Opinión. El futuro de Gaizka Garitano, a debate

Más que una derrota. El Real Valladolid ha caído derrotado en Palamós en el que puede ser el último encuentro de Gaizka Garitano en el banquillo albivioleta. La respuesta, durante la próxima semana, antes de recibir al Mirandés en Zorrilla. Tras el encuentro vivido en tierras catalanas, momento ideal para valorar la continuidad o destitución del técnico vasco en el conjunto vallisoletano. A continuación, un debate con las dos posturas, para conocer los pros y los contras de su presencia, una semana más, a orillas del Pisuerga.

Garitano debe quedarse - Pablo Merino

La opción de dar puerta al entrenador vasco se antoja apetecible, pero no es la más racional. Si se mira el lado extradeportivo, se va a encontrar un entrenador correoso y valiente, aleccionado por maestros del mismo corte como fueron Mendilibar o Clemente, viejos conocidos en la capital castellana. Por historia y superstición, los vascongados, así como los yugoslavos, han sido los matrimonios perfectos con una novia difícil como el Real Valladolid. La corta trayectoria del de Derio es admirable. Dos ascensos consecutivos con el humilde Eibar y una salvación in extremis cuando sus posaderas ya no calentaban el banco de Ipurúa. Como jugador, Garitano desempeñó la función de centrocampista defensivo.

Una vez en Valladolid, el exentrenador armero prometió centrarse en mejorar la zaga y hacer del equipo una escuadra rocosa, eminentemente defensiva y que lograse sacar los tres puntos con eficacia y sin florituras. El objetivo fue alcanzar el ascenso directo como fuese y parecía que Gaizka tenía la pócima para convertir a un plantel de plata en un plantel de oro. El conjunto representante de la ciudad de Delibes se armó tarde, y no muy bien, más bien mal. Sin las estrellas (deslucidas) del año pasado y con un vestuario renovado desde la raíz, el preparador técnico tenía la difícil tarea de repetir los hitos que consiguió su mentor Mendilibar: ascender con hombres y no con nombres.

Las primeras jornadas dejaron un titular periodístico indiscutible: las expulsiones condenaban al equipo. Partido tras partido solían ser dos los apercibidos con tarjeta roja y una ristra los que lo hacían con la cartulina amarilla. Garitano no supo poner freno a la cascada de amonestaciones, que sumadas a la falta de pegada, dio como resultado un mal inicio de campaña. Con el problema más o menos subsanado, debería haberse visto un Real Valladolid nítido, con ideas y un régimen de juego definido, aunque fuese defensivamente. Los agoreros que pronosticaban malas noticias para los blanquivioletas resultaron ser prestidigitadores de la caída más horrorosa vista desde 1975. Cuarenta años después, el club se acercaba peligrosamente a la Segunda División B, que de confirmar el descenso, supondría la desaparición de la sociedad pucelana.

El culpable no es solo el director de orquesta. Piadosa tiene que ser la parroquia con los músicos, porque no dan para más y se veía venir desde el verano. Si el año pasado se contaba con un gran plantel y un mediocre entrenador, este año se cuenta con un notable entrenador y un insuficiente plantel. La situación se invierte en menos de tres meses y no hay batuta que pueda dirigir una orquesta sin instrumentos. Echar el muerto a alguien es difícil, pero no miremos hacia otro lado cuando se trata de criticar al laudero más alabado. Braulio, 'AKA' la esperanza de Zorrilla, no hizo bien su trabajo y se dejó el aprobado para invierno, arriesgándose a pasar frío durante los meses de entretiempo.

El éxodo defensivo -Peña, Rueda y Valiente-, prometía dificultades en la concepción de una línea de atrás cimentada e inexpugnable, incluso mejor confeccionada que la que desde hacía años se venía fraguando con la dupla de centrales inamovibles, un lateral izquierdo justo, sin embargo, válido y un lateral diestro cambiante, pero siempre correcto. Decían buenas lenguas que lo fichado era miel y ambrosía, cuando a la hora de la verdad ha sido pizza fría en una fiesta infantil. La defensa ha alcanzado cotas sonrojantes, propias de jugadores bisoños en el mundo del fútbol, menores de edad jugando a ser Roberto Carlos, veteranos jugando a ser el hazmerreír en el pilla-pilla y hombres supuestamente fiables jugando a ser Cassius Clay en un verde y no en un cuadrilátero.

Porque cuando no hay, no se puede pedir. Por imposibilidad legal, económica y técnica. Voces en el vestuario aparte, en la vanguardia es donde la culpa recae en Garitano. Porque ahí sí que hay donde elegir. La extraña manía de apostar por una medular incompetente sigue sepultando al equipo, la extraña manía de alinear a un jugador de nombre que tiene la poca vergüenza de enfundarse una camiseta histórica y cobrar un sueldo por caminar por el centro del terreno de juego, retrasando el avance ofensivo del equipo entero. En el banquillo esperan mientras el eterno capitán, que siempre muestra lucha y un trato exquisito con el cuero; y perplejo un portugués que parece más competente que Leao, pretendido no hace mucho por Valencia o Marsella y que espera su oportunidad definitiva en un equipo gris en zona de descenso a Segunda División B.

En la punta de ataque tampoco tiene la culpa el vasco. No hay donde elegir. Rodri es el que más despunta, pese a haber estado dos años a dos velas. La segunda opción es Diego Rubio, un tipo extraño, cuya mejor explicación es que lean el reportaje, y, por último, un colombiano pasado de kilos, que vino en pack con Tiba, procedente del Sporting de Braga y que, por lo visto, marchará sumido en un silencio y un misticismo parecidos a cuando arribó a orillas de Pisuerga.

Decía un entrenador, del que no recuerdo el nombre, que un buen entrenador es quien sabe hacer cambios durante un partido. Si nos regimos por esa regla de tres, Garitano no se podría considerar un buen técnico. Los cambios que hace son totalmente irreverentes, desacertados e inentendibles por un aficionado medio que cree entender un poco sobre el deporte rey. Este domingo se dio el caso de que perdiendo contra el colista de la Segunda División, equipo, con perdón, de pueblo profundo, sumido década sí y década también en la bajeza de la división de bronce y la Tercera, el bueno de Gaizka tuvo la santa gana de quitar a un delantero que estaba haciendo una buena papeleta, por otro, casi inédito con la elástica albivioleta, además sancionado por protestar desde el banquillo. Cambios hombre por hombre que carecen de sentido y apuesta acérrima por un once grabado a fuego, que no se altera aunque las circunstancias insten a cambiar urgentemente de sistema.

Pero aquí viene la clave de la cuestión: la economía. El Real Valladolid está pagando actualmente a dos entrenadores, a Rubi y a Garitano. El de Vilassar de Mar tenía dos temporadas de contrato y se están cumpliendo los pagos de la segunda en su ausencia. Garitano firmó por una y a su conclusión, de no renovar, el Club de la Avenida del Mundial 82 estará libre de pagos. De ser destituido Gaizka, habría que pagar a tres entrenadores, aunque el pago de al menos dos solo fuese por unos meses (hasta la conclusión de Liga). Esta situación obligaría al Valladolid a olvidar el desembolso que tenía previsto hacer Braulio en invierno (poco previsor de que el proyecto podría irse a pique a pesar de contar con un entrenador de Primera). Además, la pobre economía del conjunto castellano obligaría a fichar como substituto del bilbaíno a alguien con ficha barata, por lo que, en ese aspecto, el que más cuadra es Setién, que no mejora lo que ya hay.

La moraleja es sencilla: poco, mal y tarde. Los jugadores son lo que son y las culpas están bien repartidas. Garitano porque no es campi doctor (un docto en el campo de batalla), Braulio porque creyó suficiente para lograr el ascenso a una plantilla de desechos del resto de contendientes, los jugadores porque no están haciendo bien su trabajo y el señor Suárez, porque entre calada y calada, sabe que su acometido como gestor, en los últimos años, está siendo deplorable. Divide culpas, y vencerás.

Garitano debe ser destituido - César Aldecoa

Nueve jornadas son suficientes. Nueve encuentros y nueve puntos es ya demasiado. El Real Valladolid está en descenso a Segunda División B y eso es algo intolerable con la actual plantilla. Cierto es que no es la mejor posible, que la configuración ha flaqueado en la defensa, pero hay equipo suficiente para estar, al menos, en media tabla. Puesto arriba o puesto abajo, pero no en descenso a Segunda B. El técnico vasco no ha dado con la tecla, un error que ya realizaron sus predecesores, y por eso, ha de irse y el Real Valladolid apostar por otro entrenador que pueda encontrar la fórmula de la victoria.

Sin alineaciones repetidas, sin esquema de juego, y sobre todo, sin puntos. Cuanto antes, mejor. Ya se aguantó la temporada pasada con un entrenador que no conseguía obtener esa racha positiva de resultados, y se hizo a última hora. Ahora, en el tercer mes de competición, más vale cambiar antes que nunca. Esta vez, lo malo por conocer no puede ser peor que lo malo conocido. Esta vez, el refrán no se puede hacer efectivo. El Real Valladolid lleva cinco encuentros sin ganar, sin jugar a nada, y ni Álvaro Rubio le ha podido salvar. Ni Kepa Arrizabalaga, el mejor portero de la categoría.

Pero, no toda la culpa es de Gaizka Garitano. Hay varios culpables. Desde Carlos Suárez, hasta cada uno de los jugadores que no están a su nivel. Vamos, la gran mayoría de ellos, puesto que muy pocos rozan el aprobado en este inicio de curso. Ojos críticos también para Braulio Vázquez, que si la temporada pasada estaba en el sobresaliente, este verano no ha estado tan acertado. Uno de los motivos para criticarle, fichar a dos porteros Sub-21 que, en jornadas internacionales, se marcharán de Valladolid y dejarán al equipo albivioleta en cuadro. Ha pasado ya, y volverá a pasar.

Regresando a Garitano, Gaizka debe abandonar el Real Valladolid. El conjunto pucelano, en este azar que posee el fútbol, debe apostar por otro entrenador. Uno que, quizá, se aclimate mejor a la plantilla, puesto que el de Derio tampoco ha tenido al tipo de jugadores que más se asemejan a su idea de juego. Alguien que pueda dar solidez defensiva atrás, alguien que convenza al vestuario de que es posible abandonar la dinámica negativa. Alguien diferente y que, al fin y al cabo, devuelva la identidad perdida a un Real Valladolid en sus horas más bajas.

En definitiva, y a fin de cuentas. Los futuros del Real Valladolid y Gaizka Garitano han de separarse, y ya lo ha dicho el propio técnico vasco. Lo importante es el equipo, es lo que verdaderamente importa. Por ello mismo, lo mejor para este Pucela es que se separen los caminos, que un nuevo técnico, con ideas diferentes, forma de trabajo diferente y nuevas ilusiones. ¿Quien? Ese es otro debate, pero es la hora de un cambio, es necesario ese cambio. Lo actual no funciona y habrá que jugar a la ruleta rusa para ver si lo próximo lo hace. Aquí no solo está en juego el fútbol y la pasión de los aficionados, está en juego mucho dinero, muchas alegrías. Carlos Suárez, tras el fiasco del curso pasado, debe haber aprendido. Primero, solucionar el problema en el banquillo; después, ya vendrán otras historias.