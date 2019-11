El ataque, la mejor baza de la maquinaria blanca

La UD Las Palmas se enfrentará el próximo sábado 31 de octubre al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, uno de los campos más difíciles para poder sacar algo positivo en toda Europa. Además de tener este hándicap de jugar como visitante en un escenario tan complicado, el equipo amarillo tendrá que luchar contra el líder de la liga BBVA, siendo también el equipo más efectivo de cara a portería.

El conjunto blanco como también le sucede a los isleños tiene varias bajas sensibles para el encuentro, sobre todo en la parcela ofensiva, no estarán disponibles para Benítez jugadores muy importantes como por ejemplo el colombiano James Rodríguez, el delantero galo Karim Benzema y el extremo galés Gareth Bale, este último es duda pero en principio no parece que vaya a ser titular, reservándolo así para el partido importante de champions contra el PSG la semana que viene.

Tanto Jesé como Lucas Vázquez están dando buenas sensaciones

Estas bajas le restan mordiente ofensiva a los blancos, pero sin duda el equipo madrileño tiene recambios de garantías como el canario Jesé Rodríguez, que ya se va pareciendo al jugador desequilibrante que era antes de la grave lesión que sufrió ante el Schalke en competición europea, y también Lucas Vázquez, el gallego está dejando muy buenas sensaciones en los minutos que ha disputado.

Una muestra clara de la variedad ofensiva del club de la capital de España es que contando solamente con la competición liguera, han conseguido perforar la puerta contraria un total de siete jugadores distintos, estos son:

Cristiano Ronaldo, 7 goles en 9 partidos disputados hasta el momento. Karim Benzema, 6 goles en 6 partidos, partido que juega, partido en donde marca. Actualmente está lesionado y no jugará el sábado. James Rodríguez, 2 goles en 2 partidos, mismo caso que con el francés, no jugará a causa de una lesión, baja que afecta tanto por los goles que mete como por las asistencias que reparte. Gareth Bale, 2 goles en 5 partidos, es duda para el duelo con la UD Las Palmas, presumiblemente lo reservarán y no jugará. Marcelo, 2 goles en 9 partidos, sube y baja, inamovible en las alineaciones de Benítez. Danilo, 1 gol en 4 partidos, fichaje nuevo que se está asentando en el lateral derecho aprovechando la ausencia también por lesión de Dani Carvajal. Por último Jesé Rodríguez, 1 gol en 5 encuentros, está aprovechando las bajas de Benzema, Bale y James, ofreciendo un buen juego y llevando peligro a la meta contraria.

A continuación analizaremos los jugadores que pueden desempeñar un papel ofensivo en el encuentro del sábado, lo que significa que pueden crear peligro en el área canaria.

Cristiano Ronaldo: "El Bicho". Es una máquina de hacer goles, rompe todos los récords habidos y por haber, siempre luchando con Leo Messi por ser el mejor del mundo, actual bota de oro. Rara vez perdona dentro del área, 6 de sus 7 goles en liga han sido dentro de ella. Tiene un gran y potente disparo se pudo ver el otro día con su golazo al Levante. Su 1.85 de altura le permite tener un buen juego aéreo. Aunque no tenga un buen día de cara a gol siempre es una amenaza y habrá que tenerlo muy vigilado.

Jesé Rodríguez: "El Bichito". Sus propios compañeros de vestuario lo llaman así y no es por casualidad. Cuando jugaba en el Madrid Castilla recordaba mucho a Cristiano en la manera de jugar, su grandes actuaciones hicieron que desde la temporada 2013/2014 se contara con él para la primera plantilla. La temporada pasada cuando estaba en su mejor momento siendo titular y aportando goles y asistencias sufrió una grave lesión de rodilla en un choque con Kolasinac, lateral del Schalke 04 que lo dejó en el dique seco una larga duración de tiempo. Esta temporada vuelve motivado y ya se ha visto a un Jesé que iluciona, rápido, ágil, eléctrico, solo hay que ver su gol al Levante, regate al defensor sin despeinarse y buen remate que acaba en el fondo de la red, ya recuerda a aquel Jesé que maravillaba en el segundo equipo blanco. El sábado estará muy motivado y con ganas de aprovechar todas las oportunidades que disponga, será un puñal por la banda y va a ser difícil pararle.

Lucas Vázquez: Una de las gratas sorpresas en este arranque de temporada para el Real Madrid, las bajas de los "galácticos" en el plano ofensivo parecía que iba a ser una catástrofe para los "merengues", pero entre Jesé y Lucas se han encargado de borrar ese pensamiento. El gallego es todo un currante, no solo ataca sino que también defiende, entre los dos partidos que ha sido titular y los tres en los que ha salido en la segunda parte desde el banquillo, el gallego ha hecho un total de dieciséis recuperaciones. Su principal cualidad no es el gol, aún no se ha estrenado en esta faceta, pero en las asistencias está siendo clave, en el Espanyol la pasada campaña ya dio un total de seis y en esta temporada ya ha proporcionado tres a pesar de que no ha jugado mucho hasta ahora, se está convirtiendo en un socio de lujo para el luso Cristiano Ronaldo.

Isco Alarcón: Es cierto que el malagueño no está atravesando ni mucho menos su mejor momento como jugador del Real Madrid, y no porque no juegue, ha sido siete veces titular y ha salido dos veces al campo después de ser suplente, es decir ha participado en todos los encuentros. No sabemos si será titular el sábado o Benítez volverá a apostar por la pareja Jesé-Lucas Vázquez pero lo que si sabemos es lo que es capaz de hacer el mago de Arroyo de la Miel. Ve los huecos donde nadie los ve, tiene un dominio del balón sublime, aunque le falta una punta de velocidad hace unos cambios de ritmo muy buenos dejando atrás rivales con facilidad y cuando menos te lo esperas te deja sentado con un regate espectacular. Veremos que versión de Isco sale a la luz ante la UD Las Palmas, lo que es seguro es que la defensa amarilla tendrá que tenerlo muy bien atado para que no saque la magia que lleva en sus pies.

Denis Cheryshev: Se espera mucho más del ruso en su vuelta al equipo blanco tras su cesión en el Villarreal, donde lo hizo de lujo y gran parte de la buena campaña del "submarino amarillo" se debe a su buen hacer. Por el momento solo ha disputado 33 minutos repartidos en dos encuentros donde lo más destacado de Denis ha sido una muy buena asistencia la pasada jornada para que Marcelo marcara el tercer gol ante el Celta. Salvo sorpresa mayúscula será suplente, si el partido se tuerce o por el contrario es muy cómodo para los blancos saldrá algunos minutos e intentará aprovecharlos, así que no hay que confiarse porque de calidad va sobrado.

Marcelo: Junto a Keylor Navas es seguramente el jugador del Real Madrid en mejor estado de forma, es lateral, pero eso no le ha impedido llevar a estas alturas dos goles, esto se debe a que sube muchas veces la banda izquierda por partido pisando mucho área rival y generando una gran cantidad de peligro, no es atacante, pero como si lo fuera, lleva el regate en las venas, se le recuerdan acciones de llevarse a varios contrarios de una forma espectacular como en el trofeo Santiago Bernabéu ante el Galatasaray. Además es el líder en pases del Madrid con 68 de media por partido, si repito, ni Kroos, ni Modric, Marcelo es el máximo pasador blanco. Será una gran amenaza por la banda zurda, habrá que esperar a ver que podrá hacer ante los isleños.

Danilo: El último a destacar es el nuevo refuerzo para el lateral derecho del Madrid, Danilo, lateral brasileño procedente del Oporto. Ha jugado cuatro partidos hasta ahora, en cada encuentro se va pareciendo más a ese Danilo que deslumbró en el club portugués. Incluso ya marcó ante el Celta la semana pasada con una buenísima definición ante el guardameta gallego tras recorrerse toda la banda diestra. Jugará el sábado y será un quebradero de cabeza con sus contínuas internadas por el carril derecho.

También destacar el peligro aéreo de la pareja de centrales Ramos-Varane y que con la irrupción en el once titular de Casemiro, da mucha más libertad a Kroos y Modric por lo que pueden llegar a las cercanías del área y crear peligro con el buen disparo que poseen ambos jugadores. Es decir que aunque parezca una tontería todo el equipo "merengue" está capacitado para marcar en cualquier momento del partido.

El sábado se verá si todo ese poder ofensivo de los blancos arrolla al conjunto canario o por si el contrario salta la sorpresa y la UD Las Palmas puede aguantar todas las acometidas de los de Concha Espina y sacar algo positivo del Bernabéu.