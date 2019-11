UE Llagostera - Real Valladolid: necesidad contra necesidades

Han trascurrido tan solo ocho jornadas de Liga y la funesta llamada de la necesidad ya ha dejado su mensaje en el estadio de Palamós y en el Nuevo Estadio José Zorrilla. Mientras que en el primero ya ha dejado el habitual recado a los equipos modestos, en el que insta al inquilino de ese feudo a sumar puntos para mantener la tan ansiada estabilidad; la aldaba del Real Valladolid ya ha sido aporreada por el fantasma de las carencias. Ojalá a los pucelanos solo les hiciesen falta los puntos.

Pese a que la clasificación ilustra que el combinado castellano atesora dos puntos más que el catalán, son los vallisoletanos quienes atraviesan por el nudo más dramático de la tragicomedia que puede ser la Segunda división. Qué cosas tiene el fútbol. La diferencia entre los azulgrana y los albivioleta no es otra que dos empates, con sus consiguientes puntos. Solo dos triunfos cada uno han logrado sumar, bagaje paupérrimo para un equipo que aspira al ascenso.

Al UE Llagostera, dentro de que la ambición debe ir ligada al deporte rey, le es suficiente con sumar los máximos puntos posibles, sea como sea, y salvar la categoría una vez más. La Segunda está cada vez más igualada, como se acreditó el curso pasado, pues este equipo anduvo muy cerca de colarse en los playoff de ascenso, lo cual hubiera sido todo un logro en base a su entidad.

Vientos de guerra restallan la capital del Pisuerga, que ha visto cómo su equipo se fraguó en verano con nombres expertos en la categoría, conocedores de la brega pero con un nivel técnico muy distante del vivido durante el curso 2014/2015. El nuevo entrenador, Gaizka Garitano, no ha logrado cuajar los mimbres y formar un conjunto estructurado, sino que el Pucela lleva semanas a la deriva futbolística, con cuatro jornadas consecutivas sin catar las mieles de la victoria.

Sangría a domicilio

Doce puntos podría haber cosechado el Real Valladolid en sus cuatro salidas, si bien tan solo se ha hecho con dos de ellos. Dos igualadas en Soria y Huesca, además de derrotas en Córdoba y Ponferrada, que implican que los pucelanos no han conseguido ganar a domicilio, una racha nefasta que es imprescindible truncar si se quiere aparecer en los primeros puestos de la tabla. Sin que Zorrilla esté siendo un fortín, se antoja cada vez más necesario recolectar puntos como visitantes, más aún ante un rival aparentemente de menor entidad, aunque no hay enano que no se haga gigante ante este equipo de sombras.

A tres puntos del playoff y a uno del descenso

Aunque solo hay tres puntos entre las posiciones de liguilla de ascenso y el lugar de los de rayas blancas y violetas en la clasificación, tan solo uno los aleja del descenso. Desapariciones, refundaciones y demás términos tétricos suenan en Valladolid en caso de caer a 2ªB, amén del consiguiente drama para los intereses futbolísticos de sus aficionados.

La dinámica del Llagostera ante su público es radical: dos victorias por dos otras tantas caídas. En la última cita en Palamós el Elche salió escaldado, un 4-1 abrumador que llevaría a los castellanos a los puestos de descenso y a Garitano a oler el filo de la guillotina sobre su cuello de entrenador. La anterior vez de los catalanes como locales, por contra, se saldó con un 0-2 recibido por el Tenerife. El cuadro vallisoletano será quien rompa esta absoluta equidad.

La pasada jornada se tradujo en derrota para los hombres de Oriol Alsina, que llegarán al partido del domingo con el dulce cansancio de una victoria copera entre semana. Pasar de ronda los enfrentará a un buen equipo de Primera, un siempre jugoso acicate para jugadores y grada, aunque la fatiga del miércoles y las ensoñaciones pueden ser un factor del que se aprovece en Valladolid para asaltar un fortín que la pasada temporada albergó un duro 2-0 en un choque con un viento incómodo para los visitantes.

Vaivenes sin rumbo

Los planes de Gaizka Garitano para su equipo no han conseguido que exista un juego coherente y eficaz, ya que ni el rendimiento ofensivo ha acudido en socorro de una defensa con dificultades para parar atacantes veloces y detener al oponente, además de sufridora para elaborar juego desde atrás. Cuestiones como las lesiones, las convocatorias de las selecciones internacionales y las distintas expulsiones que han lastrado al Pucela han impedido coger rodaje a los castellanos.

Nefasta eficacia táctica del Pucela

El entrenador vasco ha probado con distintos jugadores en la línea de retaguardia, centro del campo y en la zona ofensiva sin que haya obtenido con ello grandes resultados ni sensaciones. Los ocho goles a favor -únicamente con cuatro artilleros- y otros diez recibidos sientan un balance muy insuficiente para que el Real Valladolid deje de dar disgustos a su hinchada.

Los dos principales problemas de los pucelanos son, por un lado, la incapacidad para superar las tres cuartas partes del campo con peligro y para convertir las ocasiones y, a su vez, una idea de juego dependiente del adversario, sin ganas ni capacidad para dominar los noventa minutos. Si por algo se caracteriza el adversario de este domingo es por ser farragoso, complicado de ganar y muy sólido en su estructura, de modo que los de Zorrilla tendrán que darlo todo para llevar la iniciativa con el balón e impedir entrar en la especialidad de los de Alsina.

"Tienen un estilo de juego muy definido y que en su campo, sobre todo, se hace más fuerte y más difícil de batir. Equipos muy buenos como el Alavés y el Elche han caído allí goleados. He visto también el partido del año pasado del Real Valladolid allí, donde se cayó dos cero y es un partido que hay que saber jugarlo, saber a qué equipo te enfrentas, saber sus armas y luego contrarrestarlas con tu calidad", aseveró el vasco, buen conocedor de las dificultades que entrañará el encuentro dominical.

Malos precedentes

La campaña pasada, con Rubi al mando, la visita a Palamós se dio en la última jornada de la primera vuelta, con los visitantes pugnando por tres puntos más para acercarse a rivales como Las Palmas o Betis, que a la postre lograron ascender. Pese a enfrentarse con un equipo de menos calidad que el pucelano, los locales fueron muy superiores y sorprendieron a un once en el que muchas caras se han renovado este verano.

Muchos cambios en las alineaciones

El encuentro de revancha llegó sin nada por disputar en Zorrilla, donde se dio un resultado también inesperado y elevado, un 2-4 ante un Pucela plagado de canteranos y habituales suplentes. Por lo tanto, Garitano y sus jugadores ya no solo pugnan por el triunfo y por revertir la situación clasificatoria, sino por romper el gafe iniciado hace algo más de seis meses.

En las últimas semanas, los rivales que han jugado contra los de rayas blancas y violeta se antojaban, a priori, fáciles y de factible consecución de puntos. Nada más lejos de la realidad, pues Nàstic, Huesca y Oviedo han impedido que el Valladolid remonte y se acerque a la parte noble de la tabla. Un nuevo pinchazo supondría una enorme dosis de triste realidad para la entidad de Carlos Suárez, que podría ir viendo cómo Primera se convierte en quimera.

Bailes en la pizarra

Garitano aún no tiene claro cómo disponer a sus pupilos para sacar el máximo provecho de ellos, así que cualquier sorpresa en la alineación no será verdaderamente inesperada. El 3-5-2 con el que se cerró la visita del Real Oviedo demuestra que el entrenador eibarrés se vio superado por la situación y se decantó por un modelo extraño por los jugadores que lo componían. El sistema por el que se inclinará el ex del Eibar probablemente vuelva a ser el 4-2-3-1 tan habitual en su ideario.

A juzgar por lo visto últimamente, la alineación con la que el Pucela podría salir de partida ante el UE Llagostera sería, tras su convocatoria con la selección sub-20, Kepa bajo palos. En retaguardia, la buena imagen de Ángel, con gol incluido ante los asturianos, no basta para que vaya convocado, ergo Hermoso será el lateral zurdo. La pareja de centrales, pues difícilmente haya experimentos en esta parcela, sea para Bernardo Silva y Samuel tras la fallida apuesta por Timor. Moyano a buen seguro siga en el carril diestro.

Delante de ellos, el buen rendimiento de Rubio podría mantenerlo en la titularidad, con dudas entre Timor y Leao como sus acompañantes, aunque también podrían ser ellos dos los elegidos. Tiba aún no cuenta con la confianza suficiente como para asomarse a la titularidad. Con Rodri casi fijo en punta, Juan Villar en la banda derecha y Óscar en el enganche se postulan como inquilinos de la segunda línea en ataque. Del Moral, muy del agrado del técnico, y Mojica, que la semana pasada estuvo concentrado con Colombia, podrían disputarse un puesto en el extremo izquierdo.

Rubio, Timor y Leao se juegan dos puestos

Jugadores como Tiba, Diego Rubio o Guzmán siguen pendientes de una oportunidad para ayudar a cambiar la dinámica y protagonizar la revolución que tanto necesita el equipo. Una buena gestión de los minutos que puedan tener puede hacer que se ganen el beneplácito del mandamás y, por fin, entrar a menudo en el once.

El caso del atacante chileno, que firmó cuatro años en verano, es particular. Pese a que Moreno llegó casi al final del mercado y fuera de forma, fue el colombiano el convocado ante el Real Oviedo, con Rubio en la grada. Los tres goles de Rodri en Liga han hecho aún más difícil su concurso, pues Garitano no gusta de poner dos arietes juntos de inicio. La convocatoria la forman los 19 jugadores profesionales que tiene a su disposición el preparador vasco. La lista del combinado catalán no está confirmada.

"El tema es que Pedro Tiba vino fuera de forma. Ha necesitado un mes para hacer una pretemporada y ahora está a disposición de poder jugar 90 minutos. Lo veo más mediocentro en un equipo que está bien, con confianza", destacó Garitano en sala de prensa, cuestionado por un jugador que está pidiendo protagonismo inmediato. Su cita con los periodistas mostró a un hombre con confianza y fuerza para revertir el horrible inicio de campeonato de la plantilla.

Convocatorias

UE Llagostera: sin confirmar.

Real Valladolid: Kepa, Varela, Moyano, Chica, Juanpe, Samuel, Marcelo Silva, Hermoso, André Leao, Álvaro Rubio, Timor, Tiba, Juan Villar, Guzmán, Mojica, Manu del Moral, Óscar, Rodri y Diego Rubio.

Posibles alineaciones

Imágenes: LFP | Real Valladolid.