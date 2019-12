Ojeando al rival: Real Valladolid

La Romareda acoge el próximo domingo un partido más propio de Primera que de Segunda, un choque en el que se ven las caras dos equipos cuyo único objetivo para esta temporada es lograr el ascenso. Una victoria de los maños dejaría a los vallisoletanos a nueve puntos, una distancia que sería muy valiosa, ya que a pesar de la actual situación de los castellano-leoneses, son una de las mejores plantillas de la categoría y van a ser un rival directo para conseguir el billete a Primera.

Los pucelanos visitan un campo propicio para sacar los tres puntos, y es que en las últimas cuatro visitas a la Romareda el Valladolid ha salido victorioso en todas ellas. Desde el 19 de octubre de 2003 el Real Zaragoza no ha podido brindar una victoria a su afición frente al equipo vallisoletano. Tanto Popovic como sus jugadores llegan dispuestos a romper esta racha y dar así un golpe sobre la mesa que los pueda situar al frente de la clasificación.

Por debajo de las expectativas

En la capital de Castilla y León la decepción invade a la gente cuyo equipo es el Real Valladolid. En su segunda temporada consecutiva como equipo de Segunda División, los blanquivioletas no están cumpliendo con las expectativas generadas respecto al club, ya que el Pucela debe de ser uno de los equipos que ocupen las zonas de arriba de la tabla y no el decimoséptimo clasificado con 14 puntos como lo es actualmente. Para intentar solucionar todo esto, la directiva ya ha tomado decisiones, y es que el que empezó como entrenador del Valladolid ya está en el paro. Gaizka Garitano no aportó lo que se esperaba de él y tras acumular cinco partidos sin ganar y caer derrotado en Palamós frente a la Llagostera por 3-1, el equipo directivo no tuvo otro remedio que cesarle.

Como sustituto y encargado de dar la vuelta a la situación ha llegado a Pucela Miguel Ángel Portugal, un hombre experimentado en esto del fútbol y que ya estuvo en la ciudad vallisoletana como entrenador en una relación fugaz y que tan solo duró un año (1987-1988). El técnico burgalés aterriza tras probar como seleccionador en Bolivia. Desde su llegada a Valladolid, el equipo todavía no ha perdido, logrando una victoria frente al Mirandés por 2-1 y cosechando dos empates 1-1, en Almería y en casa frente al Leganés. Además, se ha mostrado una clara mejoría en el juego, mejoría que se plasmó sobre todo en los primeros 70 minutos del partido frente al Leganés y sobre la que se debe basar el Valladolid si quiere sacar algo positivo de Zaragoza.

Aunque la Romareda sea uno de los campos favoritos y que están marcados en el calendario del Valladolid, esta temporada los pucelanos no se están encontrando muy cómodos a la hora de salir de su feudo. Con la condición de visitante el conjunto dirigido por Miguel Ángel Portugal todavía no ha sido capaz de conseguir una victoria, registrando un balance de tres empates y tres derrotas.

El partido frente al Real Zaragoza no parece ser el más factible para cambiar esta dinámica lejos de su estadio, ya que los maños están en racha y no conocen la derrota desde hace siete jornadas. Además, los pucelanos llegan con bajas importantes a la capital aragonesa, como la de sus dos porteros: Kepa y Varela, que han viajado con sus respectivas selecciones sub-21; su puesto lo ocupará el juvenil Julio. En la zona del mediocampo Timor no podra ser de la partida al igual que Mojica que ha viajado con Colombia. Por último, y no menos importante, el exzaragocista Óscar finalmente no ha podido entrar en la convocatoria y no tendrá el placer de visitar y atacar a una de sus víctimas favoritas.

Con todo esto, el Valladolid llega a Zaragoza con ganas de conseguir su primer triunfo fuera de casa y continuar así con una buena racha de resultados que le devuelva la confianza al equipo y le permita escalar posiciones en una tabla marcada por la igualdad, y es que a pesar de todos estos datos negativos sólo son seis puntos los que separan a ambos equipos.

Los llamados a cambiar la situación

A pesar del mal momento de forma que atraviesa el Real Valladolid y de los malos resultados que ha dejado por el camino, hay algún jugador que está dejando grandes detalles de calidad, en concreto uno. La sensación de la temporada hasta el momento en el conjunto pucelano está siendo el extremo Juan Villar, futbolista que ha recalado esta campaña en la ciudad castellano-leonesa procedente del Cádiz. El jugador onuvense está demostrando ser uno de los mejores bandas de la categoría, aportando mucho desborde y técnica en la línea de cal, además de que es el máximo anotador del equipo con cuatro dianas. Otros como el portero Kepa o el central Marcelo Silva también están compitiendo a un buen nivel.

Además, hay otros futbolistas que están llamados a tener un mayor protagonismo y que pueden dar un plus al equipo si muestran su mejor versión. En la segunda línea y en la zona de ataque, jugadores como Mojica, Óscar, Manu del Moral o Rodri (también exzaragocista) son claves para que el equipo marque la diferencia en una categoría en la que hay pocos jugadores de tanto nivel. Pero sobre todo, lo que más le está faltando al equipo dirigido por Miguel Ángel Portugal es un jugador que tome el control en el centro del campo y que maneje la sala de máquinas; Leao, Timor, Álvaro Rubio o Tiba deben de dar un paso adelante y conducir así a su equipo hacia el camino adecuado.

Convocatoria

Miguel Ángel Portugal confirmó la ausencia de Timor para el partido de este domingo, baja que se une a las de Alfaro, Moreno, Óscar, Kepa, Mojica y Varela. El técnico burgalés mostró plena confianza en Julio, portero de la cantera que tendrá que estar bajo los palos en la Romareda, y en los otros tres canteranos que ha tenido que citar para completar una lista con bajas importantes.

Posible once