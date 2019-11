Sandra Ramajo: "Toca preparar bien el partido ante el Atlético"

Sandra Ramajo, además de ser una de las capitanas del equipo, es una de las jugadoras más experimentadas de la Real Sociedad. No en vano, el pasado fin de semana cumplió el partido número 200 vistiendo la camiseta txuriurdin. Casualmente, tal efeméride coincidió con otro momento histórico para el fútbol femenino guipuzcoano y es que se jugó por primera vez en la historia un encuentro en primera división entre dos equipos del territorio, la Real Sociedad y el Oiartzun.

Sandra Ramajo rememora este partido como un momento muy especial: "La verdad es que no era un encuentro cualquiera, no había más que ver cómo estaban las gradas llenas de aficionados. Fue algo histórico que dos equipos guipuzcoanos jugaran un partido de la primera división femenina. Eso hizo que saliéramos con muchos nervios pero en la segunda parte sacamos todo el potencial que llevamos dentro y pudimos ganar, creo que con justicia, nuestro primer derbi. Con ello no quiero restar méritos a un Oiartzun que creo que lo está haciendo muy bien en la categoría".

Mención especial merecen los aficionados y aficionadas que llenaron la grada del Z7 de Zubieta en el encuentro entre donostiarras y Oiartzuarras: "Hay que agradecer al público que llenó las gradas del campo en este partido porque para nosotros es un gran orgullo que vengan a vernos y a apoyarnos. Solo esperamos que se animen en los siguientes partidos".

Es un orgullo para mí haber jugado 200 partidos con la camiseta de la Real Sociedad

En cuanto a su efeméride particular, la jugadora txuriurdin se alegra por lo conseguido pero afirma que le queda cuerda para rato: "Ni yo misma imaginaba que llegaría al partido número 200 vistiendo la camiseta de la Real Sociedad. Es mi equipo, el de toda mi vida y estoy orgullosísima de haberlo conseguido pero no lo he hecho sola, y quiero agradecérselo a todos los que están ahí, día a día, porque estoy segura de que sin ellos no lo hubiera conseguido. Ahora, mi objetivo es seguir trabajando, jugar más partidos con la Real porque creo que mi meta todavía no ha llegado. Estoy muy feliz aquí".

Semana de descanso

El partido contra el Oiartzun fue el quinto consecutivo en el que la Real Sociedad lograba los tres puntos. Invictas en la competición, colíderes junto al Atlético Féminas, Barcelona y Athletic Club, las txuriurdin han comenzado en un muy buen estado de forma la competición: "La verdad es que las jugadoras y el vestuario nos encontramos muy tranquilas. Estamos en un buen momento de forma y estamos con muchas ganas y mucha confianza. Esperemos que esto continúe".

"Estamos contentas de como ha comenzado la Liga pero esto no ha hecho más que empezar"

Pero el equipo deberá esperar para intentar continuar con su racha victoriosa. Esta fin de semana la competición hace un parón por los compromisos internacionales de las selecciones nacionales, algo que según la realista vendrá muy bien para recargar pilas: "Estamos contentísimas de como ha comenzado la competición pero esto no ha hecho más que empezar. La jornada de descanso nos vendrá muy bien para cargar pilas y afrontar el próximo compromiso preparadas para lograr otra victoria. Estamos en una situación privilegiada y queremos seguir ampliando la racha para seguir en lo más alto de la clasificación".

El nivel competitivo del equipo no ha dejado lugar a dudas en estas primeras jornadas. Una gran capacidad goleadora y una defensa ferreá han hecho que las txuriurdin hayan logrado un empate y cinco victorias, tres de ellas a domicilio, lo que habla de la buena planificación realizada por el conjunto txuriurdin: "La verdad es que tanto el entrenador como las nuevas incorporaciones están dando la talla. Todas han entrado muy bien en el vestuario y en el campo están dando lo que saben, que es mucho. Todas nosotras estamos entendiendo lo que quiere el entrenador de nosotras, está imponiendo sus ideas, y el equipo lo está demostrando. Están saliendo muy bien las cosas y queremos que esto tenga continuidad".

El test definitivo

La de la Real Sociedad, es una trayectoria impecable hasta la fecha aunque todavía no hayan tenido la oportunidad de medirse a los equipos más en forma de la competición. Sí que se enfrentaron al Valencia, uno de los equipos más potentes de la competición, pero que no ha arrancado demasiado bien esta temporada y las donostiarras tuvieron la capacidad de ir a Paterna y traerse los tres puntos. Allí ya demostraron que pueden ganar y con solvencia en cualquier terreno de juego.

El partido de Madrid, sin embargo, será diferente. Las colchoneras son líderes pero con los mismo puntos que la Real, están jugando Champions y ya han superado la primera ronda. Del resultado de este partido podrá extraerse si la Real Sociedad está capacitada para pelear con los gallos de la competición: "La competición no ha hecho más que empezar y, además, aún no han llegado los partidos más complicados. Este fin de semana, por ejemplo, tenemos un equipo muy complicado, el Atlético de Madrid. Allí veremos realmente el nivel que tenemos".

Y es que, como afirma Sandra Ramajo, el Atlético Féminas cuenta con un equipo muy competitivo: "El Atlético tiene gente peligrosa, técnicamente muy buena y rápida, gente que está en la selección y que nos costará mucho parar. Pero nosotras defendemos bien, es una de nuestras virtudes que tenemos este año, y trabajaremos para pararlas y traernos los tres puntos. Además ellas son muy buenas pero estamos en su misma posición y estamos ahí por algo. No nos vamos a quitar méritos".