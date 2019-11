El Mirandés cae en Valladolid en el estreno de Portugal (2-1)

Muchas gracias desde VAVEL por haber seguido con nosotros la narración en directo de este apasionante partido. Hasta la próxima ocasión.

En la próxima jornada (11), el Mirandés recibirá en Anduva al Alcorcón (sábado 31 de octubre, 20:15h). Mientras, el Valladolid visitará al Almería (domingo 1 de noviembre, 19:15h).

Igualadísima Liga Adelante en la que el Mirandés marcha décimo primero (13 puntos), exactamente a la misma distancia (3 puntos) del tercer clasificado (Alcorcón, 16 puntos) como de los puestos de descenso (Llagostera, 10 puntos).

Por su parte, el Mirandés se marcha de vacío otra vez del José Zorrilla y termina la jornada en el puesto 11 con 13 puntos.

Con este triunfo, el Valladolid cierra la décima jornada de la Liga Adelante en el puesto 16, con 12 puntos.

Se cumplió el dicho de: "a entrenador nuevo, victoria segura" y Miguel Ángel Portugal comienza con buen pie en el banquillo pucelano.

Final del partido en el José Zorrilla: Valladolid 2-1 Mirandés. El gol de Abdón Prats coincidió con el pitido final. No hubo tiempo para la remontada rojilla.

Falta directa lanzada magistralmente con la pierna izquierda, superando a Kepa por su poste izquierdo.

2-1 92' Gol del Mirandés. Marca Abdón Prats.

2-0 92' Falta peligrosa favorable al Mirandés en la frontal del área.

2-0 90' Se añaden 3 minutos en el José Zorrilla.

2-0 89' Los últimos minutos transcurren de manera insulsa. Incluso la afición del Valladolid no se muestra demasiado satisfecha con la falta de ambición de su equipo.

Sorprende ver como jugadores llamados a ser importantes en el Mirandés, como Sangalli (0 minutos hoy) o Fran Carnicer (no convocado), pierden protagonismo cada día para Carlos Terrazas.

2-0 80' Último cambio en el Valladolid: Tiba sustituye a Óscar.

2-0 76' Buena llegada de Néstor Salinas, que se resbala en el área perdiendo una buena opción de gol.

2-0 75' Tarjeta amarilla para André Leao.

2-0 73' Cambio en el Valladolid: Rubio sustituye a Rodri. El delantero chileno que entra en campo fue máximo goleador en su país la temporada pasada en las filas de Colo Colo.

2-0 69' Ocasión del Mirandés. Buena combinación entre Abdón y Álex García, que finaliza el delantero balear con un disparo con el interior que atrapa Kepa.

2-0 68' Cambio en el Valladolid: Mojica sustituye a Manu del Moral.

2-0 62' Último cambio en el Mirandés: Abdón Prats sustituye a Ion Vélez.

2-0 59' A punto de marcar el tercero Villar. Internada por la parte derecha del área del Mirandés y se saca un disparo durísimo que sale repelido por Raúl y el poste.

2-0 55' Córner muy cerrado que bota Iñigo Eguaras y Kepa se ve obligado a despejar con el puño.

Buena acción por banda derecha de Lago Júnior, que combina con Eguaras y el centro del navarro lo remata Álex García al poste. Kepa detiene el balón tras el rechace del palo.

2-0 51' Al poste Álex García.

El Valladolid es, hasta el momento, el equipo que más problemas ha creado a la defensa de 3 del Mirandés en lo que llevamos de Liga Adelante.

2-0 49' El templado centro de la falta botada por Álex García es atrapado sin problemas por Kepa.

2-0 48' Ion Vélez provoca una falta peligrosa en el lateral derecho del área del Valladolid.

2-0 46' Comienza la segunda parte en Zorrilla. El Valladolid ha aprovechados sus ocasiones y gestionará una buena ventaja.

Cambios en el Mirandés al descanso: Gaffoor y Eguaras sustituyen a Galán y Eguaras (ambos con tarjeta amarilla).

Ahora sí se puede decir que la primera mitad ha sido un calco de la del año pasado: 2-0 para el Valladolid y desajustes defensivos del Mirandés. En aquella ocasión, el Mirandés marcó pronto en la reanudación (Juanjo), pero se marchño de vacío (2-1).

El Mirandés está acusando la baja de Dani Provencio (lesión) y la ausencia de Rúper (suplente hoy). Ni Cantero ni Lázaro están ofreciendo un buen rendimiento, sobre todo en defensa.

El 2-0 es excesivo castigo para un Mirandés que ha tenido buenas ocasiones en el primer tiempo, pero penalizado por los desajustes defensivos.

Descanso en el José Zorrilla. Valladolid 2-0 Mirandés, goles de Villar y Rodri.

Otro error de Lázaro en el marcaje del centro del campo. El central Álex Ortiz se ve obligado a salir demasiado, lo que aprovecha el Valladolid para entrar con Villar, que asiste a Rodri para el 2-0.

2-0 41' Gol del Valladolid. Marca Rodri.

1-0 39' La tuvo otra vez el Mirandés. Buen pase de Salinas a Álex García, que centra duro y raso dentro del área y a punto de llegar tanto el remate de Ion Vélez como un despeje de algún defensor que fácilmente hubiera introducido el balón en propia portería.

1-0 38' Dos córners seguidos para el Mirandés, que está sacando un gran rendimiento a estas jugadas en este inicio de Liga. Esta vez no hubo ocasión de remate.

1-0 37' Lago Júnior fuerza un nuevo saque de esquina favorable al Mirandés.

1-0 37' Con 10 jugadores en este momento el Valladolid, mientras atienden a Manu del Moral en la banda.

Manu del Moral se duele en el suelo tras la dura entrada por detrás de Galán.

1-0 34' Tarjeta amarilla para Ernesto Galán (Mirandés).

Kepa Arrizabalaga y Raúl Fernández. Se enfrentan hoy dos de los mejores porteros de la cantera del Athletic en los últimos años. Gran futuro por delante de ambos.

1-0 32' El guardameta del Valladolid, Kepa, se recupera de un fuerte golpe en una caída provocada por un compañero suyo en una salida por alto.

1-0 30' El Mirandés está mereciendo el empate por ocasiones generadas. El conjunto rojillo se encuentra cada vez más cómodo en el partido.

1-0 28' Otra ocasión del Mirandés. Pase en profundidad de Néstor Salinas a Ion Vélez, que a punto ha estado de empatar, pero su balón picado intentando superar la salida de Kepa se marcha fuera.

1-0 28' Atención al Mirandés, que sigue llegando con fluidez a zonas de peligro. Ahora Vélez cede bien el balón a Carlos Moreno, que opta por el disparo duro y raso que se va por poco.

1-0 25' La tuvo el Mirandés. Extraordinario centro desde la banda izquierda de Álex García y el remate picado de cabeza de Ion Vélez se marcah rozando el poste izquierdo de la portería de Kepa.

1-0 24' La presión del Mirandés va mejorando con el paso de los minutos, haciendo que el Valladolid esté abusando en esta fase de los desplazamientos en largo.

El partido ha comenzade de forma muy similar al de la temporada pasada, con un gol tempranero del Valladolid fruto de un error defensivo.

1-0 22' Centro forzado de Lago Júnior que atrapa Kepa sin dificultad.

1-0 20' Conducción de Salinas, que cede en la frontal del área a Carlos Moreno, pero su disparo de marcha alto.

1-0 18' Buena llegada del Mirandés. Balón prolongado de cabeza por Ion Vélez y se le marcha el control a Néstor Salinas dentro del área.

1-0 16' Tarjeta amarilla para Carlos Moreno (Mirandés).

Golazo del Valladolid. Gran jugada colectiva entre Chica, Del Moral, Rodri y Juan Villar, que culmina el ariete para adelantar a su equipo en el marcador.

1-0 13' Gol del Valladolid. Marca Juan Villar.

0-0 12' El Valladolid lleva más la iniciativa en este comienzo de partido, pero ahora el Mirandés trata de presionar más arriba para dificultar la salida de balón.

0-0 10' El Mirandés fuerza el primer córner tras una buena acción de Álex García por banda izquierda. Se saca sin consecuencias.

0-0 4' Nuevo acercamiento del Valladolid, pero Manu del Moral remata desviado de cabeza el centro de Óscar.

0-0 2' Gran ocasión del Valladolid. Raúl Fernández salva el primer gol ante el máximo goleador pucelano, Juan Villar.

0-0 1' Comienza el partido en el José Zorrilla. Valladolid y Mirandés, buscando 3 puntos importantes.

Óscar (Valladolid) y Kijera (Mirandés) ejercen de capitanes esta tarde y realizan el sorteo junto al colegiado andaluz, José Luis Munuera Montero.

Saltan al campo los equipos. Tarde excelente en Valladolid, con sol y una temperadtura muy agradable. Algo más de 400 aficionados rojillos se han desplazado desde Miranda de Ebro para presenciar este encuentro de la décima jornada en la Liga Adelante.

La primera alineación de Miguel Ángel Portugal en el Real Valladolid es la siguiente: Kepa, Chica, Samuel, Marcelo Silva, Hermoso, André Leão, Timor, Juan Villar, Óscar, Manu Del Moral, Rodri.

El Mirandés saldrá al José Zorrilla con este once inicial: Raúl, Galán, Ortiz, Kijera, Moreno, Lázaro, Néstor Salinas, Cantero, Lago Júnior, Ion Vélez, Álex García.

Menos de una hora para el comienzo del partido. Estamos a la espera de las alineaciones que presentarán Miguel Ángel Portugal, en su debut al frente del Valladolid y Carlos Terrazas por el Mirandés.

Declaraciones de Álex García, jugador del Mirandés: "Esperemos que el dicho de a entrenador nuevo victoria segura no se cumpla este domingo". "No debemos relajarnos, son circunstancias de los partidos y debemos aprender de estas situaciones para que no se nos escapen puntos que luego son importantes". "Va a ser un partido difícil, pero vamos con ilusión, con ganas de ganar y de quitarnos la espina de la última jornada".

Declaraciones del entrenador del Mirandés Carlos Terrazas en la rueda de prensa previa a este encuentro: "Octubre está siendo un mes muy fructífero para nosotros y vamos a ver si lo podemos culminar con un buen resultado". "El cambio de entrenador suele suponer un estímulo para el vestuario a corto plazo". "El Valladolid es un equipo que tiene mucha velocidad y calidad en sus futbolistas. Es uno de los grandes favoritos para estar arriba en la clasificación". "Nuestro planteamiento nos obliga a llevar la iniciativa en el juego". "En estos partidos de rivalidad es importante contar con el apoyo de nuestra afición". También confirmó la baja de Provencio por molestias que tienen buena evolución pero que le impedirán jugar en Zorrilla.

Declaraciones del nuevo entrenador del Real Valladolid, Miguel Ángel Portugal: "Estos días he pretendido calibrar desde dentro cómo está la plantilla. En 4 sesiones no es posible hacer muchos cambios". "Jugaremos con un 1-4-2-3-1, intentando que el equipo tenga calma ya que ha jugado muy precipitado. Quiero que el jugador disfrute con el balón, que no le queme. Los partidos no se ganan en el minuto 2, se maduran para ganarlos". "A los jugadores se les ve preocupados por la situación, ahora están expectantes ante el cambio. Lo importante es recuperar la confianza. Hemos venido para estar arriba". "El rival seguro que nos respetará a nosotros. Esto es el Valladolid, no es un equipo cualquiera. Seremos un equipo serio el domingo".

Gaizka Garitano se despedía elegantemente del Valladolid en una rueda de prensa tras su destitución: "Nueve jornadas son pocas, a mi me hubiera gustado seguir, pero en estos casos quien lo paga es el entrenador. Doy las gracias a todo el mundo y os deseo la mejor de las suertes. Estoy jodido porque tenía mucha fuerza, ganas y motivación para seguir. Tenía muy buen feeling con los futbolistas y el apoyo del vestuario, pero el fútbol es así. La exigencia en este club es muy grande, sabía que esto podía pasar, asumo la responsabilidad". "La Liga Adelante está muy desigualada en cuanto a la historia de los clubes, pero muy igualada en cuanto a las plantillas".

El Estadio José Zorrilla (Avenida Mundial 82, s/n - 47014, Valladolid) fue inaugurado el 20 de febrero de 1982, tiene un aforo de 26.512 espectadores y se construyó para ser una de las sedes del Mundial de España 1982.

El encuentro será dirigido por el colegiado andaluz Sr. José Luis Munuera Montero (31 años), que cumple su tercera temporada en la Liga Adelante. La designación de Munuera Montero seguramente no habrá sido bien recibida en Valladolid, debido a la polémica suscitada con respecto a su actuación en el partido de la pasada temporada en Zorrilla ante el Sabadell.

Atención a (Mirandés): Abdón Prats. El punta mallorquín (22 años) ha anotado únicamente un gol en Liga Adelante, que sirvió a su equipo para empatar ante el Real Zaragoza en la primera jornada en Anduva, pero llega de hacer un hat-trick al Oviedo en Copa del Rey. Abdón terminó el partido con molestias musculares, motivo por el cual solo disputó unos minutos en el último partido de Liga frente al Mallorca.

Atención a (Valladolid): Villar. El delantero onubense (27 años) procedente del Cádiz se ha convertido en el máximo artillero del conjunto pucelano en este inicio de temporada.

Precedentes: la pasada temporada (jornada 33) el Valladolid venció por 2-1 al Mirandés con goles de Roger y Óscar en la primera parte. Los rojillos hicieron un buen partido, pero el gol de Juanjo en la reanudación no resultó suficiente para sacar algo positivo. En la primera vuelta (jornada 12) el resultado fue un empate sin goles en Anduva.

Por su parte, el Mirandés marcha en el puesto 10 sumando 13 puntos. El conjunto de Carlos Terrazas llega en buen momento de forma al José Zorrilla, tras cosechar 7 de los últimos 9 puntos en Liga y clasificándose para la siguiente ronda de la Copa del Rey tras vencer por 2-3 al Real Oviedo.

El Valladolid ocupa la décimo novena posición (descenso) de la tabla con 9 puntos. La derrota en la última jornada por 3-1 en Palamós ante el Llagostera le costó el puesto al entrenador blanquivioleta, Gaizka Garitano. El ex técnico del Éibar no ha tenido fortuna en Pucela y su lugar lo ocupará Miguel Ángel Portugal, que debutará precisamente en este partido al frente del Valladolid.

Bienvenidos al Valladolid-Mirandés a través de VAVEL. Este encuentro, correspondiente a la décima jornada de la Liga Adelante 2015/2016 se disputará el domingo 25/10/2015 a las 17h en el Estadio José Zorrilla (Valladolid).