Fede Cartabia: "Lo de estar ahí arriba no es casualidad"

Federico Nicolás Cartabia atendió a la prensa esta tarde de lunes. El extremo, titular la pasada jornada ante el Atlético de Madrid, fue cuestionado sobre su vuelta a Valencia, provocada por el enfrentamiento ante el Levante: "Es un partido más. Tres puntos importantes para nosotros y pelearemos contra un equipo que también los necesita. Será difícil, pero vamos a jugar con nuestras armas", aclaró el jugador cedido por el Valencia.

Fede, al que desde principio de la presente temporada se le fue colgando la etiqueta de revulsivo, quiso dejar claro que está a disposición del entrenador para jugar los minutos que sean y que pelea para ser parte de los onces titulares: "Yo intento hacer las cosas lo mejor que puedo cada vez que me toca estar en el campo. A veces me sale y a veces no, pero no dejo de intentarlo. Si alguien me ve como revulsivo ya es cosa de cada uno".

Respecto al encuentro anterior, destacó la confianza que da el resultado al equipo y restó importancia a su buen papel. "En la primera parte ellos nos dominaron completamente. Casi no tuvimos ocasiones de gol. En la segunda parte el equipo dio un paso adelante, tuvimos la pelota y jugamos mejor", explicó el argentino.

A pesar de las buenas sensaciones, son ya cuatro partidos sin ganar para el Deportivo, que le hace perder posiciones europeas. No obstante, Cartabia dice que no es algo que afecte al equipo: "Lo de estar ahí arriba no es casualidad. Estamos trabajando bien y con humildad. Nuestro objetivo es la salvación, después lo que venga es bueno. Nosotros queremos ganar todos los partidos".

Para terminar la rueda de prensa, Fede quiso agradecer el apoyo mostrado por la afición, a la que él y todo el equipo esperan corresponder con buen juego y resultados.