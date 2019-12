Neymar Jr: "Este año me siento como en casa"

A falta de Messi, bueno es Neymar. Así debe de sentirse el aficionado culé desde que, tras la lesión del astro argentino, la estrella brasileña decidiera coger las riendas del equipo con semejante éxito. Al "11" azulgrana parece no haberle pesado el testigo de Leo Messi tras su lesión y, además de llevar a su equipo a la senda de la victoria, el extremo izquierdo ha decidido llevarse a su lado el peso ofensivo de un club cargado de bajas pero que, gracias a su buena conexión con Suárez, sigue en lo más alto de cada una de las competiciones.

"Leo es el mejor, me he adaptado a su juego"

Sus buenos partidos sin Messi en el campo no alteran su cabeza. A pesar de haber cogido un mayor protagonismo, el brasileño asegura disfrutar más con su amigo en el campo, destacando la relación personal que mantienen entre ellos, así como con su compañero del ataque Luis Suárez. "Tenemos una buena amistad también fuera del campo. Creo que eso ayuda mucho. Espero poder disfrutar de este ataque durante muchos años y en buena forma”, recalca el brasileño.

"Estoy en un gran año"

Su llegada al Barcelona, a pesar de haberse confirmado hace tres temporadas, éste no fue el primer momento en el que el "10" de la canarinha comenzó a conocer el fútbol culé. Elástica de grandes compatriotas como Romario, Ronaldo, Rivaldo o Ronaldinho, la idea de Neymar Jr fue siempre la de continuar la estela de todas estas estrellas, y su conocimiento del fútbol made in Barca se remonta a años atrás. "Yo ya sabía cómo jugaba el Barcelona, siempre me ha encantado su forma de hacerlo y sus jugadores”, opina el brasileño, entre los que destaca a su amigo Messi, al que no le da ningún reparo admitir que ha tenido que amoldarse: "Leo es un crack y para mí el mejor. Me he adaptado a su juego. Cuando está, es el jugador que más toca el balón del equipo", tiene claro Neymar.

"Si no son del Barça, no veo muchos partidos"

A pesar de lo que podría parecer, la vida de Neymar Jr no se centra sólo en el fútbol. Amante del tiempo libre con sus amigos, el jugador brasileño reconoce que no le hace mucho caso al fútbol, si siquiera a los partidos del eterno rival, el Real Madrid, o a los de su otro equipo de sus amores, el Santos. "A veces mis amigos están viendo un partido del Madrid, yo paso por ahí y lo miro un rato, pero no me quedo. No me gusta. Entero no he visto ningún partido del Madrid ni del Santos. Si no son del Barça, no veo muchos partidos, no me gusta", señaló el "11".

Siguiendo con el Madrid y continuando la entrevista con los compañeros de Bein Sports, el jugador blaugrana reconoce vivir más tranquilos los clásicos y que nunca olvidará el primero, partido en el que además consiguió estrenarse como goleador. “Es un partido que siempre soñé jugar y en el primero ya marqué", sentenció. Veremos si de cara al próximo 21 de noviembre.