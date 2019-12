Real Zaragoza - Real Valladolid: aquellos maravillosos años...

Parafraseando aquella serie americana de finales de los 80 y principios de los 90, tanto maños como vallisoletanos añoran volver a tiempos pasados. Mejores tiempos pasados. Temporadas como la 88-89 colocaban al Real Valladolid sexto en Primera División. En la 91-92 era el Real Zaragoza el que acababa en esa posición. Pero el punto más álgido lo alcanzaría el cuadro maño ganando la Recopa en París a todo un Arsenal en el curso 94-95. Nayim actuaba como Fred Savage superando con gran gol a Seaman para dar el "gran" título de la década a la ciudad bañada por el Ebro. La decadencia se fue instalando en ambos equipos hasta llegar a estos días inciertos. La Liga Adelante es el hábitat del que desean escapar.

Equipo plagado de enfermos

La enfermería, ese sitio del que nadie futbolísticamente hablando quiere hablar, se encuentra plagado a día de hoy por el lado blanquivioleta. Alberto Moreno, médico del club, no puede decir que tiene poco trabajo. Los entrenamientos semanales "en cuadro" obligan a Portugal a tener contar con jugadores del filial para poder completar dichas sesiones. Una plantilla corta como es la del Real Valladolid necesita liberar la estancia de reposo lo antes posible. Necesidades en cuanto a puntuación apremian a que esto así sea.

A los contratiempos de larga duración como son los de Erick Moreno y Alfaro, se van uniendo semana tras semana otros futbolistas con diversas molestias musculares. Una de las grandes esperanzas para el ascenso, Óscar González, lleva renqueante varias semanas debido a diversos problemas de espalda. Contra todo pronóstico para este difícil compromiso, ante uno de sus ex, no podrá ser de la partida. El "10" pucelano no ha arrancado bien esta campaña pero su presencia se antoja primordial. El centro del campo puede verse seriamente afectado también. Problemas en el tobillo izquierdo de Timor le obligaron a descansar el fin de semana pasado. Esta semana se ha probado para decidir si viaja a o no a Zaragoza. Finalmente tampoco viajará a tierras aragonesas. Otro centrocampista como Pedro Tiba, tampoco se ejercitaba al principio de la semana pero afortunadamente sí que se podrá contar con el portugués. Con André Leao y Rubio al 80%, la sala de máquinas no puede sumar otra baja más.

¿Última fecha sin porteros?

A las bajas por lesión se unen los compromisos internacionales. Como ya sucediera en la derrota ante el Real Oviedo por 2-3 en el Zorrilla, este domingo en La Romareda Julio Iricibar será al encargado de defender el arco albivioleta. Kepa Arrizabalaga, con España, y Bruno Varela, con Portugal, dejan la portería huérfana de efectivos del primer equipo. A Varela no se le ha podido "disfrutar" pero la no presencia de Kepa enciende las alarmas en toda la parroquia pucelana. Confianza máxima en Julio y Dani Hernández pero con ciertas reservas. Ojalá no echen de menos al cedido por el Athletic Club de Bilbao.

"Es un gran reto y una oportunidad para nosotros", M. A. Portugal

Si todo ocurre como está previsto, este envite será el último que se pierdan los internaciones sub21. A lo largo de la temporada habrá más citaciones pero, en teoría, ambos llegarían a tiempo los fines de semana. Sin embargo, Mojica, convocado de nuevo con Colombia, también se perderá el partido del domingo pero es posible que se pueda perder más a lo largo de esta campaña 15/16. Otra baja más en la escuadra de Miguel Ángel Portugal.

Remontadas y decepciones

La campaña 14/15 del Real Zaragoza se puede definir como un carrusel de alegría y desgracias máximas. La temporada no transcurría como si de un grande se tratara pero a medida que pasaron las jornadas, y con Popović en el banquillo, los maños fueron aumentando credenciales al playoff. Batalla encarnizada con la SD Ponferradina por la última plaza que otorgaba el derecho a jugar una promoción con premio excelso. Precisamente la posibilidad manifiesta de luchar por el ascenso la consiguieron en Valladolid al ganar 1-3 en el ocaso del curso regular.

Como último clasificado en la pelea final, el Girona era el rival a superar. Los catalanes habían dejado escapar en el último suspiro la posibilidad de haber hecho historia. En el partido de ida, la clasificación final se impuso y los de Machín golearon 0-3. El Real Zaragoza apeló a la heroica en Montilivi y contra todo pronóstico se llevaba la eliminatoria al conseguir un 1-4 a favor. Sólo quedaban 180 minutos por delante y la UD Las Palmas el último escollo para regresar a la gloria. Con el cartel de "no hay billetes" los maños se imponían por 3 goles a 1. El regreso a Primera División estaba a la vuelta de la esquina. Largo paseo hasta Las Palmas pero podría ser el último en la división de plata del fútbol español. El balompié es caprichoso y todavía tenía aguardado una última dósis de veneno para los de Popović. Sergio Araújo, prácticamente en el descuento, anotaba el 2-0 que hundía a los zaragozistas y ensalzaba a los "pío pío". La amargura de la Liga Adelante se cobraba otra víctima: el Real Zaragoza.

Nuevo curso, ilusiones renovadas

Con la resaca de lo acontecido en la pasada campaña, un renovado Real Zaragoza ha comenzado una nueva andadura por los campos de la categoría de plata. Hombres como Basha, Eldin, Willian José o Ruiz de Galarreta han dejado paso a futbolistas de la talla de Ortuño, Ángel, Diamanka o el propio Vallejo, zaragozista de "pro" ya en propiedad del Real Madrid. Con estos mimbres, un nuevo proyecto sale a la luz. En tierras aragonesas apuestan por este equipo, candidato al ascenso directo es, ahora hay que demostrarlo en el terreno de juego. Empresa complicada al máximo exponente.

El Real Valladolid lleva 12 años sin perder en Zaragoza

Después de 12 jornadas, los del Pilar, ya duermen en posiciones de ascenso por la vía rápida. 20 unidades, con 5-5-2, los hacen empatar con Osasuna y situarse a tan sólo dos puntos del líder de la categoría, el Córdoba. Almería, Alavés o Elche han doblado la rodilla en La Romareda pero también es significativo que sus dos derrotas, más la sufrida en Copa del Rey contra la UE Llagostera, las cosecharan también en suelo local. El propio Córdoba y el CAt Osasuna, en fines de semana consecutivos, ganaban por la mínima como visitantes ante los maños. El Real Valladolid también conseguía ganar el curso pasado en La Romareda con dos goles de Óscar González. Con estos datos, batalla complicada pero para nada imposible.

Protagonistas semanales

A lo largo de toda la semana, por la sala de prensa pucelana han pasado alguno de los protagonistas para el fin de semana pasado. Entre ellos, Julio Iricibar. El arquero del filial comentaba que se siente preparado para la cita: “Me encuentro bien, con muchas ganas de demostrar lo que sé hacer y de ayudar al equipo a conseguir la victoria”. “Soy una persona muy tranquila y no me afecta el ambiente ni la presión, estoy muy centrado en el partido y en el trabajo diario con la intención de poder tener más oportunidades en el futuro”. El propio preparador blanquivioleta comentaba sobre el rival que: “El Real Zaragoza es un equipo compacto que ha sabido mejorar sus prestaciones defensivas en las últimas jornadas y que ha encadenado una serie de buenos resultados”. Además quiso dejar claro que confía plenamente en “su” portero de circunstancias.

Posibles onces iniciales

Las numerosas bajas ya comentadas del Real Valladolid procuran un once inicial plagado de efectivos no habituales. Kepa, Varela, Mojica, Timor, Moreno, Óscar y Alfaro seguro que no viajan a Zaragoza. Anuar y José parecen los mejor colocados para acompañar al primer equipo.

En el plantel maño, las internacionalidades también pasan factura. En la puerta Bono no se encuentra disponible. Mario puede volver a la convocatoria, pero es duda, Rubén, Wilk y Jaime permanecen lesionados. Pedro volvió hace quince días pero no está contando con demasiados minutos. Aunque la baja más importante tiene la marca España sub´21. Jesús Vallejo, uno de los mejores centrales de la categoría, se encuentra concentrado junto a Kepa por lo que no estará en La Romareda. Diamanka hasta última hora no sabrá si llega al encuentro ante el Real Valladolid.