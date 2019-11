Cuando la mala suerte no lo es todo

Para el técnico de la Real Sociedad la mala racha del equipo txuriurdin se debe en gran parte a la mala suerte. Un factor muy presente en el mundo del fútbol, pero al que no se le puede atribuir toda la culpa del paupérrimo inicio de la Real en esta temporada.

En el choque frente al Atlético de Madrid se volvió a ver a la misma Real insulsa, incapaz de generar ocasiones y sin ideas, que hemos visto a lo largo de toda esta temporada. Posesiones inservibles, apatía en ataque, líneas separadas por 20 metros y nulas recuperaciones en campo contrario. Factores que no corresponden a la mala suerte tan presente en el discurso del escocés. La mala suerte se puede atribuir a un partido en el que has tenido muchas ocasiones, dominio del balón y del partido. Algo que no ha se ha visto en la Real Sociedad esta temporada. La Real quiere tener el balón, pero cuando lo consigue su zona de influencia no se traduce en ocasiones para el cuadro donostiarra.

"Cada línea tiene un espacio de 20 metros de distancia entre cada una"

Illarramendi ha conseguido que la Real tenga el balón, pero el de Mutriku no es suficiente para multiplicarse y llevar el balón hasta los delanteros. No, si cada línea tiene un espacio de 20 metros de distancia entre cada una. La idea de juego dista mucho de ser aquella centrada en el juego por banda que busca la espalda a los laterales contrarios y basa su idea en abusar del juego por el centro. Una opción un tanto complicada salvo que dispongas de un delantero de categoría de Leo Messi, y no es el caso. Los delanteros de la Real Sociedad gozan de escasas oportunidades de cara a puerta, en parte porque el juego del equipo no favorece la actuación de uno de los delanteros.

Conviene recordar que con Jagoba Arrasate no se tuvo la paciencia que se está teniendo con Moyes. El técnico de Usurbil empezó a sufrir las primeras criticas casi al comienzo de la temporada. Su triunfo frente al Real Madrid alargó un mandato condenado a terminar más pronto que tarde. En el caso del escocés muchos aficionados empiezan a pensar que Moyes no llegará al parón invernal salvo que la situación se revierta de manera casi inmediata. El partido frente al Levante puede ser un match ball para David Moyes, que de no conseguir una victoria podría ver peligrar su peusto en el banquillo donostiarra.