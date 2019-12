Previa Girona - Lugo: el reencuentro

Han pasado cinco meses desde que Girona y Lugo ​se enfrentasen en una última jornada que los de Montilivi ​tardarán en olvidar. La victoria conducía al conjunto de Pablo Machín ​directamente al cielo de Primera División tras una temporada espectacular. Todo lo que no fuese sumar los tres puntos obligaba a estar pendiente de un Betis-Sporting salpicado por la polémica. El gol inicial de Fran Sandaza ​hacía presagiar una tarde histórica para los gerundenses que terminó en drama cuando, en tiempo de descuento, Caballero​ hacía enmudecer a la ciudad entera con un gol que, combinado con la clara victoria asturiana en Sevilla, condenaba a los de ​Machín ​a un play-off que resultó nefasto para sus intereses.

Tan duro fue el golpe para los locales que ese empate fue el inicio de una mala racha como local que aún sigue vigente. Montilivi ​lleva siete encuentros consecutivos sin ver una victoria de su equipo (los dos últimos del pasado curso y los cinco del actual). El conjunto gerundense, tras lograr cuatro empates y una derrota en los partidos jugados este año en Girona ​se ha convertido en el peor conjunto como local de lo que llevamos de campeonato. Pese a ello, su condición de mejor visitante de la categoría, habiendo logrado sus únicas tres victorias a domicilio, le sitúan a media tabla a únicamente dos puntos de la zona de play-off tras su victoria en El Sadar ​en la última jornada. De conseguir los tres puntos, sería la primera vez en lo que llevamos de temporada que los de Pablo Machín ​encadenan dos victorias consecutivas.

El conjunto gallego, por su parte, llega con aires renovados. Luis Milla ​fue el elegido para liderar el nuevo proyecto de los lucenses y, hasta el momento, los resultados le dan la razón. Décimos con 16 puntos, dos por encima del Girona, sus números contrarrestan con los de su rival, al no haber conseguido aún ninguna victoria a domicilio. Tres empates y dos derrotas es su bagaje cómo visitante, haciéndose fuerte en ​Anxo Carro, don​de las cuatro victorias conseguidas les han situado en la parte alta de la clasificación, empatados con la zona que marca el play-off de ascenso a Primera División.

Dos alineaciones muy definidas

Ambos técnicos han sido partidarios, hasta el momento, de no tocar lo que funciona en sus alineaciones iniciales. Con esquemas muy distintos, Pablo Machín y Luis Milla ​han confeccionado una base muy sólida en la que pocos cambios se barajan de una semana a otra. Las bajas que han asolado al conjunto gerundense en este inicio de campaña, han provocado múltiples rotaciones y pruebas que han llevado, incluso, a una pequeña modificación del sistema, pasando del 3-5-2 habitual al 3-4-1-2 actual. Pese a la recuperación de hombres importantes como Javi Álamo, Aday e incluso Sobrino​ (quien puede hacer su primera inclusión en una convocatoria tras sus problemas musculares que le han impedido participar en lo que llevamos de campeonato), los buenos resultados en estas últimas jornadas hacen pensar que el técnico soriano confiará en el mismo once que se impuso en Pamplona ​el pasado domingo. Precisamente la entrada de Aday en el lugar de Clerc por el carril izquierdo es la duda más significativa.​​ Cuatro partidos invictos le avalan, pese a que urge lograr la primera victoria en casa lo antes posible.

Por su parte, Luis Milla​, alterna el 4-2-3-1 con el que empezó la temporada, con un 4-4-2 con la presencia del siempre peligroso Jonathan Pereira al lado de Caballero ​en la punta de ataque. En caso de que el técnico visitante opte por el esquema más ofensivo, el sacrificado, como ya pasó en la última jornada frente al Tenerife,​ sería ​Iriome​. Pocas dudas para un conjunto que no acaba de arrancar en sus encuentros lejos de su estadio. Tres goles a favor y nueve en contra en sus cinco partidos como visitante son las estadísticas de un equipo que buscará su primera victoria a domicilio de lo que llevamos de campeonato.

El partido del morbo

El partido no estará exento de polémica por todo lo que el Girona-Lugo ​conlleva desde su enfrentamiento de la pasada temporada. Las declaraciones, entre semana, de varios de sus jugadores y la designación de un colegiado asturiano (tras ascender el ​Sporting, acusado de haber primado al conjunto lucense)​ ​​para el encuentro , no han ayudado a avivar el fuego. Incluso, el Lugo pasará la noche previa al partido en ​Barcelona ​y no en Girona​ tras los lamentables incidentes protagonizados por la afición gerundense al término del partido de hace cinco meses, obligando a los jugadores y cuerpo técnico rival a permanecer encerrados en Montilivi​ ante la tensión que generaron los últimos minutos del encuentro, con botellazo al juez de línea y suspensión momentánea de un partido que ya ha pasado a la historia del club.

Antonio Campillo​, recién llegado esta temporada al ​Lugo, espera que la primera victoria a domicilio llegue en Montilivi​: "No estamos funcionando fuera de casa pero queremos que esto cambie, y el cambio debe ser en Girona". ​El centrocampista lanzó flores a su rival, asegurando que es un equipo "que compite a muchísimo nivel" y no se mostró muy preocupado por el ambiente que se puedan encontrar en Girona​: "Ellos saldrán con muchas ganas, pero nosotros también. No creo que haya revancha pero que haya un ambiente tenso es una motivación y no un problema".

El presidente del club gerundense, Delfi Geli​, ha asegurado tener muy reciente la espina del final de la pasada campaña. "No era un partido fácil de jugar al existir demasiada tensión. Lo tuvimos cerca, pero no pudo ser". El nuevo presidente de la entidad aseguró que "es cierto que tras lo que pasó se pierde la objetividad, pero el Lugo ​es un rival más y debemos intentar evitar darle tantas vueltas".

El ex jugador del Girona ​y autor del gol que adelantaba al equipo en el marcador, Fran Sandaza​, sigue teniendo muy fresco el recuerdo: "No se puede olvidar, es una cicatriz que tendré siempre". El actual delantero del Tokio ​afirmó que "no se jugó limpio. Ese día se nos faltó al respeto pero espero que el fútbol le dé al equipo lo que ese día le quitó".

Posibles alineaciones