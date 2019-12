El reparto de Ziganda

No será por las rotaciones. Es algo que no se le puede achacar a Ziganda. Si el Bilbao Athletic está jugando mal y, sobre todo, no está consiguiendo resultados, no será por la confianza que ha depositado el técnico en sus jugadores. En los once encuentros ligueros que se han disputado en la División de Plata, de los cuales solo se han ganado dos, el entrenador navarro ha dado minutos a 20 de los 26 jugadores que dan forma a la plantilla. Como es lógico, la cantidad oscila entre unos y otros, ya que hay futbolistas que están rindiendo mejor o no han sufrido expulsiones o lesiones durante su estancia en el terreno de juego.

Los fijos

Entre los 20 jugadores que ya se han vestido de corto, destacan cuatro: Óscar Gil, Mikel Vesga, Unai López y Undabarrena. Todos ellos, curiosamente, centrocampistas, lo que da una idea clara de cuál es la posición clave para el técnico. Todos ellos han coincidido sobre el terreno de juego en numerosas ocasiones, pero no se puede decir que su rendimiento sea elevado, pues no han conseguido manejar al equipo a su antojo. Entre todos acumulan más de 3900 minutos en Segunda División y han disputado los once encuentros partiendo en el once titular.

Óscar Gil y Vesga han jugado todos los minutos

Óscar Gil y Mikel Vesga son los que más minutos acumulan, tanto es así que aún no han tenido un descanso. Son los únicos integrantes del equipo que han jugado la totalidad del tiempo, lo cual demuestra la confianza de Ziganda en ellos. El primero ya acumula la mitad de encuentros que disputó el año pasado, cuando se consiguió el ascenso, mientras que el segundo sigue la misma senda que cuando jugaba en Segunda División B. Por aquel entonces ya era una pieza clave en el centro del campo y, hoy en día, lo sigue siendo.

Unai López e Iker Undabarrena no han jugado tanto como sus compañeros pero también acumulan muchos minutos en sus piernas. El primero, tras no cuajar en el primer equipo, ha vuelto al filial donde ha anotado un gol y ha jugado 966 minutos. Es el único que ha conseguido ver puerta en este grupo de cuatro jugadores, aunque también es el que suele jugar en posiciones más adelantadas. Undabarrena aún no tiene un sitio fijo y, aunque suele desempeñarse por banda, también puede ocupar el centro del campo. Con solo dos minutos menos que Unai López, ha sido sustituido en cuatro ocasiones, aunque siempre parte en el once titular.

Con intermitencias

Resulta curioso que el guardameta no esté en ese grupo de jugadores que más minutos han disputado, y es que Remiro se perdió dos encuentros ligueros en el mes de octubre. No obstante, ha disputado ya 810 minutos y solo ha encajado nueve goles. Algo que llama poderosamente la atención en el Bilbao Athletic es la gran rentabilidad que sacan los rivales a los goles que anotan. El equipo rojiblanco es el segundo menos goleado de Segunda División, junto a Osasuna, pero ocupa el puesto 21º en la tabla clasificatoria. Solo hay dos encuentros en los que han encajado más de un gol, ambos fuera de casa, mientras que las derrotas siempre se suelen producir por la mínima. Desde luego, el problema no está en la portería, por lo que la creación de jugadas de ataque debe ser lo que preocupe a Ziganda.

Yeray Álvarez es otro de los que suele ser titular para el técnico. Su poderío en el eje defensivo le ha hecho ganarse un puesto que mantiene desde que jugara en Segunda División B. Ya sobrepasa los 700 minutos y ha jugado nueve de los once encuentros disputados. Otro que está cerca de esa cifra de minutos es Guarrotxena. El centrocampista ha jugado los once encuentros, aunque solo en ocho lo ha hecho como titular. Llega tras estar cedido en el Tenerife, donde cogió experiencia en Segunda División. Ahora parece formar parte del once de Ziganda pero habrá que ver por cuánto tiempo. Iriondo es otro de los que no está al mismo nivel del año pasado. Acabó siendo titular en el lateral izquierdo y ahora parece no encontrarse tan cómodo. Es cierto que ha disputado nueve encuentros, siete como titular, y que ya suma 681 minutos, pero no está siendo ese lateral ofensivo que todos recuerdan en los play-off de ascenso a la División de Plata.

Caso similar es el de Seguín. Tras ser una de las piezas claves del ascenso, su continuidad se está diluyendo y solo ha disputado nueve encuentros en los que suma 678 minutos. Ha conseguido un gol, ante el Mallorca, pero no es tan desequilibrante como en la campaña anterior. El que supera, por poco, los 600 minutos es Santamaría. El delantero que acabó su estancia en Segunda División B con 18 goles en 40 minutos solo ha podido ver puerta en una ocasión. La presencia de Villalibre parece restarle protagonismo y, en lugar de dar un paso al frente, está descendiendo su aportación a la entidad rojiblanca.

Saborit y Jon Iru son otros que están en tierra de nadie. Están cerca de superar la barrera de los 600 minutos aunque hay una gran diferencia entre ellos. Mientras que el defensor, que estuvo cedido en el Mallorca la pasada temporada, ha jugado ocho encuentros, siete de ellos como titular, el centrocampista no suma nada más que seis partidos en Segunda División. Bien es cierto que la competencia en el centro del campo es alta, pues hay un nutrido grupo de jugadores que están haciendo méritos para acceder al primer equipo, pero Iru no es capaz de sobreponerse a las adversidades.

Con ganas de aportar más

Finalmente, hay otro grupo de jugadores que tienen ganas de aportar más al Bilbao Athletic. El claro ejemplo es el de Villalibre. El delantero de 20 años ha jugado los once encuentros de Liga Adelante, aunque solo uno en el once titular. En los pocos más de 300 minutos que acumula vestido de corto, ya ha anotado dos goles y, con esta pobre cifra, es el máximo realizador del equipo. No cabe duda que su progresión va a ser, cuanto menos, interesante, pero por el momento debe confiar en que Ziganda le premie con más minutos.

En otro escalafón están Íñigo Córdoba, Unai Bilbao y Gorka Iturraspe. Todos ellos han disputado alrededor de los 220 minutos, pero de forma diferente. El último es el que ha saltado más veces al terreno de juego, con un total de nueve partidos, dos de ellos como titular. Muy diferente es la situación del central. Si en Segunda División B era un fijo para Ziganda, ahora no. Sus expulsiones, ya lleva dos, y su pobre contribución al juego del equipo, le están dejando en un segundo plano. Córdoba ha llegado al Bilbao Athletic esta temporada y 229 minutos son un premio más que suficiente. Ya ha aparecido en cinco encuentros, dos de ellos como titular, y se presenta como una alternativa en el centro del campo.

Jurgi Oteo, Jon Ander y Markel Etxeberría son tres de los que no llegan a sobrepasar la barrera de los 200 minutos. El guardameta tiene una gran competencia con Remiro, por lo que se antoja complicado que pueda hacerse con más partidos. Jurgi es otro de los que promete mucho aunque solo haya disputado cinco encuentros mientras que Etxeberría, que ocupa el lateral derecho, con dos partidos, también ha demostrado que puede ser un gran defensor. Lekue era otro de los que ocupaban ese lateral pero con su salto al primer equipo solo ha vestido la camiseta del filial durante 90 minutos.

Este es el reparto que ha hecho Ziganda. Un reparto del que quedan excluídos jugadores como Magdaleno, Olaetxea, Arellano, Bengoa y Ramalho. Sea por unos motivos o por otros, estos jugadores aún no han debutado con el Bilbao Athletic, a pesar de que ocupan ficha como jugadores del plantel de ‘Cuco’. Se espera que a lo largo de la temporada se alteren estas estadísticas y, sobre todo, se encuentre un equipo capaz de mantener la categoría.