A sentenciar el pase a octavos

La cuarta jornada de la Champions servirá al FC Barcelona para sentenciar el pase a octavos de final. Una victoria dejaría a los azulgrana matemáticamente en la siguiente fase y su rival, el BATE Borisov, llega al Camp Nou con el papel testimonial debajo del brazo. El mejor escenario posible se vislumbra en un partido donde Luis Enrique rotará a sus mejores hombres de cara a los compromisos que vienen (Villarreal en el Camp Nou y el Clásico en el Bernabéu).

Vuelve Iniesta y ¿el posible 4-4-2?

El proceso de recuperación de Andrés Iniesta ha llegado a su fin. El manchego disfrutó ante el Getafe de algunos minutos y ante el BATE, Luis Enrique le dará más rodaje, previsiblemente. Su reincorporación al equipo es necesaria, básica, pero también singular y sorprendente (de manera positiva). La baja de Messi hace que el tridente azulgrana ya no exista; al menos, no con sus tres superestrellas. Munir y Sandro están teniendo minutos, sí, pero su confianza está en un paradero distinto, quizá en algún lugar en el que ni ellos mismos han descubierto. Llegan partidos claves, importantes y decisivos y la figura del equipo no está. La irrupción de Sergi Roberto gana enteros, e Iniesta ha de volver al once titular más por jerarquía y rendimiento que no por imposición. Rakitic es básico en el esquema por su rigor táctico y Busquets empieza a recordar al Busquets de antaño.

Cuatro centrocampistas que están en un nivel superior a Munir y Sandro; cuatro centrocampistas que, de seguir a este ritmo, podrían modificar la pizarra del técnico asturiano. “Yo me adapto a mis jugadores y a las circunstancias”, dijo Luis Enrique. Razón necesaria para probar una nueva formación ante un rival, a priori, inferior y poco incomodo.

Seguir con la portería a cero; objetivo prioritario

Aunque a Luis Enrique no le guste hablar sobre los goles encajados, la realidad es muy distinta. Tanto el cuerpo técnico como los propios jugadores son conscientes de que no encajar goles se ha convertido en un objetivo a cumplir en cada partido. Independientemente del rival, las facilidades que ha dejado atrás el Barcelona este año no concuerdan con la solidez defensiva presentada en el curso anterior. Por ello, en la plantilla se ha instalado un síntoma positivo de intentar dejar la portería a cero, también para paliar las criticas constructivas recibidas en las ultimas semanas. El miércoles, ante el BATE Borisov, habrá una nueva oportunidad.

Ter Stegen vuelve a la titularidad

El meta alemán recuperará su lugar en el once titular. Con el cambio de chip, Marc André Ter Stegen se instalará bajo los palos de la portería del Camp Nou, relevando a un Claudio Bravo que, después de su recuperación, ha jugado todos los partidos de liga. Ter Stegen está confiado, pero también nervioso. Sabe que sus actuaciones al inicio de temporada costarán de olvidar a una afición que, a día de hoy, esta dividida sobre su incursión en el once.

A pesar de su juventud, la parroquia azulgrana quiere ver más de un guardameta que, el año pasado, se salió, literalmente, en la máxima competición europea con maravillosas intervenciones. De echo, él ganó el premio a la Parada del Año en la anterior Champions, así que no es de extrañar que se le pida una marcha más en su rendimiento.

Neymar y Luis Suárez, a seguir con su racha

Curiosamente, desde que Messi cayó lesionado contra la UD Las Palmas, solo dos jugadores de la primera plantilla han conseguido perforar la portería rival. Neymar y Luis Suárez se han puesto el traje de gala, han cogido su mejor perfume y han decidido ser los protagonistas de una fiesta en la que, hasta el día de hoy, ellos son las estrellas. 13 goles anotados desde que Leo no está y los trece tienen el mismo sello: Neymar Jr o Luis Suárez. Brasileño o uruguayo, el resultado siempre es el mismo.

Con un afán de protagonismo mayor, lo cierto es que los dos están tirando del carro en lo que la delantera se refiere. A pesar de no haberse estrenado en Champions todavía, Neymar ha marcado en todas las salidas que ha realizado el FC Barcelona en esta liga. Si a eso le sumamos su póker al Rayo Vallecano, el carioca es, con merecimiento, el pichichi de La Liga. En otra situación, quizá mejor en cuanto a registros goleadores, se encuentra Luis Suárez. Marcó en el Olímpico de Roma para empatar el partido y, en el Camp Nou, fue clave para ganar el partido contra el Bayer Leverkusen gracias a su gran gol, que sirvió para culminar la remontada. En el campeonato doméstico, está a un solo gol de Neymar, gracias a sus actuaciones tanto en el Camp Nou como fuera de él.

Aún queda tiempo para que vuelva Messi, y más sabiendo que, como ayer apuntaban diversos medios, Leo no estará con total seguridad en el Clásico. Mientras tanto, Neymar y Suárez seguirán deleitando a una afición que disfruta con ellos al ritmo de goles.