Pepe Mel: "Contra el Málaga es un partido de nuestra Liga"

Como cada viernes al mediodía Pepe Mel aparecía por sala de prensa para esgrimir sus sensaciones de cara al trascendental encuentro del sábado ante el Málaga CF.

Los últimos resultados no son los deseados y el de Hortaleza fue cuestionado por el patrón de juego: "Tenemos un equipo de un perfil del que a veces tenemos una idea de juego, nos gusta intentarlo con los jugadores que tenemos hasta que te chocas contra la pared y ves que no puede ser. El equipo ya ha dado muestras suficientes para ver que como está más cómo es con el balón por delante de los futbolistas, estando agrupado con un mediocentro fuerte, con la seguridad defensiva de ver que cuando estamos juntos el rival lo tiene difícil. Nos guste o no, los datos dicen que más del 95% de los goles que hemos hecho son jugando al contragolpe".

Sobre el mismo hilo, no desveló si jugará con uno o dos delanteros: "No creo que fuera una de las casusas por las que no hicimos un buen partido ante el Athletic Club. Si nos quedáramos en eso, sería una lectura por mi parte escasa y triste. Existieron más cosas que no favorecieron a que el equipo no estuviera bien. Son las cosas que necesitamos mejorar. Una solución podría ser la aparición de futbolistas que por momento están teniendo poco protagonismo porque tampoco les ha dado el físico para ello. Estamos en un buen momento para poder hacerlo, no hemos superado un tercio de Liga".

Preguntado por el rival, ensalzó las virtudes del conjunto malacitano: "Me ciño al partido de mañana en los mismos escenarios y en las mis circunstancias que vamos a ver mañana, el Málaga juega en su casa y ya lo hizo muy bien contra Real Sociedad y RC Deportivo de La Coruña. Ellos son muy intensos en los inicios, estamos avisados ya de eso. Sabemos lo que nos puede pasar si no mejoramos el inicio que hicimos en Granada y contra el Athletic Club. El Málaga CF tiene jugadores rápidos, un buen centro del campo, centrales experimentados y mucho peligro a balón parado. Va a estar en la lucha con nosotros, es un partido de nuestra Liga. Tenemos que salir con la misma intensidad que pongan ellos, ni un gramo menos".

"Sabemos que en los dos últimos partidos no hemos estado al nivel que pretendemos"

El preparador verdiblanco admitía que en los dos últimos partidos no han estado a la altura: "El Real Sporting de Gijón va a ser de nuestra Liga y estuvimos en el partido, contra el Rayo Vallecano de Madrid igual, lo hicimos muy bien en Vallecas. El de la Real Sociedad fue un partido en el que estuvimos muy serios. Ha habido un poco de todo. Quiero que el equipo mejore más allá del rival. Mal entrenador sería yo si no reconociera las cosas malas que hace el equipo y lo que tenemos que trabajar. Tanto el cuerpo técnico como los futbolistas sabemos que en los dos últimos partidos no hemos estado al nivel que pretendemos ni que el Club quiere".

"Cuando el equipo está junto, el rival lo tiene más difícil"

Una vez más salió el nombre de Dani Ceballos a la palestra. Sobre el canterano, comentó: "Va todo un poco unido. Ha tenido un inicio de Liga muy complicado. Es un chaval de 19 años, no sería justo que cargásemos toda la responsabilidad del juego sobre él. Le tienen que ayudar otra serie de futbolistas. La mejor noticia del partido contra el Athletic Club fue la aparición de Digard. Lo mismo que a Van der Vaart le ha costado llegar porque tuvo tres lesiones seguidas que no le dejaban ser el mismo, ya vimos ahora a Digard que sí que está. Lo de Ceballos es un cúmulo de cosas. Cuando el equipo coja su mejor aspecto, todo va a sobresalir, saldrá el mejor Joaquín o el mejor Ceballos. Cuando el equipo no encuentra el paso, se merma la calidad y la competencia de todos".

Por último hablaba del estilo de juego más cómodo para el equipo: "Estamos más cómodos con un partido como el que se nos dio en Vallecas, jugando con diez en el Estadio de Mestalla o contra la Real Sociedad, porque el equipo sale al contragolpe y se junta más. Los entrenadores tenemos una idea de juego que nos gusta trabajar, pero el equipo da muestras de que el cuerpo técnico se tiene que poner al nivel de lo que pueden dar los futbolistas y no hacer un embudo. Me tengo que acoplar a ellos. Cuando el equipo está junto y no hay espacio entre líneas, el rival no lo tiene tan fácil".