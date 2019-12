Sevilla FC - Real Madrid: Nervión desafía a la pegada madridista

Con todo en juego y en un escenario que no se antoja nada fácil, el Real Madrid visita Sevilla para encarar un partido que puede ser decisivo de cara a las aspiraciones que tiene el equipo blanco de no ceder la primera plaza antes del gran clásico frente el FC Barcelona. Los de Rafa Benitez se enfrentan a un hueso duro de roer y que lleva una racha muy mala de malos resultados, lo que le hace ser un rival mucho más peligroso. La lógica indica que los de Unai Emery pelearán a final de temporada con Valencia, y en menor medida, con Atlético de Madrid para jugar la Champions League la temporada que viene por lo que no pondrá nada fácil el partido a los de la capital si no quiere ver como sus aspiraciones de jugar la máxima competición continental se vaya a pique a primeras de cambio.

Una victoria para evitar problemas

El equipo sevillista quiere lograr una victoria importantísima que calme las grandes dudas que tiene los aficionados sevillistas con su equipo. La derrota ante el Manchester City por 1-3 el pasado martes en UEFA Champions League ha complicado mucho las opciones de poder pasar a la siguiente ronda -tan solo un punto de la Juventus les deja fuera-. Más allá de los resultados, la imagen que está mostrando el equipo no es demasiado buena, ya que están teniendo grandes problemas a la hora de encarar los partidos.

Emery ha confirmado en la rueda de prensa previa al encuentro que no llegará a tiempo el delantero francés Kevin Gameiro, aunque el resto de jugadores convocados se sabrán el mismo domingo antes del encuentro. El técnico vasco quiso animar a todos los jugadores, especialmente a los delanteros donde apenas se le está viendo enchufados de cara a portería.

No obstante, el Sánchez Pizjuán busca celebrar la renovación de uno de sus jugadores clave, el mediocentro polaco Grzegorz Krychowiak, que amplió su contrato hasta 2019, con una victoria ante todo un grande en esta liga, el Real Madrid.

A pesar de la mala imagen ofrecida en muchos partidos a lo largo de esta temporada y la dificultad de recibir al actual líder de la Liga BBVA, en el cuadro hispalense tienen en mente el partido de hace apenas un mes en el que fueron capaces de vencer al FC Barcelona por 2-1, gracias a los goles de Krohn-Dehli e Iborra, en un partido donde el equipo de Nervión se encontraba situado en los puestos más bajos de la clasificación.

Un Real Madrid gris pero imbatido

El conjunto entrenado por Rafa Benítez no está pasando por su mejor momento deportivamente hablando, pero aun así es el líder de esta liga y ya está matemáticamente clasificado para los octavos de final de la UEFA Champions League.

El Real Madrid se ha convertido en un bloque muy sólido en defensa, unidos al gran momento de forma de su guardameta Keylor Navas que no podrá estar presente en este partido. Los problemas que atraviesa el equipo madridista va desde el medio campo hacia adelante donde aún parece no arrancar de todo. Casemiro que parecía que estaría en el equipo en un segundo plano ha llevado las riendas de todo el centro del campo madridista, provocando que Toni Kroos tuviese más movilidad para desempeñar sus labores de creación.

El Real Madrid es el único equipo sin derrotas en Europa

Lo que si es cierto es que el conjunto blanco no atraviesa un gran momento físico. Trece lesiones en tan solo once jornadas de liga dice mucho de la fatiga de sus jugadores que no están entrando en las rotaciones. Marcelo ha sido el último en caer el pasado martes en Liga de Campeones.

Para este partido, Rafa Benitez recupera a Gareth Bale, James Rodríguez y Álvaro Arbeloa que por fín han dejado atrás sus lesiones y ya podrán estar a las órdenes del técnico madrileño, aunque todo parece indicar que ninguno de ellos saldrá de partida en el once titular. Jesé por problemas gastrointestinales es duda de última hora aunque se ha desplazado con el equipo a Sevilla.

Quienes no llegan serán Carvajal y Benzema. Ambos jugadores no se han recuperado de sus respectivas lesiones y que aunque a lo largo de esta semana han estado trabajando con el grupo, Benitez no quiere forzarlos para no recaer en sus respectivas lesiones.

Cristiano ante su víctima preferida

No es muy común que pasen los minutos y Cristiano Ronaldo no vea portería. El astro portugués lleva tan sólo siete goles en los últimos once partidos, muy lejos de sus espectaculares registros la pasada campaña donde alcanzó la docena de goles a estas alturas de liga.

El portugués mantiene un idilio especial con el gol y con el Ramón Sánchez Pizjuán, ya que de sus 19 goles al Sevilla en Liga, 11 los ha conseguido en tierras hispalenses. En su estreno goleador en Nervión, el luso le endosó un póker al ahora guardameta de Las Palmas, Javi Varas. El pasado año fue el gran protagonista del partido al anotar los tres goles de su equipo en la victoria del conjunto blanco por 2-3 en un auténtico partidazo por parte de ambos equipos.

La propia autoexigencia del luso hacen que el dato sea aún más llamativo, contra el Sevilla buscará recontrarse con la senda del gol y volver a recuperar el instito anotador que tanta falta le hace a su equipo, sobre todo para afrontar el resto de partidos importantes que le quedan a los de Rafa Benitez en las próximas semanas, especialmente ese 21 de Noviembre ante su gran rival, el FC Barcelona.

Diez últimos choques en el Sánchez Pizjuán

Reina la igualdad en estos últimos años. Siempre se ha dicho que el Ramón Sánchez Pizjuán ha sido uno de los estadios que peor se le ha dado al equipo merengue, pero parece que en estos últimos diez años todo ha cambiado. En los últimos diez partido disputados por ambos equipos, el conjunto local ha conseguido en cinco ocasiones la victoria - siendo la última hace dos años - . El conjunto blanco por su parte también consiguió la victoria en cinco ocasiones - la última el pasado año por 2-3 - .

Temporada Competición Local Resultado Visitante 2014/2015 Liga BBVA Sevilla 2-3 Real Madrid 2013/2014 Liga BBVA Sevilla 2-1 Real Madrid 2012/2013 Liga BBVA Sevilla 1-0 Real Madrid 2011/2012 Liga BBVA Sevilla 2-6 Real Madrid 2010/2011 Liga BBVA Sevilla 2-6 Real Madrid 2010/2011 Copa del Rey Sevilla 0-1 Real Madrid 2009/2010 Liga BBVA Sevilla 2-1 Real Madrid 2008/2009 Liga BBVA Sevilla 2-4 Real Madrid 2007/2008 Liga BBVA Sevilla 2-0 Real Madrid 2007/2008 Supercopa España Sevilla 1-0 Real Madrid

Declaraciones

La semana previa ha estado marcada por las palabras de Rafa Benitez y Unai Emery vísperas al gran partido.

El entrenador madridista se mostró convencido de las opciones de los suyos ante el Sevilla FC manteniendo su estilo de juego y con la máxima concentración posible: "Tenemos que imponer nuestro estilo de juego, pero las dificultades van a estar ahí. Necesitamos máxima concentración para no cometer errores. Espero que no sea en este partido. Será un partido difícil porque todos los elementos que tiene el Sevilla son del máximo nivel".

Unai Emery por su parte quiso analizar el gran momento de forma que atraviesa el conjunto madridista a día de hoy: "Es un equipo ordenado y difícil para hacerle goles. Un buen Real Madrid, como ha sido siempre. Tenemos que procurar que losprotagonistas y los que estén un punto por delante sean los jugadores del Sevilla. No viene Keylor pero tienen otro grandísimo portero que le va a sustituir".

Convocados

Sevilla (sin confirmar): Sergio Rico, David Soria, Mariano, Coke, Trémoulinas, Escudero, Andreolli, Rami, Kolo, Krychowiak, Krohn-Dehli, N'Zonzi, Iborra, Reyes, Cristóforo, Konoplyanka, Vitolo, Llorente y Juan Muñoz.

Real Madrid: Kiko Casilla, Ruben Yáñez, Carlos Abad, Danilo, Raphael Varane, Sergio Ramos, Pepe, Nacho, Álvaro Arbeloa, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, James Rodríguez, Isco, Denis Cheryshev, Gareth Bale, Lucas Vázquez, Jese Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Posibles onces