CD Tenerife - CA Osasuna: tres puntos para alejarse de la zona roja

Osasuna llega a la isla con el deseo de mantenerse en lo más alto de la clasificación una semana más. La temporada pasada no les fue del todo bien, acabaron con tres puntos de ventaja sobre el descenso, tres menos que los blanquiazules. Acabaron la temporada 14/15 con 45 puntos, tres menos que el Tenerife Sin embargo, esta campaña les está yendo todo bien, llevan seis partidos ganados, uno empatado y solo han caído derrotados en dos ocasiones. Tras nueve partidos disputados, ambos equipos se encuentran en situaciones totalmente dispares.

Aunque aún es pronto para hacer cábalas, todo hace indicar que Osasuna luchará por algo grande esta temporada. El Tenerife de momento tiene como objetivo alejarse de las posiciones de descenso y encontrar los resultados que tanto esperan. Los blanquiazules no acaban de dar con la clave para ganar puntos, su balance hasta el momento no es nada favorable, han conseguido dos victorias, empates y 4 derrotas.

Los blanquiazules llegan al encuentro después de perder 2-0, ambos goles de penalti, frente al Zaragoza en La Romareda en un partido donde el colegiado jugó un papel crucial. Por el contrario, Osasuna consiguió la victoria por la mínima ante el Albacete en El Sadar.

Antecedentes favorables para los locales

Los navarros han disputado 23 partidos de liga en el Rodríguez López (8 en primera y 15 en segunda) donde solo han obtenido tres empates. La única victoria de Osasuna en la isla fue en la temporada 1976/1977 en Copa del Rey, ganaron 1-2 y eliminaron al Tenerife de la competición.

La última visita de Osasuna al Heliodoro, tuvo lugar la temporada pasada y se saldó con victoria blanquiazul por 2-1 con tantos de Diego Ifrán y Maxi Pérez, por su parte, Javad Nekouman marcó para el cuadro visitante de penalti.

Nino vuelve al Heliodoro

Hablar de Nino con cualquier aficionado blanquiazul es referirse a uno de los jugadores más importantes en la historia del conjunto tinereño. El almeriense vuelve a la que fue su casa durante cuatro temporadas y donde se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia del club, con 79 tantos en cuatro temporadas. Durante una entrevista con Marca Tenerife afirmó: "Si llego a marcar no lo celebraré. No creo que sea necesario donde me han dado tantas cosas buenas". De su vuelta afirmó: “Siempre he notado el cariño del club, de la afición y de la prensa. Han pasado cinco años y parece que me fui ayer. La gente me sigue recordando igual".

Mesa militó en categorías inferiores del Tenerife

El tinerfeño vistió la camiseta blanquiazul cuando era un niño. Respecto a su vuelta al Heliodoro dijo en rueda de prensa: "Me hace mucha ilusión jugar. Es un partido especial porque vuelvo a casa. Ha sido una semana atípica; me ha llamado mucha gente de allá. La gente allí me quiere y se alegran de que al equipo le vaya bien”. Sobre su posible titularidad afirmó: "Todo jugador quiere jugar más. La pasada temporada fue la peor de mi carrera deportiva. Sin embargo, este año las cosas me están saliendo bien. Y sobre el partido explicó: "Será duro, de disputa, intenso…el típico partido de Segunda división".

Visión de los entrenadores

El entrenador local, Raúl Agné, explicó en la rueda de prensa anterior al encuentro que “una victoria sería muy bienvenida, y además contra el líder”. Por otro lado afirmó respecto a su rival: “Espero un partido duro, complicado, ante un rival que cuando se adelanta es muy peligroso. "Trataremos de vigilar a Nino" Tiene muy buen toque a balón parado, lo dicho un encuentro duro ante un oponente muy competitivo Tiene creatividad en el centro del campo y arriba gente peligrosa. Es un equipo muy intenso”. Sobre la vuelta de Nino dijo: “Tiene el gol entre ceja y ceja. Con una edad, está rindiendo muy bien. Es un profesional como la copa de un pino. Trataremos de vigilarle, y sobre todo muy atentos cuando esté cerca de la portería”.

Por su parte, el entrenador de Osasuna, Enrique Martín Monreal, destacó en rueda de prensa que todos los partidos son intensos y que lo importante es acertar: “Será un partido de fútbol que tendrá su intensidad. Nosotros queremos ganar e iremos a competir. "Nada de lo de ayer es igual a lo de hoy" La mayoría de los partidos tienen una buena intensidad y lo demás es acertar. Así de sencillo y así de complicado”. Sobre que Osasuna no haya ganado nunca en Tenerife afirmó: “Nos da igual lo que ha pasado en Tenerife. Nada de lo de ayer es igual a lo de hoy. Son jugadores y circunstancias distintas. Estamos en el aquí y ahora”.

Bajas y convocatoria

El Tenerife ha convocado para este partido a todos los jugadores disponibles, incluido el Choco Lozano, además de los jugadores del filial Cristo González y Omar Perdomo. Este domingo horas antes de la disputa del choque, Raúl Agné deberá elegir a los 18 jugadores que lucharán por la victoria. No entraron en esta primera lista el lesionado Cristian García y tampoco Suso después de ver la doble amarilla en Zaragoza.

Por su parte, Osasuna cuenta con las bajas de Álex Sánchez, Milic y David García por lesión. Tampoco han viajado por decisión técnica Adrián Cruz y Aitor Buñuel. Martín ha citado a 20 jugadores, por lo que también tendrá que hacer descartes, concretamente dos.

Posibles alineaciones

