Gameiro puede llegar contra la Real Sociedad

A estas alturas de la compeción, a la espera de la jornada 12 tras el tercer parón por selecciones de este año, Unai todavía no puede contar todavía con su plantilla al completo. Cuando recupera a un jugador cae otro y cuando parece que otro va a salir ya un lesión prolongada vuelve a recaer. Con todo esto vemos que no es la vez que más jugadores ha habido en la enfermería y en esta ocasión solo son cuatro. Solo, porque ha llegado ha haber hasta nueve futbolista de baja en el comienzo de la competición que han hecho que el técnico vasco haya tenido que tirar no solo de fondo de armario, sino incluso de cantera en puestos donde tenía hasta cinco futbolista como es el caso de los centrales.

Carriço, Pareja y Beto aún no tienen fecha de regreso, y el Gameiro parece que podría volver contra la Real Sociedad. Los centrales se notan mucho en el juego de este irregular Sevilla que cada jornada da una de cal y otra de arena, El portugues que pretemporada era primordial para el esquema defensivo de Unai, recayó de su lesión hace un par de semanas, se le esperaba para el partido en casa contra el Getafe y ahora no se sabe cuando va a acabar su calvario. Pareja debería estar para finales de Diciembre, pero es un jugador que lleva muchos meses sin jugar y no se a apoder contar con él desde un principio hasta que empiece a coger el tono físico adecuado. Tras el partido contra el Madrid Andreolli ha demostrado que puede cubrir bien ese puesto junto a Rami, aunque no lo ha demostrado así Kolo que no está ni mucho menos al nivel de un equipo que quiera aspirar a Europa en la Liga. Beto no es un problema mientras Rico siga al nivel que tiene acostumbrado ya a todos los aficionados sevillistas, siendo un fijo para Del Bosque en la selección ademñas de ser dueño y ser de la portería de Nervión. Gameiro se puede encontrar con un gran problema a su vuelta, ya que no tanto por Llorente que aunque marque goles no está nada bien fisicamente, por Ciro Immobile que ya se ha estrenado como goleador y ante todo un Real Madrid con un golo solo apto para delanteros de nivel mundial. El italiano demostró que saliendo desde el minuti uno tiene muchos recursos y que es un incansable desmarcandose y dando opciones de pase a sus compañeros, además de ser un guerrillero y un aténtico depredador en el área contraría.

Si bien a Emery le gustaría contar con todos sus efectivos, ouede empezar a tener problemas a la hora de poder elegir a quien sacar en su once inicial. Un once que ha cambiado mucho desde la pretemporada pero que con las cartas que tiene sobre la mesa debería formarse de la siguiente manera: