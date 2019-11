Paco Herrera: "El presidente me dijo que no iba a despedirme si no quería"

El ya ex entrenador de la UD Las Palmas, Paco Herrera, se despidió de afición y prensa en una multitudinaria comparecencia que comenzó y terminó de la misma manera: con aplausos. El catalán solicitó que esta rueda de prensa no tuviese preguntas, pero explicó a la perfección todo lo ocurrido y expresó de la mejor manera los sentimientos que su marcha representan. Estas son sus palabras:

“He pedido que esto fuera una despedida más que una entrevista. "No me esperaba esta situación, me cogió por sorpresa" No quiero que haya equívocos ocasionados por las preguntas. Todos estáis muy desconcertados por lo que ha ocurrido con mi puesto y es justo que tengáis una lectura muy corta de lo que ha ocurrido en estas 48 horas que, para nada, me esperaba, me cogió por sorpresa. Después de la derrota ante el Getafe, recibo una llamada de la dirección deportiva diciéndome que van a hablar con el presidente para hacerle ver que mi salida del club es lo más conveniente para todas las partes", comentaba Paco Herrera en una sala de prensa completamente llena.

La reunión con el presidente

El técnico catalán explicó también cómo fue la reunión con Miguel Ángel Ramírez: "El presidente pide que me reúna con él para saber lo que pienso. Cuando llegamos a Las Palmas, Miguel Ángel me comentó que tenía plena confianza en mí y que se iba a hacer lo que yo quisiera, si quería seguir seguiría y se quería marcharme me marcharía. En ese momento, le expresé que no era conveniente que hubiese una desunión entre la dirección deportiva y la dirección técnica, porque eso iba a suponer que, semana tras semana, iba a estar en el disparadero", comentó.

La situación, lejos de complicarse más, acabó por solucionarse de la manera que se ha conocid, con la marcha de Herrera: "Le dije al presidente que tenía que obrar en consecuencia porque aquí el único que iba a perder era la Unión Deportiva, y eso es lo que no quiero", aclaró.

Agradecimientos

Paco Herrera quiso agraceder a todos, especialmente a la afición: "Una vez explicada la situación, quiero empezar agradeciendo a la afición su apoyo incondicional durante el año pasado y lo que llevamos de éste. Desde que llegué he sentido un cariño inmenso por su parte que no sé cómo voy a devolver. Ellos nos han llevado en volandas a ser un equipo de Primera División con su constante ayuda desde la grada". El catalán también tuvo palabras para todos los empleados del club: "Quiero agradecer a todos los empleados de la UD, desde las secretarias hasta las oficinistas, porque todos me han dado ánimos y cariño cuando lo necesitaba y cuando no. Gracias a los utilleros, a los médicos y a mi cuerpo técnico porque han sido unos compañeros de viaje magníficos en esta etapa tan bonita que he vivido en la isla".

Herrera también agradeció a la plantilla su comportamiento en los malos y en los buenos momentos: "Por supuesto, no puedo olvidarme de los jugadores. Ellos han tenido un comportamiento ejemplar siempre. "Cada temporada es una vida, y como en la vida, siempre hay buenos y malos momentos" Si es cierto que siempre hay momento difíciles, como les he dicho esta mañana, cada temporada es una vida, y en una vida hay peleas, momentos buenos, momentos malos, momentos de tristeza… Ellos han sido capaces de conseguir el éxito del ascenso y van a conseguir el éxito de la salvación. Yo lo he intentado y no he podido". También quiso agradecer a la prensa el trabajo realizado: "No quiero olvidarme de la prensa, que habéis sido críticos conmigo cuando habéis tenido que serlo, pero siempre desde la educación".

Sobre el partido del próximo fin de semana, pidió unión para ganar al Villarreal: "Antes que nada, me gustaría añadir que el próximo domingo la afición esté con el equipo como lo ha hecho siempre. No quiero que se señale a nadie", comentó, para finalizar la rueda de prensa con estas palabras: "No me queda mucho más que añadir, quería dejar a todo el mundo en el sitio que se merece. Quiero que quede claro que también le doy las gracias al presidente por confiar en mí en los buenos y malos momentos. Mi mayor alegría sería que ayudarais al nuevo entrenador, le conozco y es un gran técnico y una buena persona. La UD conseguirá su objetivo y yo voy a ser feliz con ello, arriba D’ ellos”.