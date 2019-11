Carlos Suárez: "Creo que había que revertir una dinámica que no estaba siendo positiva"

Carlos Suárez ha comenzado la rueda de prensa hablando sobre la decisión que se ha tomado al destituir a Gaizka Garitano como técnico del Real Valladolid: "Creo que había que revertir una dinámica que no estaba siendo positiva. Se analizó durante muchísimo tiempo estos dos días, llegamos al convencimiento de que la situación en la que estábamos no se podía cambiar, entonces tomamos la decisión de cambiar de entrenador".

También ha reconocido que es complicado valorar lo que se ha realizado hasta la fecha, especialmente porque la intención era continuar con el de Derio hasta la finalización de la presente campaña: "La valoración siempre es dura porque cuando fichas a alguien, lo fichas con la ilusión de que las cosas salgan bien. Asumir que las cosas no han ido bien, sin buscar culpables, es asumir un error, por lo que había que hacer un replanteamiento sobre lo que se quería. Estas cosas no son fáciles porque Gaizka, como persona, es excelente. Creo que hay que llevar el proyecto hasta el final, sin dar bandazos, pero no he aguantado más la situación porque creo que se le puede sacar muchísimo más rendimiento al equipo y la estructura que tenemos".

El presidente blanquivioleta ha señalado que la situación es complicada, pero tiene fe en poder solucionarla de la mano de Miguel Ángel Portugal, el nuevo míster del plantel pucelano: "Si pensara que no hay más donde rascar, lo que haría sería rezar todos los días y resignarme a mi suerte. Cuando haces un cambio, evidentemente es porque hay mucho donde rascar, y eso no quiere decir que el trabajo hecho hasta ahora haya sido malo, sino simplemente que esto es un deporte, que influyen muchas cosas y que ha faltado ese convencimiento.

Además, ha indicado la responsabilidad que tiene cada uno en su cargo: "Seguramente, el 90 % de la culpa es del presidente, el 2 % del director deportivo, el 1 % del entrenador y el resto también hay que repartirlo entre los jugadores, que creo que pueden dar mucho más de lo que están dando. Es una situación difícil, pero no son jugadores de medio pelo y no creo que hayan venido aquí como si fuera su etapa final. Hay muchos jugadores de mucha calidad".

"No es una implicación de los jugadores el tomar una decisión sobre el entrenador"

Suárez ha afirmado que los jugadores no han intervenido en la elección de Portugal como nuevo entrenador del Pucela: "Que te caiga bien una persona no quiere decir que luego las cosas vayan a salir bien. No les he preguntado si la decisión que hemos tomado es la correcta o no, sino que hemos hecho las suficientes valoraciones y creo que no es una implicación de los jugadores el tomar una decisión sobre el entrenador. Me parecería una injusticia, sobre todo una irresponsabilidad y una dejación de funciones por nuestra parte".

Otro de los aspectos que ha tratado es el asunto económico acerca del contrato de Gaizka Garitano, un tema en el que el máximo mandatario del Real Valladolid se ha mostrado realmente claro y conciso: "Ni un euro menos de lo que le hayamos firmado en el contrato, ni un euro más. Exactamente, le van a descontar lo que le hicimos firmar en el contrato, y eso es lo que vamos a perder. Entonces habrá que agudizar el ingenio para intentar sacar el mismo rendimiento con menos posibilidades. Y si hay que pedir favores o moverse, se hace, que ese es nuestro trabajo".

En cuanto al tiempo de espera para confirmar la llegada del que fuera en su día técnico del Racing de Santander al banquillo del Pucela, ha dicho que todo ha seguido su debido procedimiento: "No estaba decidido porque incluso entre nosotros mismos pensábamos, por cariño y por cercanía, darnos otra oportunidad y al final ha habido que tomar una decisión racional. No me parecen tantos días cuando el lunes es un día de recuperación y el martes no se entrena, pero es verdad que el lunes Braulio habló con Gaizka y le dijo que estábamos valorando esto, aunque al final se ha retrasado el tema porque ha habido algunas pruebas médicas que hacer. Pero lo normal es hacerlo dentro de ese plazo, que hoy no entrenara, y es lo que hemos querido hacer sin tener que precipitarnos".

Decisión complicada, pero necesaria

Igualmente, Carlos Suárez ha afirmado que la decisión tomada en torno a la destitución de Garitano y la contratación de Miguel Ángel Portugal ha estado muy bien consensuada por los responsables del equipo blanquivioleta: "Creo que la decisión que hemos tomado con respecto a quién va a venir está perfectamente razonada, pero pienso que se ha trabajado muchísimo. Si es verdad que se valoraron muchísimas posibilidades, y que podía haber habido otra posibilidad, pero han coincidido más circunstancias. Dentro de las opciones que había, creo que Miguel Ángel fue de frente y dijo que le apetecía. El conocimiento y sus planteamientos serán la razón por la que me han hecho el informe valorable para su contratación".

Por lo que respecta a las críticas, ha comentado que las asume encantado, sobre todo si son de naturaleza constructiva: "Entiendo todas las críticas, todas las que son con respeto las valoro e intento hacer uso de ellas para mejorar. También entiendo que, en algunos casos, haya podido cometer alguna injusticia. Yo creo que aquí, alrededor del Real Valladolid, hay 11.600 tíos que tienen derecho a decir y el resto no tienen derecho a decir absolutamente nada. La injusticia es humana a las críticas".

A lo que ha añadido que no va a tolerar que nadie pueda llegar a hacer daño a los suyos: "Si yo en estos 15 años he tomado un millón de decisiones, a lo mejor 800.000 han sido erróneas y he intentado mejorar. No voy a consentir que toquen a mi gente. Braulio es normal, tiene menos experiencia que yo en determinados puestos y es normal que esté así. En su momento le dije que había que continuar durante más tiempo y sigo pensando lo mismo, así que no voy a cambiar mi proyecto. Si a alguno no le gusta mi proyecto, que ponga el dinero y lo cambiamos".

Asimismo, no ha perdido el tiempo para sentirse afectado o molesto por ciertas opiniones contradictorias o perjudiciales que llegan desde lejos de la ciudad que vio nacer a Miguel Delibes: "Me parece su opinión, pero yo hace cuatro años tomé esa decisión y no hubo nadie más que la tomara. Probablemente, la mayor parte de la gente que lo pueda decir no sea ni socia, así que ya he dicho que se levanten por la mañana y vean lo que pueden hacer para mejorar al Real Valladolid. Independientemente de la crítica, que también ayuda mucho cuando es constructiva. Además, soy una persona que encaja bien las críticas. Pero después de 15 años en los que he estado más que dejándome la piel, la crítica por destruir se la pueden meter por donde les quepa".

De nuevo, el presidente del Pucela ha asegurado que su objetivo es conseguir que el Real Valladolid vuelva a estar en el sitio que se merece: "Me falta ponerle nombre a mis respuestas. A base de repetir muchas veces uno las cosas, parece que es una verdad bruta, pero las verdades absolutas no existen, ni para lo bueno ni para lo malo. Yo no pongo excusas de perdedor. Después de un par de días muy malos, intentaré cargar pilas y afrontar lo que viene por delante. Estoy donde quiero estar, ya que podría no estar. Me estoy jugando muchísimo y estoy convencido de que de esto va a salir algo muy bueno, aunque no sé cuánto tardaré".

"Es lógico que se me critique porque soy la cabeza visible de este club y el máximo accionista"

Suárez ha precisado que, siempre que puede, pretende ayudar en la medida de lo posible a lograr que el camino de los implicados en este proceso sea bastante accesible, dentro de las dificultades lógicas que puedan llegar a surgir en determinados momentos: "Intento aportar mi consejo, mi experiencia, la buena y la mala, sobre todo las vivencias, y a partir de ahí tratar de sumar. Y si no puedo sumar, intento callarme, pero nunca le he dicho nada al entrenador. Es lógico que se me critique porque soy la cabeza visible de este club y el máximo accionista. El problema de las injusticias no es que se pueda cometer una puntual porque uno le tenga mucho cariño al club, que es razonable, sino las que vienen detrás a partir de todo lo que hay".

Sobre la posibilidad de que haya alguien interesado en comprar el club, ha dicho que ni se plantea la opción de renunciar a lo que es suyo, al menos por ahora: "Es una respuesta a lo que me dicen que venda. No tengo ningún interés en que pongan el dinero. Mi idea no ha cambiado, ya he dicho que mi proyecto no va a cambiar y que estoy seguro de que va a llegar a buen puerto. Creo que a la gente se le va la pinza. Es verdad que las cosas no salen, pero vamos a intentar crear un buen ambiente que, como dice Braulio, ya habrá tiempo de ver lo que se consigue. Llevamos nueve jornadas, para lo bueno y para lo malo, y ni se me ha quedado una sensación de injusticia o equivocación".

Por último, Carlos Suárez ha concluido su comparecencia ante los medios de comunicación aseverando que es posible que Gaizka Garitano no mereciera haber llegado a estos extremos, pero ha sido lo que ha estimado más oportuno: "He tomado esta decisión porque creo que es la que había que tomar. Creo que Gaizka se hubiera merecido algo más, pero esta vez la cabeza me decía que había que hacer el cambio ya porque hay mucho todavía en juego. Quedan 99 puntos, creo que el nivel este año no es como otras veces que hemos estado en Segunda División y, por lo menos, tenemos que dejarnos lo que tengamos para estar ahí arriba y aprovechar una circunstancia que igual sale mal, pero el problema se ha acabado esta mañana (entre comillas). A partir de ahora, en este mismo instante, comienza una nueva etapa y hay que coger, retomar la ilusión, apretar y poner todos de nuestra parte para que estén contentos y las cosas salgan".