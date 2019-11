Ceballos: "El Real Madrid es un club grande pero estoy centrado en jugar aquí"

Una vez sellada su ampliación de contrato hasta junio de 2020, Dani Ceballos tomó la palabra. El centrocampista heliopolitano comenzaba su alocución dando las gracias al Club por el esfuerzo realizado: "En primer lugar, quiero agradecer tanto al Real Betis como a mi familia que me han ayudado a cumplir el deseo que siempre he tenido de continuar aquí. No he tenido en ningún momento otra intención que no fuera la de seguir en el Real Betis, mi deseo siempre ha sido estar aquí durante mucho tiempo".

"Lo he pasado mal en algunos momentos"

El futbolista reconocía haberlo pasado mal durante el dilatado proceso de renovación: "Durante los primeros meses lo pasé mal por ciertas situaciones. Creo que he sabido llevarlo; estoy muy contento ahora mismo. Lo he pasado mal y me ha afectado en algunos momentos, pero ahora me siento muy bien, agradecido al Real Betis y al cuerpo técnico por el esfuerzo que han hecho para que me quede".

Ligado en numerosas ocasiones a equipos como el Real Madrid, el '10' verdiblanco asegura que siempre quiso permanecer en la escuadra andaluza: "Siempre me he visto dentro. Nunca he visto peligrar la situación, siempre lo he dicho. Mi intención era estar donde estoy. Siempre he estado involucrado y he notado cómo me arropaban mis compañeros. Estoy aquí, que es donde siempre he querido estar", apostillaba.

"El Real Madrid es un club con un pasado bastante bonito"

Asimismo, y sobre el interés del cuadro merengue, el jugador deslizó: "Mi situación siempre ha sido la de estar en el Club. Que te lleguen informaciones a través de los medios de comunicación sobre el interés de otros grandes clubes siempre es bonito. El Real Madrid es un club grande, pero yo estoy centrado en jugar aquí y hacer una gran temporada. El Real Madrid es un club histórico y con un pasado bastante bonito, pero mi intención es estar aquí en el Betis, disfrutar del presente y dar alegrías a todo el beticismo".

Por último, Ceballos confía en cumplir el contrato firmado: "Mi intención siempre ha sido cumplir mis años de contrato en el Real Betis, ahora mi contrato se ha prolongado a cuatro años más. Es una satisfacción para el mí, para el Club y para los jugadores que me han arropado. Mi intención era estar aquí, mi deseo siempre ha sido el mismo. Es lo que tengo y quiero".