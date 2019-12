Desmontando a Valverde: Espanyol

Victoria muy sufrida la que se consiguió en San Mamés, y no solo por el resultado. En líneas generales el Athletic Club sufrió, desde el primer minuto, la idea de juego intimidatorio con la que saltó el equipo periquito a La Catedral. Además, el esfuerzo realizado el pasado jueves en UEFA Europa League también hizo acto de presencia en jugadores como Beñat, Aduriz o Williams. La decisión de poner el partido el domingo a las 12:00 horas no parecía la más idónea y, desde luego, quedó demostrado al término de los 90 minutos. No obstante, el equipo rojiblanco volvió a tirar de orgullo, corazón y raza para poder sobreponerse. Valverde, desde la banda, intentaba controlar a sus jugadores, no caer en el juego brusco e intentar dosificar a las piezas claves de cara a mantener la distancia en el marcador.

Cuatro cambios muy diferentes

Respecto a los once hombres que jugaron ante el Partizan en la UEFA Europa League, el técnico extremeño realizó cuatro cambios. El primero estuvo bajo los palos. Gorka Iraizoz volvió a guardar la meta local en un partido liguero mientras que Herrerín, que juega los partidos europeos, permaneció en el banquillo. El navarro no tuvo que intervenir en un encuentro en el que los guardametas fueron testigos de excepción de la dura batalla que se libraba en el centro del campo. En la línea defensiva destacaba la entrada de De Marcos, que volvía tras haber sido suplente en el partido del jueves. Bóveda salió en la segunda mitad, momento en el que el alavés adelantó su posición para generar superioridad defensiva.

Gurpegi fue otra de las novedades. Laporte causó baja y el veterano capitán se puso a los mandos de la defensa. Una vez más, no estuvo a su mejor nivel, su edad no perdona y el físico ya no acompaña como en citas anteriores. No obstante, consiguió cortar los pocos avances catalanes y reflejar todo el espíritu rojiblanco. Los grandes problemas llegaban con la salida de balón. Era ahí cuando se echaba de menos al francés. Aunque Etxeita, que cambió al flanco izquierdo, se aventuró en alguna que otra ocasión, Gurpegi no lo hizo y prefirió lanzar balones aéreos en busca de los delanteros. Uno de estos hombres era Sabin, que suplió a un Susaeta que salió en la segunda mitad. El canterano no aportó nada más allá que propiciar un penalti que no fue señalado por Undiano Mallenco. En un juego duro, intenso y trabado, no pudo explotar su velocidad y cambio de ritmo, por lo que Valverde decidió sustituirle en el descanso.

Cambios con más intención que consecuencias

Las sustituciones no cambiaron la cara ni al Athletic ni al partido. El encuentro siguió siendo bastante tenso y ver cuatro o cinco pases seguidos era pura casualidad. Susaeta fue el primero en entrar desde el banquillo. En el descanso entró por Sabin pero tampoco fue lo desequilibrante que se deseaba. Dejó una acción buena y otra mala. Se convirtió en el asistente de Raúl García en el gol que supuso la victoria pero dejó solo a Hernán Pérez cuando le perseguía posibilitando la entrada del paraguayo hasta el interior del área.

Susaeta, Bóveda y Elustondo fueron las sustituciones

A la media hora de juego fue Bóveda quien entró en el lugar de Williams. No obstante, el recién llegado retrasó su posición hasta ocupar el lateral derecho siendo De Marcos el que se situaba en el extremo derecho. La idea estaba clara: reforzar la banda derecha, y se consiguió, pues no se produjeron más ataques desde este perfil por parte del Espanyol. Finalmente, a dos minutos para el final, Elustondo entró en el lugar de Beñat. Poco tiempo tuvo el ex de la Real Sociedad para poder demostrar nada en el terreno de juego, pero cumplió en las tareas defensivas que se le habían asignado y, en definitiva, ayudó a mantener el resultado.

Valverde buscaba varias efectos con los cambios de difícil compenetración. Por un lado, esperaba que algunos jugadores no sumasen más minutos - caso de Williams o Beñat - mientras que por otro intentaba mantener la ventaja en el marcador y no perder tres puntos que han impulsado al cuadro rojiblanco hasta la octava posición.

La agresividad, tónica del partido

Cuando este partido se catalogue de “batalla”, hay que hacerlo en todos los significados posibles de la palabra. Ambos conjuntos mostraron la cara más dura de su juego y, lejos de preocuparse por intentar descender el nivel de intensidad, los ánimos se iban calentando con el paso del tiempo. Uno de los grandes culpables de este aspecto fue el colegiado, Undiano Mallenco. En ningún momento tuvo el partido controlado y encendió a la afición de San Mamés con las continuas explicaciones y excusas a los jugadores rojiblancos. En total, se realizaron 42 faltas, de las cuales 25 corresponden al conjunto visitante. La visualización de ocho tarjetas amarillas deja muy claro el rumbo del encuentro.

Desde el primer minuto de juego, los de Sergio González intentaron plantear un partido trabado. Lo consiguieron hasta las últimas circunstancias, pero el Athletic volvió a tirar de pragmatismo y aprovechó las dos ocasiones claras de las que dispuso. En la cabeza del plantel bilbaíno no entraba otra cosa que jugar balones directos, ante la imposibilidad de salir jugando desde atrás. El marcaje sobre Beñat anuló totalmente al jugador de Igorre, hasta el punto que trabajó más en defensa que en ataque. Realizó cinco faltas, logró dos recuperaciones y bloqueó dos disparos. Acabó extenuado y sin haber disfrutado de lo que más le gusta hacer: crear juego.

Marco Asensio y Beñat estuvieron muy tapados todo el encuentro

No obstante, el Athletic Club no se quedó atrás y Valverde, en una demostración de lo estudiado que tiene a sus rivales, planteó un centro del campo que vigilase a Marco Asensio. El jugador cedido por el Real Madrid no logró desprenderse del marcaje de San José y Beñat, con las constantes ayudas de Raúl García. El joven futbolista intentó mostrarse, pero siempre lejos del área rival.

En un partido donde los jugadores más creativos no aparecieron, el balón estuvo poco tiempo en el centro del campo. Eran constantes los pases largos buscando a los delanteros de ambos equipos. Delanteros portentosos, con un gran físico y que necesitaban el contacto con el defensor rival para poder sentirse cómodos. Tanto Aduriz como Caicedo solo pudieron disparar en una ocasión a portería, siendo la del ariete vasco la más peligrosa. No obstante, la sangre caliente que corre por sus venas les llevó a estar más pendientes de provocar al rival que de jugar al fútbol. El donostiarra estuvo varias veces en el suelo tras recibir golpes de los contrarios mientras que el ecuatoriano fue amonestado tras perder los papeles con Gurpegi. Ni con la cartulina estuvo tranquilo y Undiano Mallenco estuvo cerca de expulsarle.

Invitados al gol

En un partido con estas características, estaba claro que el gol iba a llegar de la forma menos esperada. El primero fue el de Williams, posiblemente el mejor gol de la jornada liguera. El rojiblanco recibe un mal pase de De Marcos, pero en el control consigue zafarse de los dos defensores periquitos y remata con violencia a la escuadra de la portería de Pau López. No obstante, su partido no se quedó ahí. Con él, Valverde sabe que tiene un jugador que ataca bien mientras se sacrifica en defensa. Su poderío físico le valió para aguantar las entradas rivales y para ser uno más en tareas defensivas.

El empate llegó en la segunda mitad cuando Hernán Pérez recibe en el centro del campo libre de marca. Solo Susaeta le persigue hasta que cree que es suficiente dejándole libre para pasar y recibir la asistencia de Víctor Sánchez. La línea defensiva no está del todo bien, por lo que el paraguayo entra solo para batir a Gorka Iraizoz. Etxeita y Gurpegi no consiguen impedir la entrada del centrocampista y son uno más de los espectadores que vieron el gran gol visitante.

A la hora de partido es Raúl García quien consigue la ventaja en el marcador. La jugada es llevada por el perfil izquierdo del ataque del Athletic Club. Markel Susaeta conduce el balón mientras es doblado por Balenziaga, que consigue llevarse la marca del extremo. Tras recortar hacia el interior, pone un centro medido al desmarque de Raúl García que, con un remate poco ortodoxo, consigue dejar clavado a Pau López.

Estas son algunas de las claves que dejó el encuentro entre el Athletic Club y el Espanyol. Un partido que dejó tres puntos más en el casillero rojiblanco y que suponen la quinta victoria en Liga BBVA, cuarta en las últimas cinco jornadas de competición. Así pues, gran nivel del equipo de Ernesto Valverde y preocupación en el de Sergio González, ya que se sitúan 13º con 13 puntos.