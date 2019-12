Nuno Espírito Santo: "Yo no hablo de supuestos"

El Valencia se enfrenta al conjunto revelación hasta la fecha de la Liga e intentar conseguir los tres puntos tras el discreto encuentro ante el Gent: ''Sí, sin duda el Celta es uno de los equipos que ha empezado mejor nuestra liga; por el juego, por los puntos, por la calidad que demuestra... es un partido que nosotros tenemos ganas de jugar, de rectificar la imagen que hemos dado anteriormente en el encuentro en Bélgica y es una buena oportunidad para hacerlo; sacando nuestro orgullo, nuestro amor propio demostrando que somos un equipo competitivo que sea el resultado que sea nunca vamos a dejar de luchar cada balón que es lo que nos ha hecho fuertes antes y seguir la línea de nuestro camino".

El portugués no duda en que sus jugadores hayan perdido las ganas de jugar y que deben convertir las palabras en hecho: "Yo díria que el equipo desde que hemos comenzado siempre ha tenido ese gen competitivo que yo sigo nombrando y no pasa por otra cosa que sea dejarlo todo, pelear cada balón como si fuera el último, ser solidarios, ser competitivos, ser cooperativos... son cosas fundamentales que tenemos que coger a ellos y demostrarlo en el campo con acciones, transformar nuestras palabras en acciones y eso es lo que vamos a hacer mañana. Sea lo que sea es innegociable, hay que pelear, hay que luchar y hay que dejar todo lo que tenemos en el campo".

"No puede quedar en palabras y eso hay que apelar a cada uno, reflexionar de una forma introspectiva que saquemos lo mejor de cada uno en pro del equipo"

Nuno comentaba que ya tiene su programa para asaltar Balaídos: "Sí tenemos nuestro plan de partido pensado. Preparado y conforme según vaya el partido tomaremos decisiones para cambiar. No hay supuestos, si estás ganando o si estás perdiendo, lo que sí tienes que tener es la preparación y pensando lo que puedes hacer según las circunstancias".

Respecto al "caso Negredo", repite el mismo discurso que en Bélgica, a pesar de que el ariete fue de los más activos en el entrenamiento del jueves, no viaja a Vigo y es la sexta convocatoria en la que no está su nombre: "Lo que puedo decir es exactamente lo mismo, nunca he dejado de contar con ningún jugador que me demuestre que en el día a día en el entrenamiento, que quiere participar y estar en el equipo. En este partido Álvaro no es opción, no porque entrene mal o entrene bien, no tiene que ver con eso. Son las opciones que tomamos y creemos en los jugadores que hemos optado para llevar a Vigo".

Tras el partido ante el Gent el miércoles, el equipo no tuvo el descanso suficiente para después afrontar el encuentro de este sábado: "Nos hubiera gustado tener más tiempo, esencialmente de descanso, de llegar mejor. Pero es el calendario que hay, no sirve de excusa porque hemos tenido ciclos parecidos a este y lo que haces primero es recuperar a los jugadores, permitirles sus pasos de recuperación, intentar que ellos se muevan, plantear alguna que otra cosa del partido y después basarte en lo que es el plan de partido, hacer una reunión, demostrarlo con imágenes. Ahora más que todo es sacar el máximo de cada uno y esa es mi responsabilidad".

"Yo no hablo de supuestos"

Volviendo al tema del vallecano, Nuno decía que desea sacar el mejor provecho del ex-delantero del Manchester City: "Yo creo que no tiene mucho que ver, sigo pensando que vosotros me preguntáis sobre Álvaro, que es una pregunta pertinente a nivel periodístico. Pero ahora el paso es pensar en el rendimiento del equipo y esa en mi responsabilidad; basarme y enfocarme de cómo y qué tenemos que hacer para volver al camino que queremos que es ganar, sumar puntos, estar más arriba que es donde el Valencia CF tiene que estar. Por eso no tiene nada que ver una situación con otra. Álvaro es un jugador con el que yo cuento, que queremos sacar la mejor versión y creo que no es opción para este partido".

El luso afirma que no se centran en cubrir sólo a un jugador, sino en todo el conjunto vigués para poder lograr los tres puntos: "Nosotros no nos basamos en un plan de partido individualmente en un jugador. Creemos y sabemos del potencial individual que tiene Nolito principalmente en el juego ofensivo del Celta. Su uno contra uno es muy fuerte, determinante; lo de Orellana es un jugador que no juega tanto en banda, busca más situaciones interiores. El Celta se basa mucho por la dinámica que tiene y la movilidad de su medio campo, por lo tanto pienso que como equipo es como tenemos que frenarles, no pensar individualmente y centrarnos en nuestro plan de partido, ser solidarios y tener una buena organización defensiva es lo que nos va a llevar a tener éxito".

A cuenta de la posibilidad de que sus jugadores les dé la espalda y estén a favor de Negredo, Nuno se basaba en la adherencia de entrenador/jugadores: "No, yo me baso en lo que veo todos los días, un grupo unido que quiere sacar de forma conjunta esta situación adelante y no creo en otra cosa que no se la unión alrededor del equipo y defender este escudo con la responsabilidad de sacar lo máximo de cada uno para que estemos orgullosos de estar aquí".

Para finalizar, el técnico admitía que son lógicas las quejas de los aficionados, mayormente desde la derrota ante el Gent, ya que el empate servía para clasificarse a octavos, ahora los belgas están solo a dos puntos del segundo puesto que ostentan los ches: "Son supuestos, yo lo que puedo decir es que es normal que después de un partido como el que hicimos en Bélgica que la afición esté asustada, que refleje y manifieste su frustración. En mi profesión es algo a lo que tengo que estar preparado, lo que más pienso y lo que hago es luchar, nunca he desistido en ningún objetivo en mi vida, he luchado por todo lo que tengo. Esa es mi línea, no hablo de lo que puede pasar, me baso en mi día a día de trabajo y dedicación a lo que hago".