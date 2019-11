Lucas: "Todavía no hemos hecho nada"

El que junto a Alejandro Arribas fue el héroe del punto rescatado a última hora en el encuentro liguero del pasado domingo, atendió a los medios en rueda de prensa tras el entrenamiento. Lucas, máximo goleador y uno de los protagonistas del destacado inicio de campaña del conjunto blanquiazul, confía en la gran labor desempeñada hasta la fecha por el Dépor como visitante y se muestra optimista de cara al resto de la temporada. "Estamos haciendo buen año, en casa no tan bien como fuera. Los partidos los estamos planteando muy bien". Sabedor de que el campeonato liguero no ha hecho más que empezar, Lucas prefiere huir de la euforia anticipada. "No hemos hecho nada aún. Hay que seguir, esto es muy largo. Lo importante es salvarnos y que no nos vuelva a pasar lo del año pasado".

En racha goleadora tras haber anotado cinco tantos en ocho encuentros, el '7' de Monelos es una de las claves del conjunto de Víctor Sánchez del Amo. "Yo lo que vengo a hacer es sumar al equipo. Siempre, todos los años he marcado goles, he dado asistencias, en todos los equipos he jugado... Vengo para eso, por eso me han firmado". Dueño de la delantera blanquiazul, Lucas se refirió a su competencia en el puesto, mostrando confianza en sus compañeros. "El entrenador cree que tengo que jugar ahí arriba y los delanteros están para marcar goles. Tanto Oriol como Jonathan lo están haciendo bien cuando salen. Están aprovechando los minutos y llegarán los goles pronto. El año pasado también le costó un poco a Oriol y al final acabó marcando goles importantes. Con paciencia y trabajo todo llega".

El rival

Los andaluces, cuartos por la cola en la tabla con únicamente seis puntos, no han tenido un buen inicio liguero. Lucas, que la pasada campaña no logró anotar en su primera visita a La Rosaleda, no se fia de la clasificación. "De momento van ocho jornadas. Yo creo que el Málaga es de los equipos que va a salir de ahí, tiene un gran equipo, lo ha demostrado todos estos años, pero este sábado yo quiero que el Deportivo vaya allí, haga un buen partido y saque los tres puntos". "No han cumplido con las expectativas que era estar más arriba, pero también han tenido un calendario muy difícil, pero a mi sinceramente el Málaga no me importa. Me importa el Deportivo. Ellos tendrán que arreglar sus problemas, a mi me llega con los mios y los del Deportivo".

Ante la imperiosa necesidad de ganar de los malagueños, el partido podría desarrollarse de tal modo que el Deportivo acabase buscando la meta rival a través de contraataques, algo a lo que ya ha acostumbrado a sus aficionados a lo largo de la temporada. "Ellos estarán preparando su partido, irán a por los tres puntos porque están necesitados. Cuando un equipo está necesitado va arriba, va a presionar, te va a atacar y nosotros vamos a intentar contrarrestar eso y para eso estamos trabajando". A pesar de verse favorecido por este tipo de juego gracias a su velocidad, Lucas no se limita en su labor como único punta. "Yo me adapto a todos los partidos. Tanto con el equipo cuando está cerrado como cuando está abierto siempre intento dar ayudas a mis compañeros, asociarme, tirar desmarques, venir en corto... En ese sentido estamos planeando el partido de una manera y yo pienso que nos va a salir bien. Vamos a por los tres puntos porque es lo que necesitamos para salvarnos cuanto antes".

Otro de los atacantes deportivistas visitará la que fue su casa la temporada pasada. Luis Alberto, volverá al equipo con el que disputó la pasada Liga, en la que no logró destacar. Sobre la anterior etapa del andaluz, con el que Lucas se entiende a la perfección tanto dentro como fuera del campo, fue preguntado el gallego. "Al principio contaba, después dejó de contar, no sé qué problemas ha pasado allí... Para mí Luis Alberto es un gran jugador, tiene mucha calidad. Él estaba feliz con la afición del Málaga, cerca de su casa, lo trataron muy bien, en lo deportivo no le funcionó y nada, nosotros lo queremos aquí. Pienso que está haciendo un gran año, nos va a dar mucho y que siga así en esa línea".

Palabras mayores

Encumbrado como ídolo deportivista, Lucas asume el papel que un goleador debe tener para su afición. A raíz de su rendimiento se señala al zurdo como un posible candidato a ocupar un puesto en la Selección española. Sin embargo Lucas prefiere mantenerse centrado en el Deportivo, sabedor de la dificultad que conyeva vestir la camiseta del combinado nacional. "Yo estoy muy centrado en el Deportivo. La selección es algo muy complicado, van los mejores jugadores del mundo ahora mismo. Yo tengo que trabajar mucho aún. De momento me queda mucho que demostrar, sinceramente sería un sueño pero está muy lejos. Sólo pienso en hacerlo lo mejor para mi, para mi equipo y cuanto antes salvarnos que es lo más importante".