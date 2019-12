Simeone repite once casi dos años después

678 días. 1 años, 10 meses, y 9 días. Ese es el tiempo que ha pasado desde la última vez que Simeone repitió un once inicial en Liga. En diciembre de 2013, el 'Cholo' sacó la misma alineación durante dos jornadas consecutivas (16 y 17), pero el técnico no volvió a repetir el resto de temporada. Durante toda la pasada campaña, el argentino tampocó llegó a repetir ni una sola vez su once inicial. En Riazor, Simeone ha apostado por los mismos que en el último partido frente al Valencia en el Calderón.

Jackson y Carrasco cogen forma

Sin duda, las dos grandes incógnitas del once fijo de Simeone durante esta temporada parece que pueden estar en uno de los extremos y en la delantera. La portería, con Oblak bajo palos, y la línea defensiva, con Juanfran, Giménez, Godín y Filipe Luis, parece fija para el 'Cholo'. Tiago y Gabi están recuperando su mejor versión y no parece que vayan a rotar mucho, y Koke y Griezmann también son indiscutibles.

En este inicio de temporada, Óliver Torres parecía la apuesta del equipo técnico. Pero su rendimiento, de más a menos, ha ido dejando dudas. Correa ha despuntado en varias de sus actuaciones, pero el que llega con una línea ascendente es, sin duda, Yannick Carrasco. El belga, que comenzó la temporada viendo algunos partidos desde la grada, ha ido cogiendo las ideas de Simeone -él mismo ha llegado a asegurar que defender tácticamente es lo que más le ha costado- y no parece que tenga idea de salir del once inicial. Fue el mejor ante el Astana y repitió partidazo ante el Valencia. Su electricidad, desborde y gran disparo desde la frontal responden al perfil que tanto andaba buscando Simeone en los últimos años.

La otra incógnita parecía estar en la delantera. Griezmann es fijo, y el desembolso del club en Jackson Martínez hace que todas las miradas se dirijan a él. Pero el colombiano no empezó con buen pie la temporada y Fernando Torres disputó varios partidos de inicio. También se ha podido ver en esa demarcación a Correa y Vietto, pero Jackson, que ha anotado dos goles en los últimos dos partidos, parece destinado a entenderse con Griezmann.

Un once 'de carrerilla'

La última vez que Simeone repitió un once en Liga fue, precisamente, tras jugar ante el Valencia ha dos temporadas. El Atlético se impuso 3-0 y el Cholo apostó por los mismos once hombres una semana después, donde se enfrentó y ganó al Levante, de nuevo en casa (3-2). El once inicial de aquella temporada probablemente lo recuerden todos los aficionados atléticos durante muchos años tras los grandes éxitos conseguidos (campeón de Liga y finalista en Champions). Curiosamente, el técnico argentino no volvió a sacar la misma alineación de forma consecutiva en las 21 jornadas que restaban de campeonato, donde acabaron proclamándose campeones en el Camp Nou. Courtois, Juanfran, Miranda, Godín, Filipe Luis, Tiago, Gabi, Koke, Arda, Villa y Diego Costa; un once que llevó a la gloria al equipo rojiblanco.