Debate Atleti VAVEL: entre el bien y el mal

El fin ¿justifica o no los medios? El Atlético de Madrid no pasa por su mejor momento. La victoria in extremis ante el Sporting salvó de milagro el tercer empate consecutivo ante equipo de zona baja, y entre medias el humilde Astaná en Champions. El empate en Riazor tras adelantarse, el empate a nada en Kazajistan y el gol en el descuento en el Calderón este fin de semana, dejan una pobre recaudación de puntos ante equipos asequibles. El Atlético no está al mejor nivel.

Si bien es cierto que el equipo de Simeone llega al parón en una posición positiva y metido de lleno en la pelea de la cabeza, el Atleti no pasa ni mucho menos por su mejor momento. Habiendo pasado en el calendario los rivales más duros en esta primera vuelta, habiendo llegado al mejor nivel ante el Valencia hace tan solo tres jornadas, las jornadas venideras hacían pensar en un aprovechamiento de esa inercia de buen nivel en la que se encontraba el equipo. Pero no ha sido así. Los rivales más asequibles y la consecución del buen ritmo justo antes de ellos, han hecho que sea más sorprendente este bajón.

Para analizar la situación y debatir sobre el estado rojiblanco, tenemos el análisis de varios expertos sobre el Atlético de Madrid. Varios miembros de la sección del equipo rojiblanco VAVEL nos argumentan todos los detalles. ¿Es una crisis? ¿Es un mundo de un grano de arena?

Juan Ignacio Lechuga, coordinador Atlético Madrid VAVEL:

"El equipo no está tan mal"

Simeone parece gozar de la mejor plantilla desde que llegó al club. La portería bien cubierta, una defensa de garantías, hasta cinco delanteros de primer nivel y un centro del campo donde, probablemente, faltaría un refuerzo para poder dar descanso a los habituales. Pese a las críticas, el Atlético ha hecho 23 puntos de 33 posibles. Los peores números del 'Cholo' desde que llegó, sí. Pero es que el técnico argentino dejó el listón muy, muy alto en sus dos primeras temporadas. En sus peores cifras, Simeone sigue teniendo mejores datos que todos sus antecesores. Y la ilusión, viendo su forma de celebrar el gol ante el Sporting, sigue intacta. Su estilo podrá suscitar críticas, pero sus números globales siguen siendo irreprochables.

Bien es cierto que los números actuales son distintos a las sensaciones, pero el inicio de temporada del Atlético ha sido complicado en cuanto al calendario se refiere. Superadas con un notable esas primeras diez jornadas, el juego parece haber decaído ante tres rivales de menos entidad como lo son Deportivo, Astana y Sporting. Pero

Kike Ramos, redactor Atlético Madrid VAVEL:

"No podemos engañarnos, el equipo no va bien"

Simeone debe reconducir la inercia. Estar a cuatro puntos del líder está muy bien, pero el Atleti no puede ser conformista. El técnico argentino se ha acomodado en su idea y los resultados han tapado ese juego de especulación. El equipo rojiblanco ha seguido un guion común toda esta temporada y el Atlético ha jugado con fuego. Con más frecuencia, este Atlético 2015/16, busca el gol y se echa atrás. Podía parecer normal hace unos años pero ahora el Atlético de Madrid es un equipo referencia y un equipo con mucha obligación por ganar. De sobra es sabido su casi perfecta defensa y su magnífica fortaleza aérea, pero no se puede jugar con fuego. No se debe abusar de la garantía defensiva.

La falta de ambición tras el gol, sin embargo, está acompañado por varios factores que dejan clara la ‘pájara’ por la que atraviesa el equipo. Simeone es responsable de estar tardando en hacer revolucionar a su equipo, pero no es el máximo culpable. La baja forma de Koke, la escasa aportación en el juego de Griezmann (sigue siendo quien marca las diferencias) y sobre todo la nula presencia del 9. Jackson Martínez ni mete ni arremete. Ni siquiera se ha visto su supuesta velocidad, fortaleza física ni nada de nada. Se espera que con el tiempo y el parón que tan bien le viene al equipo, cada detalle irá mejorando y el equipo lo notará. A este nivel el equipo es muy vulnerable.

Gregorio Estades Campo, redactor Atlético Madrid VAVEL

"¿Crisis? Es una pregunta que debería repreguntarse varias veces"

El Atleti nos tiene acostumbrados estos años atrás a un juego distinto. Un juego rápido, de presión y contraataque, asfixiando al rival y dejándose la piel para marcar. Luchando igual con 0-0 como con 6-0. Siempre buscando el gol y el hacer daño al rival con sus famosos contragolpes. Contando además con una defensa sólida que sigue perenne. Si no salían las cosas siempre quedaba buscar el gol a balón parado, y este acababa llegando.. La temporada empezó con mucha ilusión para los colchoneros, con una de las mejores plantillas de los últimos años se pensaba que se podía lograr todo, con un juego vistoso y rápido, ya que se contaba con flamantes fichajes y hombres de calidad

A pesar de todo, las dudas empezaron con el primer partido en casa contra Las Palmas. Aun ganando, dejó un mal sabor de boca a los rojiblancos debido al mal juego realizado, y tras 11 jornadas, la cosa ha cambiado poco o nada. Tras estas jornadas el club ha ido a menos, ya que al principio se luchaba por conseguir el primer gol, consiguiéndolo incluso hasta contra el Barcelona, pero nada más conseguirlo se encerraba atrás a conservar el resultado. La cosa ha ido a más, llegando incluso a no marcar o no sacar los puntos con equipo asequibles. Puntos muy importantes que se han esfumado y no se contaba con ello. Algo tiene que cambiar.

Emilio Cabrera, redactor Atlético de Madrid VAVEL

''La diferencia es el gol''

Se dice que el Atlético no juega bien, bueno, habría que ver qué es eso de jugar bien. Podemos coincidir en que el equipo de Simeone está lejos de su mejor versión, pero no porque en un futuro lo veamos arrasar al rival en posesión, sino porque es bastante previsible, sobre todo en los últimos metros. Porque claro, el doble pivote es innegociable y eso puede gustar más o menos, pero deberíamos saberlo después de cuatro años. Simeone busca competir y sabe que mientras jueguen Godín, Tiago y Gabi lo va a conseguir, aunque no enamore, compite y eso no es poco. Mucho menos en un equipo en el que hace unos años se celebraba un cuarto puesto como si no hubiera mañana. Ahora se exige ganarlo todo, y ganarlo todo jugando bonito.

En 2013/2014 el Atleti fue campeón, pues bien, en aquel año hubo partidos muy buenos, pero otros no distan mucho de la actualidad. Hay que tener en cuenta dos factores que a día de hoy están ausentes, es Diego Costa y otro que siempre estuvo y sin embargo ahora no hay ni rastro como es el balón parado. No nos engañemos, el año de la Liga, el Atlético también se echaba para atrás. Simeone está en proceso de madurar nuevos jugadores y aun así ha conseguido el mejor arranque defensivo de su era y tiene al equipo tercero en Liga muy cerca de la cabeza y con un pie en octavos de Champions. Y lo más importante… hay que mirar atrás para saber de dónde venimos. Paciencia