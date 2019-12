Portugal: "Hemos estado entrenando con dos delanteros toda la semana"

Miguel Ángel Portugal compareció en la sala de prensa del Nuevo José Zorrilla para confirmar que Óscar, Timor y Manu del Moral, casi con total seguridad, no podrán estar disponibles para el duelo del sábado contra el Leganés. También ha valorado la posibilidad de jugar con dos puntas frente a los pepineros: "Es una opción. Hay que ver qué pasa si se recupera alguien o no, pero, evidentemente, hemos estado entrenando con dos delanteros toda la semana".

El burgalés ha hablado acerca de la gran cantidad de bajas que tiene el Real Valladolid, lo que está limitando en exceso los recursos del cuadro blanquivioleta para afrontar la competición en la Liga Adelante: "Como somos una plantilla corta y estaban Alfaro, Álvaro y Erick Moreno lesionados, pues ya son cinco, que de una plantilla de 19 son bastantes bajas. Afortunadamente, no tenemos lesionados musculares, son de otra índole. Eso es bueno, pero también esas otras lesiones tardan en recuperarse. Hay que esperar porque la de Óscar es simplemente que se vaya el dolor, al igual que la de Timor (en el tobillo)". No obstante, confía en que Álvaro Rubio pueda ser de la partida este fin de semana contra los madrileños: "Él ha tenido buenas sensaciones y si mañana tiene buenas sensaciones, podrá estar con nosotros, con el grupo".

"El Leganés es un equipo que está en una buena dinámica"

Por lo que respecta al Leganés, ha asegurado que es un conjunto realmente correoso, sólido y compacto: "Un equipo difícil, creo que maneja bien el criterio defensivo. Son chicos jóvenes, con muchas ganas de hacerse un hueco en este mundo del fútbol. Lo hacen bien, están muy bien organizados, y luego en el ataque tienen mucha soltura, velocidad y son rápidos en la presión. Los conjuntos de Madrid, siempre lo digo, son buenos equipos, cogen buenos jugadores del Madrid, el Atlético, el Rayo o el Getafe. Hay gente que no puede estar en la primera plantilla, pero se descuelgan de estos equipos y son buenos jugadores, por lo que forman buenas plantillas. Es un equipo que está en una buena dinámica, por lo que nosotros vamos a tener que luchar muchísimo para superarles".

Asimismo, Portugal ha comentado la presencia de jugadores del Promesas en el primer plantel pucelano: "Están entrenando ya dos con nosotros porque pienso que hay que prepararles por si algún día tienen que ayudarnos. En eso estamos. Si tienen que salir, no pasa nada, son buenos jugadores, eso seguro".

Otro de los aspectos que ha señalado es que no va a cambiar su filosofía por el penalti fallado por Mojica el domingo anterior en el campo del Almería, ya que depende de la confianza que tenga cada jugador en el momento de tomar una decisión de esas dimensiones: "Nosotros tenemos lanzadores, lo que pasa es que cuando no están en el campo, el que coge el balón es el que tiene más confianza. Nosotros siempre señalamos quién es el que debe de tirar y si no están, por cualquier circunstancia, maneja los tiempos aquel que se encuentra con más confianza. Muchas veces las circunstancias mandan. Todos pueden marcarlo y todos pueden fallarlo".

El míster albivioleta ha apuntado que hubo varios momentos positivos de sus jugadores en el duelo celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos: "Me dejó sensaciones buenas por fases. A mí me gustó el inicio y cómo reaccionamos después del gol de ellos, fueron las dos fases que más me gustaron. Evidentemente, tenemos que mejorar, pero supimos salir bien al terreno de juego, en un campo y contra un equipo que estaba muy agobiado, un buen equipo, con una gran plantilla. Y luego, cuando nos metieron el gol, supimos reaccionar bien".

En cuanto al punto obtenido frente a los pupilos dirigidos por Joan Carrillo, ha precisado que conviene confirmarlo esta jornada a orillas del Pisuerga contra un equipo complejo como es el Leganés: "Lo tenemos que refrendar el sábado. Si ganamos en casa, es muy bueno, y sumar siempre es positivo. ¿Qué se nos quedó amargo? Que fallamos un penalti en el último minuto, cuando era la victoria casi asegurada, pero el cómputo general del partido, si quitamos esas circunstancias finales, igual el empate nos hubiera sabido mejor de lo que al final nos supo por esa incidencia".

La lacra de las lesiones

Portugal ha afirmado que el trabajo es más complicado a causa de las lesiones y demás contratiempos que está sufriendo el Pucela, si bien es cierto que se muestra optimista con el rendimiento de sus futbolistas: "Tienes que estar trabajando, ya no solamente con una plantilla corta. Tenemos que tener mucho cuidado de que los que estemos, estemos bien el máximo tiempo posible, y tenemos que tener también precaución porque, ahora mismo, estamos del primer equipo 13 o 14 jugadores y tenemos que ir preparando a los chavales del filial por si algún día tienen que jugar".

Igualmente, ha dicho que le interesa el presente, que aún no quiere valorar la posible llegada de refuerzos en el mercado de invierno: "Creo que el club sabe lo que se puede necesitar, creo que lo sabía incluso antes de llegar yo. En ese sentido, ellos ya están preparándose, viendo cosas y lo que más me preocupa es lo que tengo ahora. Lo que tenga después todavía no me preocupa".

"Son dos circunstancias que se dan, muy positivas para mí"

El técnico burgalés ha tenido tiempo para dar su punto de vista sobre la situación en el lateral derecho, donde Chica ha recuperado la titularidad en detrimento de Moyano, que vuelve a estar disponible tras cumplir su periodo de sanción: "Para mí no es un problema, es una solución muy grande. Tengo dos buenos laterales. La verdad es que Javi estuvo jugando hasta que yo llegué, por las circunstancias ha jugado Chica, lo está haciendo bien, y yo siempre digo que tengo motivos para poner a Javi Moyano de titular, pero no tengo tampoco motivos para quitar a Chica del equipo. Son dos circunstancias que se dan, muy positivas para mí, porque tengo confianza en los dos. Ahora está Chica jugando, pero no quiere decir que Javi pueda volver a jugar porque lo ha hecho bien".

Además, ha aseverado que están realizando pruebas en los entrenamientos con Moyano y Chica en la demarcación de lateral izquierdo: "Tenemos tres laterales sólo, entonces estamos probando también en los entrenamientos jugar siempre ensayando con alguien a pierna cambiada. Evidentemente, también tenemos en el filial a Ángel, que nos puede ayudar, pero, por si acaso, estamos entrenando con jugadores a pierna cambiada, con Chica o Moyano por la izquierda".

El que fuera entrenador de Racing de Santander y Real Madrid Castilla, entre otros, ha dado sus claves para reforzar el esquema defensivo del club presidido por Carlos Suárez: "Lo fundamental en un equipo es que la línea de atrás siempre tiene que saber dónde tiene que estar situada, que no haya espacios entre los que hacen la presión y entre ellos mismos. Esas distancias cortas para que, cuando tengan que salir, no se encuentren demasiado distantes del que tienen que marcar y no puedan llegar. En eso siempre hacemos incidencia, jugar juntos en defensa es una de las principales normas que a mí me gusta tener. Jugar juntos, unidos y que la línea defensiva, cuando el balón lo tiene el contrario, marca las distancias que debemos mantener".

Miguel Ángel Portugal ha confirmado que Kepa se encuentra en plenas condiciones físicas para jugar el sábado contra el Leganés, a lo que ha sumado su opinión sobre la actuación de Pedro Tiba la pasada jornada frente al Almería: "Bien, yo creo que fue de menos a más, acabó bien. Le costó un poco entrar en la dinámica del equipo, pero creo que acabó bien. Es un jugador muy aprovechable, ahí está, y vamos a ver si nos da todo lo que se esperaba de él". Por último, ha finalizado su comparecencia ante los medios de comunicación asegurando que el entrenamiento del próximo viernes será a puerta cerrada, en el que significará el ensayo definitivo del Real Valladolid antes de la importante prueba contra los pepineros.