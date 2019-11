Rivales de altura para la UD

Tras la tormenta de estos días, se avecinan semanas también complicadas. Una vez resuelta la cuestión del banquillo, el nuevo entrenador, Quique Setién, ya trabaja con vistas al Villarreal. El cambio en la dirección técnica se produce en un momento en el cual la UD Las Palmas se enfrenta a cinco rivales de gran dificultad. Nada menos que Villarreal, Real Madrid, Real Sociedad, Valencia y Deportivo. El estadio de Gran Canaria acoge este domingo a las tres de la tarde el partido que enfrentara al conjunto de Marcelino con la UD.

El submarino está siendo uno de los equipos más destacados del campeonato, sin bajarse del carro se encuentra a dos puntos del líder. El conjunto valenciano continúa consolidando su modelo, cada año aspirando a más y jugando mejor. Un equipo difícil de defender, poseedor del balón en la mayoría de partidos y con una plantilla de sobrada calidad. El primer escollo de Setién, le dará la bienvenida con su propia medicina, el fútbol de toque.

En la siguiente jornada el conjunto isleño vuelve a visitar Madrid, esta vez a uno de los santuarios del fútbol mundial, el Santiago Bernabéu. Los de Benítez ocupan lo más alto de la clasificación de la Liga BBVA y querrán continuar su senda. Sobran palabras para definir a un mastodonte de este deporte, cuentan con los mejores jugadores del planeta y para que pierdan debe ocurrir casi un milagro. Pero como los milagros ocurren, la UD Las Palmas no debe regalar nada, contra el FC Barcelona no se hizo y los de Luis Enrique pasaron apuros. Quien sabe que nos depara en el coliseo blanco, un penalti a favor y un poco de fortuna podrían poner el partido de cara. Igualmente, hay algo que no se negociará, el sacrificio colectivo y la intención de dar una buena imagen.

En la jornada once, la Real Sociedad viaja a Gran Canaria, el equipo donostiarra no pasa por un buen momento y los amarillos deben aprovecharse de ello. Su inicio liguero no ha sido bueno, David Moyes sigue sin dar con la tecla y no da señales de que la vaya a encontrar, por lo menos a corto plazo. En estos momentos los donostiarras se encuentran en la zona baja de la tabla con solo un punto más que la entidad de Pio XII, destaca que han marcado seis goles y solo han conseguido una victoria. Para ese entonces, se espera que el sistema de Quique Setién se haya asimilado, no hay tiempo que perder y cada punto es vital.

La duodécima jornada el rival a batir es el Valencia CF, el equipo ché recibe a los canarios en su feudo, lugar donde no han perdido esta temporada. Los blanquinegros, dirigidos por Nuno Espírito Santo, buscan instalarse en la zona noble de la Liga BBVA. Olvidadas épocas pasadas, el club goza de reputación económica y tiene futbolistas de la talla de Daniel Parejo, André Gomes, Shkodran Mustafi o Álvaro Negredo. Otro histórico al que la UD tendrá que hacer frente en un escenario tan mítico como Mestalla.

El último de esta serie de cinco rivales parece ser uno de los más asequibles pero su estado de forma no dice lo mismo. En la jornada trece, finalizando el mes de noviembre, la UD Las Palmas afronta el reto de sacar algo positivo ante el Deportivo de la Coruña. Los gallegos están superando las expectativas, muy pocos lo colocaban en puestos europeos. En la jornada trece la historia puede haber cambiado o no, pero el trabajo de Víctor Sánchez del Amo está siendo fantástico. Ese partido tiene además una connotación especial, la vuelta de Juan Carlos Valerón a Riazor, el de Arguineguín pasó trece campañas en el Dépor.

Quique debe acoplar sus ideas y conceptos lo más rápidamente, no tiene tiempo que perder porque en estas semanas tan duras debe lograr puntuar. Lo marca la imperiosa necesidad de sumar, de salir del fondo, de sacar la cabeza a respirar.