Desmontando a Valverde: Deportivo

La situación era la ideal. El equipo se fue al parón por selecciones venciendo 3-1 al Valencia, un rival directo. Vuelta a la competición sin lesionados y con el once tipo de su entrenador: Iraizoz- De Marcos, Etxeita, Laporte, Balenziaga- San José, Beñat, Susaeta, Williams, Raúl García- Aduriz. Después de un buen comienzo del partido vino el aburrimiento de cada jornada, aunque en una jugada aislada los leones pudieron adelantarse en el marcador e irse al descanso con un buen sabor de boca. Tampoco fue suficiente que en una jugada a la contra Raúl García asistiera a Aduriz para que con una definición extraordinaria doblara la ventaja en el marcador. Un Athletic cansado, con un solo cambio realizado en el minuto 76, el de Sabin por Williams, malgastó todo su trabajo en los últimos diez minutos, dejando escapar dos puntos valiosísimos.

Quedan unas cuantas preguntas de difícil respuesta sobre el partido de ayer. Sí el equipo se mantuvo firme durante 80 minutos, ¿cómo es posible que le igualen el marcador con tanta facilidad? ¿El equipo se echó atrás o es que estaba cansado? ¿Por qué no mantuvieron mínimamente el balón para frustrar el empuje del Deportivo y matar el partido? La verdad es que a pesar de no agradar con su juego Valverde logró tener a su equipo ganando 0-2 a diez minutos del final y sin pasar excesivos apuros, sin embargo también es un hecho el que no supiera gestionar el partido ni los cambios.

No fueron cambios acertados

El próximo jueves el Athletic disputará la tercera jornada de Europa league, una cita importante tras caer en Alkmaar. Este compromiso podía haber justificado la sustitución de Beñat, jugador cuya presencia cambia radicalmente el rendimiento del equipo en positivo, pero Valverde no lo vio así y decidió dar descanso a la línea de tres medias-puntas. Uno de los cambios fue la entrada de Lekue por Susaeta para tapar los ataques del Deportivo desde esa banda. La lógica tampoco funciono en este caso y el canterano se situó en el extremo diestro en vez de en el lateral, su posición natural, en la que siguió De Marcos.

Lo cierto es que las ocasiones blanquiazules no llegaron solo desde un lado ni tan solo en los últimos diez minutos. Tampoco es que fueran continuas pero ya en la primera mitad los palos de la portería de Iraizoz salvaron dos goles que pudieron cambiar el partido. De hecho lo hizo y para bien con el Athletic porque el Deportivo no llegó al área de Iraizoz hasta los minutos finales. Sin embargo los de Valverde no supieron gestionar el partido, dormirlo, sobar el balón hasta que el otro equipo entre en la desesperación. Además desde el primer gol coruñés, el Athletic dispuso de una serie de contras para meter miedo al depor y reducir su ímpetu en ataque, pero no se hicieron como es debido.

Dependencia de algunos

Es ya la segunda vez en lo poco que llevamos de temporada que al Athletic le remontan un 0-2, antes de Riazor estuvo Zilina, también fuera de casa aunque aquella vez se acabó perdiendo. El Athletic y principalmente su entrenador, está acostumbrado a que sus mejores jugadores resuelvan el partido porque tiene muchos y muy buenos pero lo cierto es que depende más del acierto de algunos que del colectivo. No hay más que mirar la tabla de goles: Aduriz mete el 50% de los goles del equipo. La razón de este hecho no es que el equipo este mal conjuntado, al contrario en la presión y robo de balón pocos equipos le superan, en cambio su juego deja mucho que desear.

La salida de balón es inexistente, se intenta pero rara vez sale el balón limpio desde atrás. Además los pases entre línea no son acertados, los laterales intentan combinar con el mediocentro de su lado o con su extremo pero si no encuentran huecos o no hay movimiento se recurre al balón largo y a la prolongación. No hay juego de asociación, el sistema es primitivo, previsible y poco efectivo, y así es muy dificil ganar y convencer.