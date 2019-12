Un arranque tan complicado como se esperaba

A nadie le debería sorprender. Ya estaban avisados. El ascenso del Bilbao Athletic llenó de orgullo y optimismo a todo Vizcaya, pero la realidad es diferente. La realidad pasa por las pobres cifras que está consiguiendo el equipo de Ziganda. Por los dos partidos ganados. Por los ocho puntos conseguidos. Nada hacía pensar que esto de la Liga Adelante iba a ser cómodo. Los cachorros se enfrentan a equipos asentados en la categoría, con muchos más partidos y, sobre todo, más experiencia. Por el momento, las expectativas, para los más realistas, se están cumpliendo. El equipo es 21º, habiendo sumado ocho unidades de las 30 posibles. Además, acumulan cinco partidos consecutivos sin ganar y San Mamés no es tan fuerte como se esperaba.

Un inicio duro

No obstante, el calendario que ha tenido el Bilbao Athletic no ha sido, ni mucho menos, cómodo. Los de Ziganda empezaron la temporada midiéndose al Girona, un equipo que estuvo a punto de conseguir el ascenso en la temporada anterior. Aunque el partido era en San Mamés, y eso hacía pensar que la sorpresa podía saltar, los catalanes se impusieron 0-1 gracias al tanto de Jairo Morillo en el minuto 81 de partido. Desde luego, la expulsión de Unai Bilbao no ayudó, por lo que, a medida que pasaban los minutos, se palpaba la primera derrota de la temporada.

Tampoco fue fácil el segundo encuentro del año. Tocaba viajar a Elche, una tierra que estaba dañada por ver el descenso administrativo de su equipo. El conjunto ilicitano ha prometido volver a Primera División lo antes posible, por lo que necesitaban ganar a un equipo recién ascendido a la División de Plata. Aunque en el minuto 62 Unai López ponía en ventaja a los rojiblancos, los locales empataron un minuto más tarde por medio de Armando. Ya a un cuarto de hora para el final, se consumaba la remontada para delirio de los aficionados que se habían dado cita en el Estadio Manuel Martínez Valero. Así pues, dos jornadas y cero puntos era el balance de los entrenados por Ziganda.

Ante el Mallorca se consiguió la primera victoria de la temporada

Poco a poco la temporada iba cogiendo ritmo y los partidos seguían su transcurso. En este camino llegaba el Mallorca, otro de los equipos con fuertes vinculaciones a la élite del fútbol español. Aunque el equipo mallorquín no pasa por su mejor momento, se antojaba un rival complicado, pero la importancia de la primera victoria se anteponía y los tres primeros puntos se quedaron en San Mamés. Bianchi adelantaba a los visitantes a los cuatro minutos, pero en el minuto 27, Gorka Santamaría, situaba el empate en el marcador. A un cuarto de hora para el pitido final, Seguín batía a Cabrero, mientras que Villalibre aprovechaba el tiempo añadido para cerrar el marcador con el definitivo 3-1. Ese era el momento que todos esperaban. La Catedral se puso en pie para ovacionar al filial del Athletic y brindar por la primera victoria de la temporada.

No obstante, la relajación debía ser mínima y la concentración de cara al partido ante el Valladolid debía hacer acto de presencia en el menor tiempo posible. De esta forma se unió toda la plantilla en busca del primer triunfo lejos de casa, aunque este no se pudo dar. El tanto de Juan Villar a tres minutos para el final de la primera mitad no pudo ser remontado por un equipo que lo intentó. Tanto fue así que disparó más veces sobre la portería rival e, incluso, tuvo más posesión. Sin embargo, una vez más en el mundo del fútbol, las estadísticas no servían para nada y dejaban otra derrota para los de Ziganda.

La experiencia es un grado

Había algo en lo que no se podían comparar con el resto de equipos: la experiencia. Frecuentemente el Bilbao Athletic ha perdido por errores puntuales, por partidos que han estado sin cerrar y por la picardía que sí demuestran otros equipos. Al final, el equipo rojiblanco está compuesto por jugadores jóvenes, que están empezando su carrera en el mundo del fútbol y que tienen mucho que aprender a lo largo de los años. Aún así, hay algo que no se negocia en los equipos de Ziganda: el compromiso. Con esto salen en todos los partidos los once jugadores titulares. Saben perfectamente lo que pesa el escudo del Athletic Club y toda la historia que llevan en el lado izquierdo del pecho. Son años y años de esfuerzo por mantener una filosofía y ellos son los elegidos para escribir un capítulo más.

Con esta idea en mente volvían a San Mamés, uno de los mejores estadios de Segunda División. El Alcorcón era el rival, un equipo que está peleando por los puestos altos, a pesar de que hace poco tiempo también estaban en Segunda División B. Son el claro ejemplo a seguir. Asier Villalibre, de nuevo, volvió a adelantar a los suyos con el único gol del partido a diez minutos para el final. Sin tiempo para la reacción, los tres puntos se quedaron en casa y engordaban un poco más el casillero.

Lejos de casa no han conseguido puntuar

Desgraciadamente esta fue la última victoria del Bilbao Athletic en lo que va de temporada. Desde que se enfrentaran al Alcorcón en el mes de septiembre todo son derrotas o empates para los rojiblancos. La primera de las derrotas vino ante la Ponferradina, una vez más, lejos de casa, donde el equipo vasco no ha conseguido puntuar. De nuevo una derrota por la mínima concedida en los minutos finales. En este caso fue Yuri quien se disfrazó del malo de la película y anotó a cuatro minutos para el pitido final, dejando los tres puntos en El Toralín.

El primer partido del mes de octubre también iba a ser lejos de Bilbao, más concretamente en la otra punta de España: Córdoba. Ante el equipo que descendió la pasada temporada parecía difícil arañar puntos, pues parecen serios candidatos a lograr el ascenso al final del curso. Un gol de penalti a los 23 minutos de partido conseguido por Raúl de Tomás dio la victoria al cuadro califal, que actualmente está colocado en la segunda posición de la tabla clasificatoria a un punto del liderato.

De vuelta a San Mamés, tocaba recibir al Numancia que en aquel momento no había perdido ningún encuentro de los siete disputados anteriormente. Tampoco lo iba a hacer en el País Vasco, pues obtuvo un empate a cero en un partido que contó con las expulsiones de Unai Bilbao y Nacho. Pudo ser mayor el premio del equipo numantino, ya que Óscar Díaz erró un penalti cuando comenzaba la segunda mitad. Al final, un reparto de puntos que no dejaba con buen sabor de boca a ninguno de los dos técnicos, pues Ziganda quería volver a ganar en casa mientras que Jagoba Arrasate veía como había tenido todo su equipo para conseguir la victoria.

El último encuentro disputado lejos de San Mamés fue ante otro de los equipos que está pisando fuerte en la clasificación. El Nástic de Tarragona está situado en la sexta posición, ocupando puestos de play-off de ascenso a Primera División. En el encuentro disputado en el Nou Estadi de Tarragona se impusieron los catalanes por dos goles a uno. Jordi Calavera, a la media hora de juego, abría el marcador, aunque Guarrotxena, tres minutos después del descanso, igualaba de nuevo. Finalmente, Assoubre, era quien dejaba los tres puntos en tierras catalanas.

El décimo partido de Liga Adelante tampoco fue de grato recuerdo para los jugadores del Bilbao Athletic. Se enfrentaban en casa al Huesca, otro de los equipos que ha ascendido de Segunda División B. La ocasión era única para poder volver a sumar los tres puntos, cerrar una mala racha de resultados y dar un salto en la clasificación ante un rival directo. Nada de esto ocurrió y el empate a cero inicial fue el que permaneció en el luminoso al final del encuentro. Otra ocasión desaprovechada por un equipo que no consigue hacerse fuerte en San Mamés.

Así pues, diez encuentros disputados en Segunda División con un balance bastante negativo que deja seis derrotas, dos empates y dos victorias. En total, ocho puntos de 30 posibles que no hacen más que hundir al Bilbao Athletic en la clasificación. Todo hace indicar que la temporada tendrá tramos mejores, sobre todo cuando empiecen a encajar las piezas en un puzzle que se ha movido poco respecto a la temporada anterior, pero hasta ese momento, toca seguir sufriendo con el Bilbao Athletic.