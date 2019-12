La pizarra de Simeone: los porqués de una pájara inesperada

El Atlético de Madrid está en pause. El motor del equipo colchonero quedó, definitivamente, helado. El frio de Kazajistán acabó por el congelar los engranajes rojiblancos. Cuando más fluido y cómodo estaba la maquinaria Atlética, ha roto el motor. El duro puerto que coronó hace pocas semanas el equipo de Simeone ha podido influir en el devenir de los últimos resultados y las recientes sensaciones. Quizás el haber pasado ya por las más duras etapas ha influido en la forma física de los partidos más cercanos. Quizás el equipo dio todo ante los rivales más directos y agotó su gasolina y su concentración

Son muchos los interrogantes. Son demasiadas preguntas al bajón repentino del equipo de Simeone. Más sorprendente aun cuando el equipo parecía haber encontrado la combinación y el ritmo adecuado ante el Valencia. Lo cierto es que el partido ante el FC Astana ha confirmado el bajón inesperado del equipo. Lo de RIazor no fue un traspiés o un descuido fortuito, lo de La Coruña fue el comienzo de la pájara. Pero encontrado el diagnóstico, toca buscar los porqués de este bajón.

Pérdida de la voracidad defensiva

Es una de las esencias de este equipo y atrevido no sería el decir que es una de las claves del éxito rojiblanco. Antes de la llegada de Simeone al equipo, la palabra ‘pupas’ seguía muy presente. La defensa del Calderón era sinónimo de mofa y foco de un mal de ojo. Cosa de brujas era año tras año la fragilidad defensiva del Atlético. Con el técnico argentino eso cambió de blanco a negro. Tanto fue así, que la misma defensa de una sonrojante derrota ante el Albacete, fue la misma que alcanzó la gloria. Simeone convirtió el poder defensivo en un arma, una prioridad y una esencia. Con esas premisas y ese mandamiento defensivo el Atlético ha conseguido ser lo que es ahora; candidato a todo.

Pero el equipo ha perdido su esencia en los últimos partidos. Fruto de la relajación, fruto de la confianza, fruto del acomodamiento o simplemente fruto de unos malos partidos, lo cierto es que desde el partido ante el Valencia el equipo no es fiable defensivamente. Incluso ante el Valencia, el penalti de Godín peligró la victoria por una mala decisión. Giménez ante el Depor prosiguió y el martes, un tal Kabananga y compañía hicieron dudar a una defensa que debía acobardar con solo su presencia.

Godín, Giménez o Siqueira han sido nombres protagonistas en estos partidos de transición en la ‘pájara’, no obstante el estado defensivo de este Atlético no solo es la línea trasera. Está claro que, Godín al frente, la línea defensiva es la cumbre de esta esencia de la era Simeone. No obstante ese poderío comenzaba en la intensidad y la solidaridad de las líneas delanteras. La presión, el trabajo y el empaque de todo un equipo que no se ha encontrado en estos últimos partidos y que tanto necesita el Atlético.

Dependencia de Tiago

Una de las mejores noticias en los primeros partidos y ante los equipos más duros. El gran estado de forma de Tiago ha sido una alegría para el equipo, convirtiéndose en el epicentro colchonero. El portugués asentado con Gabi, ha sido la gran noticia de esta temporada, dado que la pareja del Atlético campeón, no pasó por un buen momento la temporada pasada. Tiago está en una segunda juventud y reúne casi todos los requisitos de un mediocentro perfecto. Tácticamente perfecto, omnipresente, tiene un don para aparecer en el foco de la jugada. Tanto defensivamente como ofensivamente. Es una ayuda para robar y una solución para sacar el balón. Dirige, manda, organiza, pone pausa, da inteligencia y se ha convertido en guionista del juego de Simeone.

Su actual estado es beneficioso, pero su dependencia se ha convertido peligrosa. No todo es alegría, ya que el equipo se resiente más si cabe cuando el portugués no aparece. No habíamos visto esta situación hasta el partido de Astana, donde el portugués no estuvo fino. No pudo coser todos los descosidos y estuvo desaparecido y errático en la elaboración. Lo que hizo que el Atlético no tuviera ideas desde la cabina de mandos y no tuviera esa solución que es el portugués. Nadie asume ni posee lo que Tiago da a este equipo y el Atlético es menos Atlético cuando él no está.

Sin noticias de Griezmann ni Koke

Todo es más difícil cuando las estrellas no aparecen. En el Atlético hay muchos hombres importantes e insustituibles, pero dos jugadores tienen puesto a fuego en su piel el título de estrellas. Jugadores que deben marcar la diferencia, que tienen que tener un recurso y un plus que el resto y los que, en definitiva, aparecen para desequilibrar. Ellos son Griezmann y Koke. El gol y la asistencia, el pase y la pared, la velocidad y la casta, o simplemente la calidad. Son los que por méritos propios se han ganado esa responsabilidad y los que cuando no aparecen, deben asumir gran parte de culpa ante los malos resultados. El equipo ha ganado con ellos mal o sin ellos, pero cuando los resultados no acompañan y la pareja no aparece, son los señalados. Y no están apareciendo.

Yannick Carrasco es el jugador más en forma del ataque, pero los galones de algunos jugadores le están cortando el paso injustamente

El francés es la gran amenaza en cada partido. Sus números goleadores y las apariciones para ganar partidos en la temporada pasada no pasaron desapercibido y su estatus ha alcanzado niveles de hombre más importante. Sin embargo el francés no es el mismo. Su poder de ganar partidos lo ha sacado a relucir ante Las Palmas, Getafe, Galatasaray o R.Sociedad, pero el jugador ha quedado únicamente para eso. Su oportunismo es lo que ha salvado sus partidos y en contadas ocasiones, pero el principito no está a su mejor nivel. Esta desaparecido y cuando encima no marca, el asunto es más dramático.

Situación especial la de su compañero Koke. No comenzó del todo bien la temporada, pero una lesión acabó por confirmar que el Atlético no iniciaría la temporada con uno de sus mejores jugadores. Su vuelta hace varios partidos no ha acabado por disipar las dudas y su estado de forma está muy por debajo, seguramente incrementando por su forma física. Carrasco o Correa, han aprovechado bien sus minutos, pero Simeone no cede ante sus principales soldados. Ello solo hace que el Calderón espera con ansia la mejor versión de ambos para poder ver al mejor Atlético.

Falta preocupante de gol

Un equipo creado para defender, un equipo creado para trabajar, pero que no debe olvidar el máximo propósito del fútbol; el gol. En la era Simeone siempre ha existido la figura que se encargaba de ello. Falcao, Diego Costa o Mandzukic. Incluso actores secundarios que aparecían cuando se necesitaban, Adrián, Villa o Raúl García. Desmarcando de este foco a Griezmann por posición y actual mala forma, el gol debe ser trabajo de los jugadores que llevan en su disciplina el deber de acabar las jugadas del equipo.

Torres y Jackson Martínez no están siendo los jugadores que marquen las diferencias de cara al gol. Desflorando más el análisis y sintetizando el problema, nos centraremos en el colombiano. Por precio, rol y expectativas, el ex del Oporto es uno de los grandes responsables de este bajón rojiblanco. No está siendo el jugador que desatasque un partido, que aparezca o que aproveche las mínimas ocasiones. Contra el Astana fue suplente, pero sin embargo su imagen es la misma en cada partido y la paciencia con Jackson se está acabando. Es una de las principales causas del bajo rendimiento.