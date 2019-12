Somozas - Arandina: en busca de una 'nova oportunidade'

Dos salidas, dos goleadas recibidas. Ese es el balance que la Arandina tiene como visitante en tierras gallegas. Los recuerdos no son nada buenos y por ello la escuadra ribereña pretende acabar con su maleficio en el Manuel Candocia, ante un Somzas que no es presa fácil en su campo y que, al igual que los blanquiazules, contará con un gran número de bajas.

Un sueño sustentado en bronce

As Somozas es un pequeño pueblo coruñés que no supera los 1200 habitantes. Es la localidad más pequeña de Segunda División B, pero no por ello tiene el equipo más débil de la categoría. Los blanquiverdes afrontan esta temporada su segundo año en bronce, y aunque hasta ahora los de Stili no han dejado de coquetear con el descenso e incluso estar inmerso en él, desean cambiar la dinámica frente a un rival directo como es la Arandina. Los somocenses están en decimoquinta posición y suman once puntos, divididos en tres victorias y dos empates. Fuera de casa son más efectivos que en Manolo Candocia, donde solo han sumado una victoria.

Su registro goleador es amplio: 13 goles recibidos y 13 encajados muestran la capacidad ofensiva del cuadro gallego y su fragilidad defensiva. Suele iniciar el juego en largo, con un fútbol directo, buscando siempre que el delantero baje la pelota y a partir de ahí crear fútbol. Los gallegos se caracterizan por replegar muy rápido, defender con las líneas juntas y jugar con un esquema que puede variar del 4-3-3 al 4-5-1. La plantilla somocense es amplia, con futbolistas de incuestionable calidad, Añón, Antas o Senent son la mejor muestra de ello. La mayor baza ofensiva es Mario Barco, que con cuatro goles es el máximo anotador. La UD Somozas no podrá contar para este domingo con Baleato, Dopico, Juan Rodríguez y Álex Bao. Los tres primeros están lesionados, mientras el último fue expulsado en el último compromiso.

A romper el maleficio gallego

Y hablando de bajas la Arandina no está mucho mejor. Javier Bermúdez ha pasado de descartar a tres jugadores, a tener que convocar a dos canteranos para completar la lista. A las lesiones sabidas de Obispo y Álex se han sumado las molestias de Javilillo y Nico; mientras Borja Plaza y Adeva no podrán participar por expulsión y sanción respectivamente este domingo. La idea de la escuadra ribereña no es otra que acabar con el maleficio gallego. En dos salidas dos duras derrotas con un total de diez goles en contra (6-1 ante el filial del Celta y 4-1 ante el Coruxo). Ahora toca cambiar de provincia pero no de comunidad, y los blanquiazules quieren seguir el ejemplo de las anteriores salidas que se han saldado con los tres puntos.

El último encuentro ante el Pontevedra no dejó un buen sabor de boca debido a las rigurosas decisiones que el colegiado madrileño cometió, y ha podido dejar marca a una plantilla que quiere quitarse la espina. Para ello el técnico vizcaíno deberá llevar a cabo varios cambios debido a las bajas. No se descarta que el de Mungía use una defensa de cinco para cubrir mejor las salidas de Mauri por la izquierda y de Ruba -una de las novedades que se esperan en el Manuel Candocia- por la derecha. Ante la ausencia de Nico, Adri o incluso Manu Rodríguez podrían adelantar posición, ya que al solo estar disponible Pau Franch en la parte ofensiva, la Arandina no podría salir con dos delanteros en punta.

El encuentro comenzará este próximo domingo a las 16.30 horas bajo el arbitraje del colegiado cántabro José Antonio López Toca y será retransmitido por la Televisión Gallega, tanto por internet como por el dial 151 de Movistar Plus.

Posibles onces: UD Somozas vs. Arandina

XI UD Somozas: Mandaluniz; Leuko, Antonio, Adrián, Juanmi; Mateo García; Beitia, Antón de Vicente; Añón, Antas y Mario Barco.

XI Arandina: Diego; Mauri, Pajarero, Arturo Navarro, Pablo, Ruba; Gonzalo; Adri, Carlos Portero, Manu Rodríguez y Pau Franch.