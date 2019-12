David contra Goliat, también en lo táctico

Complicado, muy complicado afronta la Unión Deportiva su próximo encuentro liguero. Los amarillos han de visitar uno de los estadios más conocidos y quizás el más exigente del fútbol mundial. Toca acudir al Santiago Bernabéu. Toca enfrentarse al Real Madrid. Sin duda, uno de esos encuentros marcados en el calendario del aficionado amarillo. Un partido al que se acude con optimismo, sabiendo que el reto es muy difícil pero donde el equipo se puede mirar en otros equipos que ya han dado la campanada en el feudo blanco.

Se llega a este partido con la incógnita en la formación que utilizará Quique Setién para este partido. Para las grandes (y no tan grandes) ocasiones, Paco Herrera hizo suya la formación cargada de tres centrales y dos carrileros de gran recorrido. Se aumenta la profundidad de los laterales y se gana un defensa más para contener al rival. Con resultados dispares, el famoso 5-3-2 funcionó en las visitas tanto en el Vicente Calderón como en el Camp Nou.

La defensa de cinco funcionó en el Camp Nou y en el Calderón

Frente al Atlético de Madrid, el cuadro colchonero lo pasó francamente mal para superar la línea amarilla. Tan sólo un afortunado libre directo de Griezmann lograría batir a Raúl Lizoain. Contra el Barcelona, sólo la calidad individual y la pegada de Luis Suárez fueron capaces de anotar dos goles ante un sistema bien organizado. Sin embargo, parece que Setién pretende volver a la línea de cuatro con un particular 4-4-2 con doble pivote (A la izquierda la alineación del equipo en el Camp Nou, a la derecha la de última jornada frente a Villarreal).

Ante un rival de mucho fútbol y precioso toque como el Villarreal, la formación funcionó. Los hombres más creativos del submarino amarillo estuvieron incómodos en todo momento y apenas crearon ocasiones. De hecho, el equipo valenciano apenas disparó entre los tres palos en los 90 minutos. También esos cuatro hombres en el centro del campo generaron más control del juego. Al término del partido, Las Palmas ganó con holgura en la posesión del balón (61-39%). Eso sí, cabe decir también que toda ese control no se materializó en ocasiones. Poca profundidad, menos verticalidad y ocasiones de gol bastante puntuales.

Eso sí, la intensidad defensiva, en todas sus líneas, ha de ser la clave si el equipo quiere dar la campanada en el Santiago Bernabéu. Espera un ansioso Real Madrid que quiere seguir con su buena dinámica de resultados y llegar con buenas sensaciones al clásico de finales de noviembre. Rafa Benítez, pese a la gran cantidad de bajas que ha sufrido en las últimas semanas, ha conseguido crear una formación bastante compacta. Si bien es cierto que al míster se le ha tachado de defensivo, el conjunto blanco es el actual máximo goleador de la competición con 21 tantos.

Ningún equipo ha anotado más goles que el Madrid en Liga

Benítez ha hecho suyo un esquema bastante consolidado. Un 4-3-3 de de contención. Un centrocampista escoba que actúa fenomenal en las recuperaciones, dos laterales de gran recorrido y tres puntas eléctricos en ataque. Pese a las lesiones de hombres como Gareth Bale, Karim Benzema o James Rodríguez, el equipo ha funcionado y poco a poco a ido despejando los fantasmas del derbi del Vicente Calderón. Frente al Celta se vio cómo Cristiano Ronaldo centraba su posición y tenía libertad total de movimientos. Su puesto en la izquierda lo ocupó Jesé Rodríguez y dio también mucha más movilidad a Marcelo. Por la derecha, Lucas Vázquez y Danilo causaron estragos a los gallegos.

Naturalmente, la Unión Deportiva no puede salir de inicio a robarle la posesión del balón al cuadro blanco como se hizo ante el Villarreal. El Celta de Vigo lo intentó y antes de llegar a la primera media hora de juego ya perdía (0-2). Con esa cómoda ventaja, el Madrid cambió a un 4-1-4-1 y entre la zaga y Keylor Navas se evitó la remontada gallega. Al contragolpe, el conjunto merengue sentenció con los veloces jugadores ofensivos que posee.

Son dos los espejos donde también hay que mirarse. Granada y Málaga. Dos equipos que, como la Unión Deportiva, llegaron con unas posibilidades de victorias ínfimas. Sin embargo, a través de un fútbol muy ordenado en lo defensivo y muy efectivo en ataque, lograron sacar de quicio a los pupilos de Benítez. Los granadinos no tuvieron ningún miedo a la hora de subir al ataque cuando la oportunidad lo merecía, mientras que los malagueños combinaron una espectacular actuación defensiva comandada por un espléndido Kameni en la portería. Líneas muy juntas, poco espacio para crear y con una presión en tres cuartos de cancha. Así, el Madrid venció por la mínima (1-0) en un partido con mucha polémica al Granada y no pudo pasar del empate sin goles ante el Málaga.

No es imposible por tanto superar a este Real Madrid. Los blancos saben que antes del pitido inicial, el Atlético de Madrid habrá jugado su partido en A Coruña y que poco después del final del encuentro, el Barcelona visitará el Coliseum Alfonso Pérez. Entonces, sabiendo que los merengues llegan con esa pequeña presión añadida, ¿qué es lo que ha de hacer Las Palmas si quiere conquistar el Santiafo Bernabéu?

1. Los creadores, anulados por completo

Si el Villarreal no logró chutar entre los tres palos en su visita al Gran Canaria sería por algo. Setién era consciente de que la magia del submarino en ataque pasaba por las botas de Bruno Soriano, Jonathan Dos Santos o Samu Castillejo. La estrategia fue tan sencilla como efectiva. Presión intensa en su zona de creación y sin tiempo para que el rival arme la jugada. Da nada sirvió que Marcelino pusiera en la segunda parte a Roberto Soldado. El problema no estaba en la delantera, sino en el centro del campo. Sólo así se explica que los valencianos acabaran el partido con un triste 39% de posesión del balón.

Lógicamente, no es lo mismo agobiar a los centrocampistas del Villarreal que hacerlo a los del Real Madrid. Prácticamente todo el juego ofensivo de los blancos pasan por las botas de Luka Modric y Toni Kroos. No sólo tienen una portentosa visión de juego, sino que también no tienen problemas a la hora de proteger el balón y buscar soluciones alternativas, entre ellas el regate. Y si encima Benítez opta por incorporar a Isco, la tarea se complica mucho más. Tener controlado a tres de los mejores centrocampistas del planeta no es nada fácil, y más si no se tienen jugadores capaz de tenerlos a raya, como Wakaso Mubarak. El ghanés no ha entrado en la lista de convocados, pero Setién tendrá un plan alternativo a su baja.

En ataque, los problemas los generará Casemiro. El centrocampista brasileño se ha convertido en uno de los pilares del equipo. Su experencia en Oporto le ha servido de gran ayuda, y son innumerables sus cualidades. Destaca sobre todo su rigor defensivo y su increíble capacidad de robar balones donde la mayoría no puede llegar. Sin duda, será el primer escollo en el ataque amarillo.

2. Mucho cuidado con las bandas

El Celta de Vigo es el vivo ejemplo del peligro que tiene este Real Madrid por sus dos carriles. Los blancos no sólo tienen extremos vertiginosos, sino que poseen laterales que combinan rigor en defensa y participación en ataque. La combinación brasileña formada por Marcelo y Danilo ya está dando sus frutos y en Balaídos se pudo confirmar. Entre los dos anotaron dos de los tres goles que anotó el equipo y fueron claves en el resultado final.

Se espera pues una batalla sin precedentes en esa banda que comandan Marcelo y a la que suele caer Cristiano Ronaldo. Espera un David Simón con ganas de dar un golpe sobre la mesa. Constancia atrás y garra en ataque, el lateral canario se ha ganado a pulso la titularidad y es de los pocos inamovibles del equipo. Ya ha conseguido parar a hombres como Griezmann e incluso Neymar, por lo que no pecará de novato en este sentido.

En el lateral zurdo, las combinaciones son múltiples. Dani Castellano no ha decepcionado y fue de los titulares en los primeros encuentros ligueros. Eso sí, en el primer partido a las órdenes de Setién, el cántabro por la experiencia de Javi Garrido, que apenas había contado para Paco Herrera. Quizás se pierda un poco en la labor ofensiva, pero se gana mucho más físico y fiabilidad en defensa, clave para detener a los extremos diestros del equipo blanco.

3. Eficacia máxima al contragolpe

Cuando se espera que tu rival tenga la posesión del balón y que lleve el timón del partido, hay que estar precisos y muy efectivos en los contragolpes. La clave, y como dijo un entrenador muy famoso tiene que ser llegar una vez y anotar dos goles. Se necesitan a hombres veloces, que aprovechen los espacios que los blancos puedan dejar atrás y obligar a intervenir a los zagueros del conjunto rival. Es ahí donde tienen que intervenir hombres como Jonathan Viera, Nabil El Zhar o incluso Tana.

El plan no es tan complicado. Aprovechar la subida de uno de los laterales, recuperar el balón y progresar por esa misma banda y obligar a uno de los centrales a ir a por el jugador amarillo que tenga el balón. Con un defensa menos en el centro de la zaga, ahí tiene que intervenir el hombre gol. El turno es de Sergio Araujo. Tendrá que trabajar bien duro para desenvolverse en la punta de ataque y encontrar el momento preciso para inquietar a Keylor Navas.

No será nada fácil. Muchos ya dan por hecho que el Real Madrid contralará el partido en todo momento y que goleará como lo hizo ante Betis o Espanyol. Eso sí, no hay que olvidar que los amarillos salieron con la cabeza bien alta tanto del Camp Nou como del Vicente Calderón y que, con un estilo de juego bien definido, se puede sacar de quicio a uno de los mejores equipos del mundo. El Málaga lo hizo, el Granada también. ¿Por qué no lo puede lograr Las Palmas? El Bernabéu dictará sentencia.