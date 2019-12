Espanyol - Granada: Cornellá será la brújula

Nueve jornadas pueden parecer pocas en un campeonato que se extiende hasta las 38. Aproximadamente, un cuarto de kiga que, pese a considerarse aun el inicio de la temporada, ha dejado caminos y consecuencias marcadas. Para algunos ha supuesto la constatación del buen posicionamiento para alcanzar los objetivos fijados en los meses estivales mientras que para otros, sin embargo, el arranque no ha sido el esperado y los nervios empiezan a asaltarlos en forma de decisiones. En esta tesitura, Espanyol y Granada se ven las caras en un duelo que puede servir de guía para descifrar el sendero que les va a tocar enfrentar y la manera en que lo harán.

Posible match-ball

Las necesidades empiezan a convertirse en urgencias para el Granada. Con seis puntos, los rojiblancos ocupan la penúltima plaza en la tabla clasificatoria, a tres de los puestos de salvación. Distancia salvable a tan prontas fechas pero que no esconde que las cosas no están saliendo como esperaban por la ciudad de La Alhambra. Pese a haber cortado la racha de derrotas, los hombres dirigidos por José Ramón Sandoval no consiguen reencontrarse con la victoria y acumulan tres partidos consecutivos empatando. Las sensaciones y el juego de la escuadra nazarí han mejorado pero errores puntuales y demasiado frecuentes han impedido cosechar resultados más beneficiosos.

En este punto, ganar en Cornellá se presenta como vital. De no hacerlo, los fantasmas de una posible destitución puede sobrevolar la cabeza del técnico de Humanes, Sandoval. Y es que, pese a esa mejoría que se ha producido en el funcionamiento del equipo, los resultados son los que marcan la mayoría de decisiones en el mundo de fútbol y los del Granada deben llegar a la mayor prontitud para evitar cambios prematuros. El hombre que se ganó el cariño de toda una ciudad en tan solo un mes puede estar jugándose el puesto ante el club que puso la puntilla a Abel Resino y propició su llegada, en el pasado mayo.

Aclarar aspiraciones

Mucho más tranquila es la situación del Espanyol. En mitad de la tabla, con doce puntos, los periquitos afrontan el duelo ante el Granada con la sensación de que este partido puede establecer el devenir futuro. Un triunfo los auparía a la zona media-alta de la clasificación y permitiría a los blanquiazules soñar con algo más que una plácida temporada. Y es que el club barcelonés es un habitual de las plazas templadas en Liga, con escarceos para asomarse a Europa y con algún que otro susto pero siempre terminando con un final relajado.

Para mirar a cotas más altas, los pericos deben conseguir la regularidad que les está faltando en el arranque. La alternancia entre victorias y derrotas se ha convertido en la tónica habitual en sus encuentros, sin haber cosechado ningún empate hasta el momento. Sobre esto hablaba Javi López en la previa: “Ahora mismo lo importante es sumar y ganar y, a ser posible, jugar bien”.

Suspenso en defensa

Si en algo se asemejan Granada y Espanyol en este curso futbolístico es en su fragilidad defensiva. Los catalanes se llevan la palma con 20 goles en contra, siendo el equipo más goleado del campeonato. Los andaluces les siguen de cerca, con 17 dianas en sus redes. Si hablamos de los bagajes de goles a favor, uno más lleva el equipo de Sergio González que el de Sandoval. En cualquier caso, números que tendrán que mejorar.

El Espanyol, el más goleado de Primera

El Granada ha recibido los tantos repartidos a lo largo de las nueve jornadas disputadas, siendo el único equipo que no ha dejado su puerta a cero en ningún partido. Si bien no ha encajado más de tres goles en un encuentro, esta cifra si se ha repetido ya en cuatro ocasiones, ante Eibar, Villarreal, Real Sociedad y Sporting de Gijón. A pesar de que los nazaríes han mejorado en el sistema defensivo, no han conseguido acabar con los errores individuales que les están costando puntos. Sin ir más lejos, el inocente penalti provocado por Rubén Pérez en el duelo ante el Betis, en la pasada jornada. Detalles que pasan factura.

En lo que respecta al Espanyol, sus números se distribuyen en varias derrotas contundentes, por tres o más goles. La mayor goleada la sufrieron ante el líder en el Power8 Stadium, en un inapelable 0-6 a favor del Real Madrid. Salvando esta, el conjunto de la ciudad Condal ha sufrido otra derrota en casa, ante el Sporting, y dos victorias por la mínima frente a Getafe y Valencia, sin recibir gol.

Rubén Pérez, la gran incógnita

Sandoval recupera algunos efectivos y pierde a otros de cara a la ‘final’ que vivirá en el Cornellá-El Prat. Miguel Lopes y Doria vuelven a estar disponibles tras la sanción de un partido que cumplieron ambos al ser expulsados en El Molinón. Tanto el portugués como el brasileño tienen muchas papeletas para regresar al once titular. El primero en detrimento de Foulquier, goleador ante el Betis, en el lateral derecho. El segundo al eje de la zaga por la lesión de Maínz, que se ha resentido a última hora y no estará disponible.

Las dudas estarán también en la medular. Rubén Pérez sufrió una contractura en los isquiotibiales en la pasada jornada y no ha podido entrenar con el grupo hasta la última sesión previa al choque. Las incógnita sobre su estado abre las puertas de la titularidad a Fran Rico, que podría formar trivote con Javi Márquez y con un Rene Krhin que habló ante los medios asegurando que irán a Barcelona “a ganar”. Por lo demás se esperan pocas novedades en un equipo que intentará tornar la buena imagen fuera de su estadio en victoria.

El capítulo bajas se completa con el delantero congoleño Thievy Bifouma y con Nico López. El exespañolista no podrá reencontrarse con la que fue su afición debido a la famosa ‘cláusula del miedo’ que el Granada ha decidido no pagar. Por su parte, 'Diente' López sufrió un golpe en un dedo de la mano en el partidillo que el primer equipo disputó con el filial durante la semana y no viajará a Cornellá para tratarse. Además, Musavu King estará ausente varias semanas por una contractura en el pectíneo.

La lista de convocados la conforman: Andrés, Kelava; Biraghi, Doria, Lombán, Babin, Miguel Lopes, Foulquier, Salva Ruiz; Fran Rico, Krhin, Márquez, Rubén Pérez, Rochina; Piti, Robert, El Arabi, Success.

Con la duda de Arbilla

En el cuadro perico, la principal duda está en el lateral derecho. Anaitz Arbilla sufre de una tendinitis en el talón de Aquiles de su pierna izquierda que hace peligrar su concurso en el partido. De no ser de la partida, su sustituto natural podría ser Javi López, que no está contando con la confianza de Sergio.

El que no podrá actuar frente al Granada es Víctor Sánchez, expulsado en Vallecas y que cumplirá partido de sanción. La lucha por hacerse con el hueco que deja es más amplia y abarca a varios hombres entre los que se incluyen Abraham, Salva Sevilla o Pape Diop. En línea delantera, los pericos volverán a formar con Caicedo, Víctor Álvarez, Hernán Pérez y la sensación perica del momento, Marco Asensio. El joven mallorquín, cedido por el Real Madrid, está mostrando en su debut en la élite la clase que se le presumía en el Mallorca y con las categorías inferiores de la selección española.

Campo perico, territorio difícil

Los números hablan por sí solos y conceden total favoritismo a los locales. El Granada ha visitado al Espanyol, en partido de Primera División, en 20 ocasiones con un saldo bastante negativo: 15 triunfos blaquiazules, tres empates y dos victorias rojiblancas. La última vez que los nazaríes salieron vencedores de campo españolista fue en la temporada 2012-2013, con Lucas Alcaraz a los mandos. En aquella ocasión, un libre directo perfectamente ejecutado por Nolito valió para que el Granada diera un salto de gigante a la salvación. Buscará repetir experiencia.

La temporada pasada, los puntos se quedaron en Barcelona. Caicedo adelantó a los pericos, El Arabi igualó la contienda y Víctor Sánchez sentenció al Granada en los minutos finales tras la expulsión de Juan Carlos. El crédito de Joaquín Caparros empezaba a agotarse en aquel momento; en este partido se verá que ocurre con el de Sandoval.

Posibles alineaciones

