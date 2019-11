Previa Tercera. Grupo IV, jornada 11: revancha copera

Berio y Alavés B, Alavés B y Berio. El destino ha querido que se vean las caras en tres ocasiones en los últimos diez días. Suele pasar que cuando llega la fecha liguera de un enfrentamiento, la Copa puede emparejar a ambos, y esto es precisamente lo que ha ocurrido. Los filiales se enfrentaban en la final autonómica de Copa Federación, el día 14 en Zubieta y este miércoles en Ibaia. El triunfo final lo obtuvo el miniglorias, tras imponerse en la ida 0-1 y saber aguantar el 0-0 en casa. No obstante, el partido de este sábado, 18.00h, nada tiene que ver con la Copa, aunque sí que ha adquirido ciertos tintes de final. Ambos llegan en posiciones clasificatorias complicadas a la cita, el Berio en descenso con 6 puntos y el Alavés B, fuera de esas plazas, pero solamente con un punto más. Además, los dos conjuntos buscarán un triunfo que les aleje de esas posiciones y de paso, poder romper con la mala racha que atraviesan. El Berio atesora cuatro derrotas consecutivas, mientras que el miniglorias, solo ha sumado tres puntos de los últimos 24 posibles, todos ellos a base de empates.

A la misma hora que el duelo de Zubieta, se juega en Loinaz el Beasain-Aurrera KE. Los ondarrutarras llegan a esta fecha tras haber conseguido su primera victoria de la temporada(a costa del Aretxabaleta, 1-0). No obstante, el Aurrera sigue siendo el colista del grupo y tratará de sumar para escapar del farolillo rojo. Por su parte, el Beasain, necesita cambiar la dinámica adquirida en su feudo, donde sólo ha logrado una victoria, ante el Alavés B, 2-1 (el resto de resultados son dos empates y dos derrotas). Por tanto, los de Urtzi Arrondo necesitan comenzar a hacerse fuertes en casa si quieren ocupar puestos altos en la tabla.

A las 17.00 el Getxo recibe en Fadura al Zalla. Ambos conjuntos llegan con 16 puntos a la cita y mirando de reojo los puestos de la parte alta de la tabla, ya que la cuarta posición se encuentra a un punto de ellos. Los encartados no han sido un rival asequible para los de Fadura, ya que en todos sus enfrentamientos de Tercera División, el Getxo, solamente ha sido capaz de vencer a su rival en tres ocasiones. El conjunto local se estrá mostrando fuerte en su feudo, en el cual sólo ha vencido la Cultural. Por su parte, el Zalla llega en el mejor momento de la temporada, tras haber sumado diez de los últimos doce puntos en juego.

A la misma hora, arranca en Don Bosco el Pasaia-Deusto. Los rojiblancos necesitan sumar para seguir manteniendo brecha con las posiciones bajas de la tabla. Para ello, deben mostrarse más fiables como locales, ya que solamente han vencido un encuentro en su feudo y han caído en tres ocasiones. El Deusto, llega a Don Bosco posicionado en medio de la tabla y mostrándose como un equipo difícil de batir. No obstante, los tomateros deben comenzar a sumar lejos de Etxezuri, su fortín, para lograr la permanencia cuanto antes y poder soñar con realizar una gran campaña.

Duelo de altura en Maiona, Santutxu-Lagun Onak, tercero contra quinto

La jornada del sábado se abrirá en Maiona, donde Santutxu y Lagun Onak miden sus fuerzas a partir de las 15.45. Dos de las revelaciones del campeonato se citan en Bilbao para protagonizar un choque de altura, ya que se encuentran terceros y quintos respectivamente. A los azpeitiarras no se les da mal visitar el barrio bilbaíno, puesto que no caen en este estadio desde la temporada 2010/2011. No obstante, el Santutxu tratará de seguir sumando para continuar en la parte alta de la clasificación. Además, los de Marquitos se encuentran en forma tras encadenar cinco jornadas sin conocer la derrota, las últimas tres, cosechando la victoria.

Liderato en juego

El primer clasificado, el Balmaseda, recibe en La Baluga al Aretxabaleta, domingo 17.00h. Los encartados se miden a un rival que aún no sabe lo que es ganar esta temporada. Para más inri, el conjunto de Iban Urbano, no conoce la derrota en estas diez jornadas disputadas, por lo que está por ver si las dinámicas de ambos equipos se cambian. La UDA, a pesar de visitar un estadio complicado, necesita sumar los tres puntos para salir de los puestos de descenso, mientras que los vizcaínos quieren continuar una semana más comandando la tabla del grupo cuarto. Pendiente de este encuentro, estará el Zamudio, quien a la misma hora, visita al Basconia. Los tecnológicos viajan a Artunduaga a medirse a un rival que no pasa por su mejor momento, ya que atesora tres derrotas consecutivas. No obstante, el estadio basauritarra ha sido sinónimo de empate cada vez que ha llegado el Zamudio las últimas temporadas, ya que sus tres visitas más recientes, han finalizado con la X en el luminoso.

La mañana dominical cuenta con dos choques; el Santurtzi-Cultural será el encargado de abrir el telón, 11.15 en San Jorge. Ambos conjuntos llegan a la cita igualados a puntos, con 12. La Cultu no termina de arrancar esta campaña, especialmente en Tabira, donde le cuesta sumar. Por el contrario, los durangarras se muestran un equipo fiable a domicilio, ya que no han caído en sus cinco salidas. Por su parte, los morados no son un conjunto que ceda mucho en su estadio. Hasta la fecha, solo el Balmaseda ha sido capaz de volverse de Kabiezes con los tres puntos. ​

Un cuarto de hora más tarde, a las 11.30, el Betoño-Elgorriaga recibe en la Ciudad Deportiva José Luis Compañón al Bermeo. Los alaveses reciben a uno de los equipos más goleadores del campeonato, cuando no atraviesan por su mejor racha precisamente, tras sumar un punto de los últimos doce posibles. Por su parte, los de Toño Vadillo, después de vencer al Basconia 2-1 y situarse a un punto de las posiciones de play-off, tratarán de seguir con su buena racha, ya que han sumado once puntos de los últimos quince que había en juego.

Partido adelantado

Esta jornada cuenta con un compromiso ya disputado, el Aurrera de Vitoria–CD Vitoria. El derby alavés se adelantaba al jueves, debido a la disputa el sábado en Olaranbe del VII Trofeo Nacional Fútbol Femenino. El filial del Eibar se impuso a sus vecinos gracias a un gol de Endika Arandilla en la segunda mitad. Tras el triunfo por 0-1, el Vitoria comienza el fin de semana en puestos de ascenso con 17 puntos, a expensas de lo que suceda en el resto de la jornada. Lo que sí está claro es que los de Arkaitz Lakanbra vuelven a engancharse a la parte noble de la tabla, mientras que el Aurrera sigue con diez puntos, cerca de la zona peligrosa de la clasificación.