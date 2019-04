Valverde: "Vemos la posibilidad de dar un paso de gigante para estar en la siguiente fase"

Ernesto Valverde ha comenzado la rueda de prensa confirmando los jugadores rojiblancos que serán baja para el partido de mañana: "Mikel Rico, Muniain, Ibai, Iturraspe... entrenará hoy pero no esta al 100%. Tenemos la duda de De Marcos". Centrándose en el caso de Iturraspe y Muniain, el técnico rojiblanco ha confirmado que los jugadores estarán totalmente disponibles después del parón: "Iturraspe se encuentra mejor, hizo el otro día una parte del enternamiento y hoy pienso que lo puede terminar. Pensamos que llega un poco justo para este partido y para el del domingo pero que despues del parón tiene que estar disponible. Muniain está entrenando, posiblemente mañana y pasado entrenará con todo el equipo. La previsión es que se incorpore el viernes".

"Es un horario que a nosotros nos perjudica"

El Athletic Club disputá mañana en San Mamés el partido correspondiente a la jornada cuatro de la fase de grupos de Europa League, así mismo el conjunto rojiblanco disputa el próximo domingo a las 12:00 la jornada 11 de La Liga BBVA ante el Espanyol. Valverde, ha comentado los problemas en el calendario dada la próximidad de estos dos partidos para los jugadores rojiblancos: "El horario es malo para nosotros, el partido terminará sobre las 23:00 y después somos el primer partido del domingo. No quiero quejarme de los horarios pero no entiendo como podemos jugar el domingo por la mañana despues de acabar tan tarde el jueves. Es un horario que a nosotros nos perjudica, los partidos van muy juntos, tenemos pocas horas de descanso y eso es malo para nosotros". El entrenador rojiblanco no ha querido desvelar si hará cambios en el once o repetirá alineación: "La idea es esperar a ver como terminan los jugadores el partido de mañana. El partido más importante es el de mañana y es el que tenemos que ganar. Despues pasaré a darle importancia al partido del Espanyol".

"Somos un equipo difícil de batir"

Centrandose en el partido de mañana, Valverde ha comenzado por resaltar la importancia que tiene para la clasificación del conjunto bilbaíno ganar ante el Partizan: "Es la cuarta jornada y suele ser bastante decisiva. En estas competiciones tan cortas parece que es la quinta y sexta jornada donde te lo juegas todo, pero para llegar a esas últimas jornadas con opciones esta suele ser bastante importante. El año pasado quedamos fuera de Champions League en esta jorna, en esta el equipo que gane mañana tendrá muchas posibilidades de pasar a la próxima ronda". Comentando el juego de su equipo, el entrenador rojiblanco no quiere que su equipo se salga de la línea habitual: "Vemos la posibilidad de dar un paso de gigante para estar en la siguiente fase. Sabemos que estamos en la línea y si vamos por ahí somos un equipo difícil de batir."

Analizando al rival, Ernesto Valverde ha declarado que espera un Partizan con una actitud similar a la de Belgrado: "Creo que será similar. Juegan con tres jugadores por dentro, creo que repetirán. Intentaran aguantarnos y salir a la contra. Recuperan jugadores pero también tienen bajas importantes". El Partizan finalizó la pasada campaña como campeón de liga, sin embargo en está temporada no ha empezado de la mejor manera posible y ya se sitúa a 19 puntos del lider de la competición. Valverde, también ha querido analizar la actualidad más reciente del rival: "Les veo jugando de una manera similar, no han cambiado el esquema. Es verdad que se han quedado lejos de la cabeza, el lider les lleva 19 puntos, en equipos que quieren llegar a las primeras posiciones siempre hay un poco de inestabilidad en ese sentido y creo que intentaran solventar en Europa League los problemas que estan teniendo en liga".

Comentando el estado de sus jugadores, Ernesto Valverde se ha centrado en la actualidad de Iñaki Williams, Raúl García y Aduriz. Comenzando por Iñaki Williams, el cuál cumple su primer año con el primer equipo rojiblanco, Valverde ha querido destacar la progresión del canterano con el primer equipo: "Pensaba que nos iba a aportar muchas cosas. El en principio venía para jugar de delantero centro pero después hemos visto la posibilidad de jugar en el costado y es un jugador que protege muy bien el balón y que nos da muchas soluciones. Es rapidísimo y la velocidad es algo que es fundamental en el fútbol de élite, esperabamos muchas cosas de él y todavía nos puede dar más".

En el caso de Raúl García, se ha centrado en las virtudes del delantero navarro: "Llego con 15 dias de margen y jugó el primer partido de titular. Eso es seguir un proceso, al principio le ha hecho falta adaptarse, el entrenamiento, el conocer a los compañeros. Es un jugador que nos puede dar mucho, tiene gol, nos ayuda en medio campo y siempre mira hacia delante".

Por último, sobre Aduriz, Valverde ha apostado por comentar las opciones que baraja para dar descanso al delantero: "Cualquiera es diferente a Aduriz. Esta claro que si cambiamos a nuestro delantero se notará de una u otra manera. Kike Sola no está disponible, tenemos a Williams y a Sabin Merino, tenemos alternativas en esa posición".

"Hay que tomar decisiones y hay que arriesgar"

Para finalizar la rueda de prensa, Ernesto Valverde ha vuelto a centrarse en el tema de los cambios, queriendo analizar las pasadas jornadas en las que realizó numerosos cambios y al final los resultados no fueron los esperados por el entrenador rojiblanco: "Posiblemente aquellas decisiones tengan algo que ver con el rendimiento que esta dando el equipo ahora. El día del AZ yo hice muchos cambios, pero tres días después jugábamos contra el Valencia y estabamos en puestos de descenso. Hay que tomar decisiones y hay que arriesgar. No ganamos, perdimos, pero no me arrepiento de nada, son decisiones que se toman en el momento justo. El tiempo es el que dirá si aquello merece la pena."