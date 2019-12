Paco Alcácer: "Estamos haciendo cosas bien para que el equipo vaya a mejor"

Paco Alcácer se volvía a encontrar con el gol, al igual que hizo contra el Atlético de Madrid. Al no estar el capitán para lanzar el penalti provocado por Sofiane Feghouli, el de Torrent se eligió protagonista para encarrilar una victoria algo sufrida al principio del encuentro.

El goleador piensa que ha habido algo diferente en las dos mitades, lo que ha hecho reaccionar al equipo en el descanso para que al final los tres puntos se quedaran en Mestalla: "En la primera parte ellos han tenido más posesión que nosotros, no hemos estado del todo bien y tampoco agusto. Pero en la segunda parte hemos cambiado el chip, hemos metido más intensidad. A raíz del primer gol han habido más espacios y hemos conseguido meter dos goles más que nos dan la victoria que es lo más importante para nosotros".

Alcácer piensa que no hay que fijarse en la primera parte y destaca que en esos 45 minutos no han tenido algo que suelen tener, la posesión: "Son síntomas, rachas de juego que no nos gusta estar y al final de la primera mitad a la segunda ha habido un cambio muy bueno y en eso hay que quedarse. No hay que quedarse en la primera parte que hemos hecho porque no hemos tenido la posesión y nosotros somos más partidarios de eso. Finalmente hemos conseguido el partido y meterle más intensidad que el Valencia es lo que tiene que hacer".

El ariete ve vital conseguir unas cuantas victorias consecutivas para poder llegar arriba: "Yo estoy convencido de que si encarrilamos dos/tres victorias seguidas, lo que conseguiremos será no bajar el nivel. Lo que nos falta es conseguir unas cuantas victorias y lograr ese nivel que necesitamos".

Respecto a los silbidos, el jugador del Valencia comentaba que ellos están con el entrenador y que ahora lo importante es crecer para ganar el partido del miércoles en Champions: "Son opiniones de la gente y lo que está claro es que el equipo está con el entrenador, hay que trabajar con él y hay que estar con él a muerte. Si no tenermos a un referente como un entrenador, no vendría bien y yo creo que trabajar con Nuno es bueno y estamos haciendo cosas bien para que el equipo vaya a mejor. Las opiniones son totalmente respetables y lo que tenemos que hacer los jugadores es seguir entrenando y mejorando para poder ir el miércoles a ganar el partido".

En cuanto al gol de Feghouli, entre risas pensó que no lo hizp con la intención de quitarle el gol: "Sosó habría pensado que igual no llegaba el balón y llegaba Navarro a cortarlo, por eso habrá chutado no creo que lo haya hecho para joder ni mucho menos".

Para finalizar, el de Torrent no compara el juego del Valencia con el de la selección española ya que son distintos: "Yo creo que el año pasado teníamos la misma filosofía de juego que era entrar por bandas y metía goles. Ahora están llegando también balones pero no están entrando, no es cuestión de que en un equipo tenga más balones y en otro no. Al final son distintos juegos en cada equipo y los dos benefician al jugador porque el delantero lo que tiene que hacer es marcar gol y lo llevo haciendo dos partidos seguidos".