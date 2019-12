Mojica: "Tenía mucha confianza y me sentía responsable para tirar el penalti"

Tras el fatídico penalti fallado ante el Almería, Johan Mojica compareció ante los medios de comunicación, dio la cara y se mostró confiado de cara a que el equipo pueda conseguir los tres puntos ante el Leganés, el próximo sábado, desde las 18.00 horas en el estadio José Zorrilla, lo que supondría el tercer partido sin conocer la derrota y el lograr siete de los nueve últimos puntos en juego.

El cafetero consiguió un tanto, dio un palo y sirvió una asistencia a Rodri que no llegó a rematar por poco, pero su gran partido quedó deslucido por ese penalti mal tirado que detuvo el guardameta almeriense Casto cuando el choque agonizaba.

Sobre el penalti

Fue la primera pregunta de los medios, el dichosp penalti que pudo dar los tres puntos al Pucela en Almería y del que el de Calí dijo: "En el momento no lo creí. Luego ya había pasado, había que ser responsable de los actos. Tenía mucha confianza y me sentía responsable para tirar el penalti. Lastimosamente no se dio y ya no se puede llorar sobre la leche derramada".

"Ya no se puede llorar sobre la leche derramada"

El extremo izquierdo afirmó que miró en todo momento a Casto, durante los instantes previos al lanzamiento, pero que el guardameta, ex de Las Palmas y Real Betis entre otros, le adivinó muy bien las intenciones: "Lo ví toda la carrera. A lo último creo que le mostré mucho el palo y se la jugó hacía ese lado".

Precisamente el viernes, el tres del Pucela estuvo ensayando los lanzamientos desde el punto fatídico y casualmente no falló ninguno. No era la primera vez, en partido oficial que Johan probaba suerte desde los once metros como el mismo dijo: "Con el Rayo tiré otro y lo anoté, en el mismo sector y con la misma postura y todo".

Todavía pesan los dos puntos perdidos en Almería

Sigue coleando en el vestuario blanquivioleta la oportunidad desaprovechada el pasado domingo y Mojica afirmaba esta mañana que el equipo pudo haberse llevado los tres puntos de territorio andaluz: "Sí, fue por lo que se trabajó en equipo. Llegaron opciones muy buenas. Por parte mía, la del palo, un centro por delante a Rodri y varias ocasiones del equipo. Lastimosamente, creo que se podía haber ganado, igual que ellos, pero así es el fútbol. Ahora hay que ser responsable y portarnos de la mejor manera el sábado".

Y apuntilló: "Podíamos haber ganado, como ellos, el partido. Nosotros lo tuvimos. Por el lado bueno de la situación, nos llevamos un punto". Punto que se puede hacer bueno si el equipo gana el sábado al Leganés. Por lo dicho por el colombiano, los jugadores están confiados en la victoria: "Tenemos buenas sensaciones y esperamos, el fin de semana, redondear el sacar siete puntos en tres partidos".

Contento en lo personal

Pese a la mala situación del club, Johan, en lo personal aseguró: "Estoy contento porque poco a poco voy creciendo y es lo que quería. Para eso trabajo. He venido trabajando muy bien y se van viendo los resultados poco a poco".

Y se mostró muy contento por las llamadas de José Néstor Pékerman, seleccionador colombiano, que viene citándole para los partidos de clasificación para el Mundial de 2018 en las últimas fechas: "Sí, claro. Para mí y para cualquier jugador es un honor y estoy contento cada vez que me llaman". Pese a que no está contando con minutos con el buen hacer de jugadores como Teófilo Gutiérrez, Cuadrado y compañía: "Yo me voy acoplando poco a poco. Hay que ver que en la selección hay muy buenos jugadores. Yo soy joven y el que vaya asistiendo a las convocatorias me va dando experiencia y "el profe" (Pékerman) ya sabrá cuando contar conmigo en la selección".

Mojica no ha mostrado aún su mejor versión, la que sí ofreció el año pasado entre los meses de noviembre y febrero, y el recuperar esta versión del cafetero se antoja imprescindible para un Real Valladolid que no conoce la derrota en estos dos primeros encuentros con Miguel Ángel Portugal en el banquillo.

Fotografías: Real Valladolid