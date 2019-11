Sin ideas y jugando al son del Atlético

La Real Sociedad volvió a perder ayer en un encuentro en el que, a pesar de no jugar peor que su rival, no pudo conseguir los tres puntos. El Atlético se adelantó pronto con un bonito gol de Griezmann ante la pasividad defensiva de los centrales Iñigo y Reyes, a los que se les escapó el francés por el hueco que dejaron entre ellos. A partir de ahí, los visitantes se dedicaron a defender el resultado ante una Real que no creaba peligro, y sentenciaron el partido en el último minuto gracias a un contraataque perfectamente llevado.

Los donostiarras siguen sin tener un juego definido, continuan sin crear ocasiones de ataque y la falta de gol es evidente. Casi ningún jugador se salva de las críticas, y tampoco Moyes, que realizó los cambios muy tarde y ya sin tiempo de reaccionar. El escocés está más cuestionado que nunca, y podría estar en la cuerda floja si no se consigue un buen resultado la semana que viene en Levante.

Balones largos

Ayer se abusó en exceso de los balones largos, como en el resto de este inicio de temporada. Teniendo a jugadores de calidad con el balón no se entiende que esta Real Sociedad juegue tan largo. Illarramendi fue el único jugador en querer jugar la pelota con criterio, y hacer jugadas más elaboradas. Pero no estuvo bien acompañado por Markel y Zurutuza, que quisieron jugar difícil y no tuvieron paciencia para fabricar más ocasiones.

Por ello, la Real Sociedad no elaboró una jugada que acabó en disparo hasta el minuto 80 de partido. Además, hubo demasiados centros al área, algo que no provocó peligro teniendo a dos torres como Godín y Giménez de centrales en el equipo contrario. Y a pesar de que los dos estuvieran con amarilla, Moyes no aprovechó la situación para meter a Jonathas con tiempo para tener oportunidad de provocarles faltas para que pudiesen ser expulsados. Y Vela, que fue a trote todo el partido y ya no cambia de ritmo como antes, tampoco podía provocar esas segundas tarjetas.

Sin ocasiones

Con Agirretxe desaparecido, la Real Sociedad no tuvo apenas oportunidades de gol. En la primera parte, solo Canales de falta llevó peligro a la portería defendida por Oblak. Y en la segunda, los disparos de Vela, Zurutuza y Bruma pudieron poner el empate, pero no fueron demasiado buenos. Pese a haber entrenado toda la semana la llegada al ataque por parte de la segunda línea no se vio en el juego, ya que en la primera jugada del partido un centro raso de Vela a la frontal del área no encontró rematador.

A pesar de no crear ocasiones de gol, Moyes no movió ficha hasta los veinte minutos finales del partido. Cambió a Bruma por Canales en el minuto 73, y hasta el 84 no metió a Jonathas y Pardo por Zurutuza y Bergara. Esta tardanza en las sustituciones fue incomprensible para los aficionados, que no entendían como, en un partido que se perdía desde el minuto diez se tardase tanto en introducir variantes al juego para intentar empatar. Ningún jugador puede cambiar un partido en seis minutos, y menos uno como Rubén Pardo, que no tuvo tiempo casi ni de tocar el balón.

Iglesias Villanueva

El árbitro fue protagonista del encuentro, apareciendo más que muchos jugadores. Dejando aparte el claro penalti sobre Jonathas que no señaló y pudo suponer el empate de los locales a escasos minutos del final, sus decisiones fueron equivocadas desde el principio. Comenzó a sacar tarjetas desde el minuto cinco de partido pensando que así lo iba a tener controlado, pero se le escapó completamente.

Con un listón tan bajo, casi cada falta se convertía en tarjeta. Según sus estadísticas, Iglesias Villanueva suele enseñar bastantes cartulinas, pero las de ayer fueron demasiadas. Incluso las dos expulsiones, aunque todavía no se sabe lo que dijeron tanto Resyes como Jonathas, fueron excesivas, ya que en el acta lo único que apareció fue que "protestaron una decisión".

Reacción inminente

Tras el mal partido contra el Atlético lo único que queda es esperar una reacción inminente del equipo. No se puede pensar en los partidos anteriores, y ahora los jugadores se tienen que centrar en traerse puntos de Levante. Bien es cierto que la Real Sociedad no ha perdido un partido en el que el rival haya sido superior todo el encuentro, pero Moyes no se puede aferrar a la mala suerte.

Porque se puede considerar mala suerte cuando se domina un partido, se crean varias ocasiones de peligro y el balón no entra. Pero tras ocho jornadas viendo como la Real Sociedad no merece ningún resultado mejor que el empate no se puede hablar de mala fortuna. No existe un juego definido, los jugadores no ofrecen el rendimiento que se les exige y en estos dos últimos partidos ni siquiera la defensa, que había estado impecable toda la temporada, ha fallado. Para la próxima jornada habrá que mejorar, y mucho. Si no, la plantilla más cara de la historia de la Real Sociedad puede meterse en puestos de descenso y Moyes se verá cerca de no disfrutar ni siquiera un mes de su nueva casa en San Sebastián.