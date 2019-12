Portugal: "Creo que siempre hay que ir mejorando"

Miguel Ángel Portugal compareció ante los medios de comunicación para valorar la situación de Samuel, Álvaro Rubio y Óscar, los tres jugadores que son seria duda para llegar a la cita del domingo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos contra el Almería: "Esperando a ver qué pasa con ellos para mañana. Yo creo que no han entrenado por precaución, pero vamos a ver lo que pasa mañana, que es cuando tenemos que elegir los que van a viajar. A mí siempre me gusta tenerlos a todos. A veces los tienes a todos y dicen que es un problema para el entrenador, pero cuando están todos disponibles, tienes más soluciones. Me fastidia que se lesionen. Me gusta tener a toda la plantilla bien. Pero hay veces que un tobillo, una rodilla o una columna se salen un poco de lo que son cosas normales. De los tres yo creo que podría llegar Samuel, Álvaro vamos a ver y Óscar vamos a esperar hasta mañana porque se ha retirado por precaución".

El míster del Pucela ha valorado la asimilación de conceptos por parte de la plantilla albivioleta: "Ya vamos poco a poco haciendo cosas y creo que siempre hay que ir mejorando. Nos ha dado tiempo a hacer algunas cosas de las que pensamos que tenemos que llevar a cabo para que el equipo se sienta seguro, bien, cómodo y que con balón sepa hacer las cosas". Además, ha hablado sobre los conceptos defensivos que los jugadores deben tener para corregir ciertos fallos que se han visto durante el tramo inicial de la temporada: "También hemos estado trabajando sobre ellos. Hay que trabajar todas las semanas sobre los conceptos, todo, ataque y defensa. Creo que vamos a ir poco a poco haciéndolo mejor, tomando mejor nota de lo que es más conveniente para nosotros. Como hay una buena predisposición por parte de los jugadores, para nosotros, el cuerpo técnico, es más fácil".

En cuanto a la UD Almería, el burgalés ha precisado que la tesitura que atraviesa el cuadro andaluz es realmente complicada, especialmente al ser un equipo que no está acostumbrado a ello: "Yo creo que es un equipo que estaba diseñado para estar arriba, un equipo que se ha encontrado con el contratiempo de que vas perdiendo partidos y te cuesta luego salir de esa zona porque vienes de arriba, de la Primera División, y ese acomodamiento en la Segunda no es fácil. No ha sido fácil para ningún equipo que ha pasado por lo mismo, ni lo está siendo para el Almería, ni lo fue para el Valladolid, ni lo fue para nadie de los que han vivido esa experiencia. Y están en ese periodo de identificarse para saber que la Segunda División no es fácil, que es difícil y hay 10-14 equipos que tienen el mismo objetivo, que es estar arriba".

Igualmente, ha comentado que hay que saber gestionar bien el encuentro, sobre todo porque es posible que los almerienses sientan cierta ansiedad con el transcurso de los minutos durante el encuentro del próximo domingo: "Aquí los jugadores también han sufrido, saben de lo que va la historia y cómo se pueden encontrar los jugadores del equipo rival por la situación en la que están. Siempre es importante saber gestionar todo eso, saber que ellos van a estar allí con la necesidad de ganar y que, evidentemente, si las cosas no les salen bien, igual se apodera de ellos ese estado de ansiedad que no quiere nadie para su equipo. Nosotros debemos ser listos y saber manejar el partido a nuestra manera".

"Se nota también porque poco a poco nos van conociendo"

El técnico del Real Valladolid ha asegurado que el triunfo de la pasada jornada contra el Mirandés ha reforzado anímicamente al vestuario castellano: "Se nota también porque poco a poco nos van conociendo y van sabiendo cómo es nuestra forma de trabajar. Lo que te empuja de verdad son las victorias y, en ese sentido, yo creo que lo ha notado el equipo. Está con otro estado de ánimo que es diferente y mejor, tampoco es para echar campanas al vuelo porque solamente hemos ganado un partido, no nos vamos a ir más allá de eso, y tenemos que afrontar ahora la realidad de que estamos en una competición difícil y no queremos estar más en esa situación que hemos vivido".

Por lo que respecta a las virtudes del Almería, ha destacado la capacidad ofensiva que tiene el plantel encabezado por Joan Carrillo: "Arriba tiene gente bastante buena. Chuli, Quique y Hadzic son tres jugadores de importancia. Creo que se saben mover, marcan muchos goles, su hándicap es que han recibido también bastantes goles, pero son peligrosos". También ha asegurado que estaría encantado de que pucelanos y andaluces estuvieran peleando por los puestos de ascenso a la Liga BBVA al final del presente curso futbolístico: "A mí no me importaría que estemos los dos arriba. Si estoy yo, no me importa nada".

En busca de la primera victoria como visitante

Portugal ha indicado la importancia que tiene el hecho de poder conseguir el primer triunfo a domicilio de la campaña en el fortín de los almerienses: "Claro que es importante ganar fuera. No se ha conseguido todavía y es importante, pero a mí lo que me gustaría es que si gano con el rendimiento que todos queremos, fenomenal. Si no puedo ganar, pero mi rendimiento ha sido bueno porque el equipo ha funcionado y a veces, por circunstancias, no puedes ganar, también. Si tú das la sensación, tu rendimiento es bueno y sabes que vas por el buen camino, cualquier circunstancia puede pasar. Lo que más me interesa es que mi equipo tenga una identidad, una entidad, y que vamos a jugar para ganar en cualquier sitio. Eso es lo que más me preocupa y lo que más quisiera que pasara jugando bien, jugando con gran rendimiento y ganar. También puede pasar lo contrario, que ganemos sin ese rendimiento, pues bienvenido sea".

Sobre las diferentes alternativas para poder jugar como local y visitante, ha afirmado que lo que se debe hacer es mantener el estilo propio y adaptarse a las exigencias de cada partido y cada rival: "En principio, lo que sí que miro es al rival. Lo que intentamos mirar es siempre las fortalezas y debilidades del rival, pero con la filosofía nuestra para poder afrontar todo eso, no si vamos a variar nuestra propia idea, nuestro propio concepto, creo que eso lo tenemos que tener seguro. Pero tenemos que conocer al rival para saber por dónde hacerle daño y por dónde nos puede hacer daño".

El que fuera entrenador de Racing de Santander y Real Madrid Castilla, entre otros, ha reconocido la presión que asumen todos los integrantes de la expedición blanquivioleta: "Todos sabemos dónde estamos. Yo lo inculco y lo inculcamos todos. El Real Valladolid es un club exigente en todo y cuando venimos aquí, sabemos lo que nos van a exigir, lo que tenemos que dar de nosotros. Y los jugadores también lo saben. Y es bueno que el equipo vaya ganando, para saber que esa exigencia la vamos absorbiendo bien y eso te da posibilidades de ir haciendo las cosas mejor. Sabemos que estamos en un club, cuál es su entorno y su exigencia, no nos podemos esconder, ni agobiar, ni angustiar".

"Pedro Tiba está más acostumbrado a jugar ofensivamente"

Asimismo, se ha mostrado muy claro acerca del rol que, en su opinión, tiene Pedro Tiba en el Pucela, junto con lo que para él sería un auténtico centrocampista por su vocación tanto ofensiva como defensiva: "Está más acostumbrado a jugar ofensivamente, pero es un jugador que también es adaptable a la posición de medio porque yo lo que quiero es un centrocampista que sepa jugar al fútbol, atacar y defender, no busco un especialista que sepa robar y sólo robar. Me gusta que sepan las dos cosas, que tengan criterio a la hora de defender y de atacar".

Por último, Portugal ha finalizado su rueda de prensa previa al duelo contra el Almería señalando que no se marca plazos para que los jugadores se vayan aclimatando a su ritmo de trabajo: "La construcción de los equipos tiene su tiempo. Yo no me marco plazos, cada semana es un plazo, ver si mejoramos en cosas y un examen para todos para saber si debemos seguir por ese camino que hemos emprendido de buscar esos conceptos que a mí me gustan o a veces, si no salen, igual te planteas que tienes que tirar por otro camino".