El Mirandés cede dos puntos en Ponferrada (2-2)

Muchas gracias desde VAVEL por haber seguido con nosotros la narración en directo de este apasionante partido. Hasta la próxima ocasión.

La próxima jornada (13) el Mirandés recibirá en Anduva al Bilbao Athlétic (sábado 14 de noviembre, 18h) mientras que la Ponferradina visitará Almería (domingo 15 de noviembre, 17h).

Este empate deja a la Poferradina con 18 puntos y al Mirandés con 17. Un buen resultado para ambos equipos, ya que la Ponferradina ha evitado la que hubiera sido su primera derrota en casa y el Mirandés vuelve a sumar fuera y hace bueno el triunfo de la semana pasada ante el Alcorcón.

El encuentro ha tenido alternancia en el dominio del juego, pero el Mirandés ha dispuesto de más ocasiones para haberse llevado los 3 puntos.

Final del partido en El Toralín: Ponferradina 2-2 Mirandés, con goles de Antón y Djordjevic por los locales y de Álex García y Lago Júnior por los rojillos.

El gol ha sido protestado por el Mirandés ya que Djordjevic controla el balón con el brazo tras un rechace de Álvaro Corral y define con un duro disparo cruzado.

2-2 92' Gol de la Ponferradina. Marca Djordjevic.

1-2 91' Otra vez el Mirandés. Disparo franco desde la frontal del área de Carnicer que se marcha alto.

1-2 90' Tiempo de descuento en El Toralín.

1-2 88' A punto de sentenciar el Mirandés. Magnífico pase atrás de Álex García y paradón de Santamaría ante Sangalli. El guardameta está siendo el mejor jugador de su equipo esta tarde.

1-2 87' Tarjeta amarilla para Antón (Ponferradina) tras una agarrón a Ernesto Galán.

1-2 86' A punto de marcar Álex García, que entró con gran velocidad por la banda izquierda pero disparó desviado.

1-2 85' El Mirandés trata por todos los medios de mantener el balón lo más lejos posible de su portería. Está jugando muy inteligente estos minutos.

1-2 82' A punto de sentenciar el Mirandés. Gran jugada de Álex García pero Sangalli pierde el balón en el último recorte antes del disparo.

1-2 81' El Mirandés ha recuperado la iniciativa del juego a partir del segundo gol. Desde entonces ha fozado ya varios saques de esquina, llegando con fluidez a las posiciones de ataque.

1-2 77' Tercer cambio de la Ponferradina: Djordjevic sustituye a Seoane.

1-2 76' Córner favorable al Mirandés tras una buena llegada que a punto estuvo de significar el 1-3 por parte de Sangalli.

El gol del Mirandés llega tras un pase arriesgado de Santamaría a Miquel, funciona la presión rojilla, Lago Júnior le quita el balón al central y define con mucha clase.

1-2 71' Tercer cambio en el Mirandés: Marco Sangalli sustituye a Lago Júnior.

1-2 71' Cambio en la Ponferradina: Pablo Infante sustituye a Melero.

1-2 69' Gol del Mirandés. Marca Lago Júnior.

1-1 68' Buena combinación de Berrocal y Acorán, que el delantero canario termina forzando el saque de esquina. Sin consecuencias.

Carlos Terrazas busca ahora la capacidad de desborde y los cambios de ritmo de Abdón Prats.

1-1 66' Córner a favor de la Ponferradina, remata Berrocal pero despeja la zaga rojilla.

1-1 64' Segundo cambio en el Mirandés: Abdón Prats sustituye a Ion Vélez.

1-1 62' Los jugadores del Mirandés protestan al colegiado madrileño, Sr. Pizarro Gómez, ya que está dejando defender muy fuerte a la Ponferradina sobre todo en el centro del campo.

1-1 60' Contragolpe bien llevado por Carnicer, que traza un buen pase en profundidad para la llegada de Álex García, que no acierta en el control y pierde la pelota.

1-1 59' El Mirandés está teniendo serios problemas en la elaboración del juego, mostrándose bastante impreciso en los pases.

1-1 57' Ocasión de la Ponferradina. Falta lateral bien botada por Antón desde la izquierda y el remate de cabeza de Andy se marcha fuera por poco.

1-1 56' Un día más, tremendo trabajo de Ion Vélez en la posición de delantero centro, siendo siempre el primero en presionar y defender, provocando el error y sobre todo dificultando la salida del rival.

1-1 55' Dura entrada de Andy sobre Fran Carnicer que el colegiado no señala. Se reincorpora el centrocampista andaluz.

1-1 53' Primer cambio en el Mirandés: Carnicer sustituye a Néstor Salinas.

1-1 52' La tuvo el Mirandés. Centro de Ion Vélez dentro del área desde la parte derecha, recibe Kijera que recorta y dispara fuerte al lateral de la red.

1-1 51' Ha empezado mejor la Ponferradina esta segunda parte, moviendo bien la pelota en zona de creación con Antón, Berrocal y Seoane principalmente.

1-1 48' Buena jugada de Seoane por banda derecha, el balón llega a Melero que resuelve con otro chut desde la frontal que detiene Raúl.

1-1 46' Ocasión de la Ponferradina. Jugada individual de Álvaro Antón, que dispara desde la frontal y Raúl atrapa en 2 tiempos.

Primer cambio en la Ponferradina: Miquel sustituye a Pavón. El defensa tenía tarjeta amarilla y Manolo Díaz ha preferido no arriesgar manteniéndole en el campo.

Saltan de nuevo los jugadores al césped de El Toralín. A punto de comenzar la segunda parte.

El Mirandés ha sido mejor en esta primera mitad por juego y ocasiones. Santamaría ha mantenido a la Ponferradina en el partido y el perfecto lanzamiento de Álvaro Antón ha llevado al empate.

Descanso: Ponferradina 1-1 Mirandés, goles de Álex García (26') y Álvaro Antón (42').

1-1 45' Tiempo de descuento en esta primera parte en El Toralín.

Extraordinario lanzamiento de falta directa del burgalés Álvaro Antón, superando la barrera y entrando casi por la escuadra derecha de Raúl Fernández. Es su segundo gol esta temporada.

1-1 42' Gol de la Ponferradina. Marca Álvaro Antón.

Yuri se internaba conduciendo el balón por el centro del ataque, choca levemente con Eguaras y se deja caer al llegar a la frontal.

0-1 41' Falta muy peligrosa a favor de la Ponferradina.

0-1 39' Otra vez el Mirandés. Un centro desde la banda derecha rechaza en la pierna de un defensor local y Santamaría se ve obligado a realizar otra buena intervención.

0-1 37' Casado (Ponferradina) ha tenido que ser atendido tras chocar cabeza con cabeza en un salto con el defensa Álex Ortiz.

0-1 36' A punto de marcar el segundo el Mirandés. Balón de Lago Júnior en profundidad para Ion Vélez y Santamaría saca una mano extraordinaria para evitar el gol.

0-1 35' Ambos entrenadores, Manolo Díaz y Carlos Terrazas, muy activos durante toda la primera parte intentando orientar a sus equipos.

0-1 34' Acorán busca enlazar dentro del área con Melero. Se anticipa Kijera y Raúl Fernández despeja evitando el córner.

0-1 33' Lo intentan ahora los bercianos utilizando un juego más vertical y provocando 2 saques de esquina consecutivos que se han botado sin consecuencias.

0-1 32' La Ponferradina ha acusado el gol y ahora encuentra mayores dificultades para elaborar su juego en el centro del campo.

Es el cuarto gol de Álex García esta temporada en la Liga Adelante. El extremo zurdo vizcaíno está desplegando un nivel espectacular, siendo probablemente el jugador más destacado del Mirandés en lo que llevamos de Liga.

Gran jugada por banda derecha de Lago Júnior, que conecta con Néstor Salinas. El navarro devuelve al marfileño que dispara a portería, Santamaría despeja pero su rechace lo aprovecha Álex Garcíapara hacer el 0-1.

0-1 26' Gol del Mirandés. Marca Álex García.

0-0 25' Buena llegada del Mirandés. Jugada por la banda izquierda de Álex García, que saca un centro fuerte al corazón del área, pero Lago Júnior no llega por poco al remate.

0-0 24' Buen lanzamiento de nuevo por parte de Eguaras, pero la jugada es anulada por el colegiado, que decreta falta de Galán en un salto con un defensor de la Ponferradina.

0-0 23' Falta lateral favorable al Mirandés forzada por Álex García.

0-0 20' Ocasión de la Ponferradina. Melero conduce en el centro del campo, conecta con Yuri y el brasileño dispara con el interior del pie pero el balón sale pegado al poste izquierdo de la portería defendida por Raúl Fernández.

0-0 18' Tarjeta amarilla para Álex Ortiz (Mirandés) por una entrada sobre Yuri, cortando el contragolpe del conjunto berciano.

0-0 16' Falta lateral casi idéntica a la que provocó el primer gol de la semana pasada ante el Alcorcón. Buen lanzamiento de Eguaras, pero el juez de línea marca fuera de juego de Corral. En la repetición parece que no era.

0-0 11' Ocasión de la Ponferradina. Seoane recupera un balón, cede a Berrocal que saca un duro disparo desde la frontal del área que se marcha por poco.

0-0 9' Tarjeta amarilla para Lolo Pavón (Ponferradina) por una entrada por detrás al delantero rojillo Ion Vélez.

0-0 8' La tuvo el Mirandés. Buen remate de cabeza de Álvaro Corral, que Santamaría desvía con dificultades a córner.

0-0 2' Comenzó el partido en El Toralín. Ponferradina (17 puntos) y Mirandés (16 puntos) buscan una victoria que les sitúe en los puestos altos de la tabla.

La Ponferradina sale con: Santamaría, Seoane, Casado, Melero, Berrocal, Yuri, Alan, Acorán, Andy, Álvaro y Pavón.

El Mirandés presenta el siguiente once inicial: Raúl, Galán, Ortiz, Corral, Eguaras, Rúper, Salinas, Kijera, Lago Júnior, Ion Vélez y Álex García.

Cobertura TV: El encuentro será retransmitido por Movistar+ en su dial 189.

El Estadio El Toralín (Calle José Luis Sáez, s/n - 24400, Ponferrada, León) fue inaugurado el 5 de septiembre de 2000 y tiene un aforo de 8.400 espectadores. Este estadio, de titularidad municipal, reemplazó al de Fuentesnuevas, (que a su vez sustituyó en 1975 al primer estadio de la Deportiva conocido como Santa Marta), como recinto en el que la Ponferradina disputa sus partidos de local.

Estadio El Toralín (Foto: marca.com)

El encuentro será dirigido por el colegiado madrileño Sr. Valentín Pizarro Gómez (34 años), que cumple su segunda temporada en la Liga Adelante.

Carlos Terrazas (Foto: burgosconecta.es)

En la comparecencia de prensa previa a la jornada, el entrenador rojillo Carlos Terrazas analizó el choque en clave interna, externa y de futuro: "Sabemos que es una salida muy difícil, los números asi lo atestiguan. La Ponferradina es un rival que atraviesa un buen momento de forma. Toda la plantilla está disponible, no tenemos lesionados ni sancionados. Tener el balón es importante en términos cualitativos, no en términos cuantitativos. Nosotros tenemos que mejorar nuestro balance defensivo sin renunciar a meter goles, pero hay que ser optimista porque el camino a recorrer es más sencillo que el inverso. El verdadero problema es no hacer goles. Tenemos 6 puntos más que el año pasado en las mismas jornadas y estamos contentos. Nosotros no debemos ser competitivos, debemos ser competentes. Queremos conseguir tener los máximos puntos posibles antes de Navidad para aspirar a estar arriba, por lo que noviembre va a ser un mes fundamental. Consolidar la victoria ante al Alcorcón con un buen resultado en Ponferrada nos haría estar en muy buena disposición para afrontar estas próximas jornadas".

Pablo Infante (Foto: laliga.es)

Pablo Infante se reencontrará con su antiguo equipo, del que es probablemente el mejor jugador de toda su historia: "Para mi personalmente es muy significativo enfrentarme al Mirandés; estuve 9 años allí y fui muy feliz. El año pasado hubo algunas cosas raras antes del partido de aquí, pero ya está pasado. Sigo teniendo la ilusión de un niño, pero he tenido que esperar a estar bien recuperado y no arriesgar más de la cuenta. Me hubiera gustado haber jugado ante el Oviedo o Llagostera, pero no me encontraba del todo bien. Va a ser un partido muy igualado, tendremos que seguir en la línea de las últimas jornadas. El Toralín es inexpugnable, siempre se nos ha dado bien jugar en casa y esperamos que esta racha siga por mucho tiempo, pero el Mirandés va a venir a ganar".

José Manuel Díaz, entrenador de la Sociedad Deportiva Ponferradina (Foto: huelva24.com)

Declaraciones de José Manuel Díaz en la previa del partido: "Ha habido que tomar decisiones, con pros y contras y algunas dolorosas, pero pensando en lo mejor para el equipo. El Mirandés está compitiendo muy bien, con muchos argumentos, es un equipo a tener muy en cuenta. Están jugando de forma diferente al resto de conjuntos de la categoría, pero se están mostrando muy compactos. El fútbol es un estado de ánimo. Las sensaciones a comienzo de Liga no fueron buenas, pero todo iba a llegar. Hemos sacado puntos sin merecerlos y al mismo tiempo, otras veces hemos merecido más. En esta Liga Adelante si ganas 2 partidos te pones bastante arriba. Todos queremos abrir brecha con respecto a los de abajo, pero creo que va a ser difícil. Adán se queda fuera por decisión del club y es con respecto a los problemas con su renovación. No vamos a poner en el escaparate a un jugador para que termine en otro equipo. Apenas ha jugado 20 partidos en Segunda, no sé si está bien asesorado".

Por el Mirandés, no estarán en Ponferrada: Dani Provencio, Javi Cantero, Josu Hernáez e Imanol Elías.

En la Ponferradina se quedan fuera de la convocatoria: Dani Suárez y Alberto (lesión), Camille y Basha (decisión técnica), Adán (decisión del club) y Khomchenovskyy (de viaje por la tramitación del visado).

Esta semana ha sido la primera de Miguel Ángel Pascual como nuevo director general del Mirandés. Profesional del periodismo, vinculado durante casi tres décadas al grupo PRISA, es actualmente director de la cadena SER en Miranda de Ebro y hombre de confianza del presidente y de Gonzalo Antón, pues Pascual fue director general del Alavés de 1999 a 2002 (bajo la presidencia de Antón).

El partido de El Toralín será el primero tras la declaración de intenciones de Carlos Terrazas tras la victoria ante el Alcorcón: "Nosotros desde el principio hemos establecido un objetivo totalmente diferente a la permanencia. Nuestro objetivo es subir a Primera División, otra cosa es que lo consigamos. De todas formas no tenemos que estar todos los días hablando de ello".

El Mirandés tendrá que intentar frenar el juego en el centro del campo que puedan crear tanto Álvaro Antón como Acorán. Las ayudas a Galán en la banda derecha será otro de los puntos clave del encuentro, las subidas por esa banda de Jorge Casado y la calidad de Antón pueden hacer sufrir a los jugadores rojillos que ocupen esa zona.

La Ponferradina es el segundo equipo menos goleado de la Liga Adelante. La pareja de centrales formada por Baró y Pavón, ex jugador del Lugo, es de las mejores de la competición. En el centro del campo es donde aglutinan toda la calidad con Álvaro Antón, Acorán, Adán y Andy. En la punta del ataque, Yuri y Berrocal son los encargados de llevar todo el poder ofensivo de los de José Manuel Díaz. El brasileño, como viene siendo algo normal, es el máximo goleador de los suyos. En esta campaña lleva seis goles y es el auténtico referente de cara a la portería rival.

La Ponferradina, dirigida por el técnico José Manuel Díaz, para el partido contra el Mirandés presentará la principal novedad de Pablo Infante, ex jugador de los rojillos, que acaba de superar una lesión. En el capítulo de bajas, el entrenador no podrá contar con Dani Suárez, Alberto Domínguez, Dinu Moldovan y Vullnet Basha.

Lago Júnior (Foto: zetaestaticos.com)

También ha comparecido ante los medios esta semana Lago Júnior. El delantero costa marfileño mostró un buen conocimiento del rival para esta jornada: “La Ponferradina es, a día de hoy, el equipo que más puntos ha sacado en casa. Va a ser un partido muy complicado, es un equipo que nos va a exigir bastante. Vamos a tener que hacer un buen trabajo, presionar bien y jugar bien al fútbol para ganar el partido. El partido del Alavés y del Elche han pasado, nosotros vamos a pensar en la Ponferradina que es un partido diferente, que ellos en su casa aprietan mucho y no hay muchos espacios. Es un buen equipo y no va a ser un partido fácil”.

Álvaro Corral (Foto: VAVEL)

El capitán rojillo, Álvaro Corral, analizaba así las claves del partido de El Toralín: "Si el equipo es capaz de consolidarse en casa y fuera optará a sacar puntos, el conjunto va a luchar por cotas altas y es de lo que se trata y el propósito que tenemos para ello a corto plazo el partido en Ponferrada para nosotros es muy importante. Va a ser muy difícil pero nuestro objetivo tiene que ser intentar traernos los tres puntos. La Ponferradina en casa es el que equipo que más puntos ha sacado a día de hoy en lo que llevamos de campeonato y es un campo que si por algo se caracteriza la Ponferradina es por los últimos años, no sé los datos exactos, pero estoy seguro que ha estado entre los cinco equipos que más puntos han sacado en su casa. Tienen un equipo que se conoce a la perfección y, sobre todo arriba, tienen jugadores muy desequilibrantes y en cualquier momento te pueden dar un susto".

El Mirandés tendrá en noviembre varias pruebas de fuego para intentar afianzarse en los puestos altos de la clasificación de la Liga Adelante. Tendrá cuatro encuentros muy exigentes antes de enfrentarse al Málaga en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey: Ponferradina, Bilbao Athlétic, Numancia y Nàstic de Tarragona.

Por su parte, el Club Deportivo Mirandés llega en séptima posición con 16 puntos (sólamente un por debajo de su rival) y con el refuerzo importante de su contundente triunfo por 3-0 frente al Alcorcón la semana pasada en Anduva.

La Sociedad Deportiva Ponferradina ocupa la cuarta posición en la Liga Adelante con 17 puntos y llega al choque en racha positiva tras conseguir 2 victorias seguidas en la última jornada al Llagostera por 0-1 y también al Real Oviedo en El Toralín por 4-2. Además acumulan 4 jornadas consecutivas sin perder.

Bienvenidos al Ponferradina-Mirandés a través de VAVEL. Este encuentro, correspondiente a la décimo segunda jornada de la Liga Adelante 2015/2016 se disputará este sábado 7 de noviembre de 2015 a las 18h en el Estadio El Toralín (Ponferrada, León).