual. Un equipo más fuerte no puede jugar contra uno más débil".

Por último, ha sido preguntado por su vida en San Sebastián, su estancia en el Hotel Maria Cristina y la búsqueda de residencia. "Desde el primer día he estado buscando pisos pero aquí no es fácil encontrar un lugar para vivir en los meses de verano", asegura Moyes. Pero a pesar de la incomodidad de no vivir en su propia casa, el escocés se muestra contento. "Estoy muy feliz, disfruto de mi trabajo y es gracias a los jugadores. Nos hace falta ganar pero su compromiso para intentar mejorar ha sido excelente. Estoy impresionado", ha concluido. Como final, el escocés ha mostrado su tristeza ante el fallecimiento de Howard Kendall, ex-entrenador del Athletic de Bilbao y ex-jugador del Everton, con el que el escocés tenía una buena relación.