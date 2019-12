Lebrijana 0-0 San Fernando: "A mí el pelotón que los arrollo"

Hace poco más de un mes, este humilde redactor llegó del Nuevo Arcángel con ganas de escribir todo lo vivido en el empate a cero que había presenciado en un escenario de Primera. San Fernando y Córdoba B no encontraron el gol, pero derrocharon fútbol por doquier. Desmarques, desbordes, subidas por la banda, disparos peligrosos, centros sin remate...

Hoy, el San Fernando CD fue una sombra de aquel equipo. Por no parecer, no se pareció ni en la indumentaria, ya que al Municipal de Lebrija saltó de rosa y no con su azulino habitual. Y si el líder de la categoría tiene un día nulo en cuanto a creación de fútbol porque ni la suerte ni el terreno de juego acompañaban, ya se pueden imaginar el resultado. Sí, cero a cero. Quizás la única coincidencia con el duelo de El Arcángel…

Resulta difícil, casi temerario, meterle mano al análisis de un partido cuyos únicos “uuuy” llegaron a balón parado. Sin duda alguna, el entrenador de la UB Lebrijana, Joaquín Hidalgo, podrá estar muy orgulloso de sus pupilos. Lo dieron todo y rascaron un punto ante el líder estando en una situación clasificatoria bastante complicada. Quizás Masegosa tampoco le pueda reprochar nada a su plantilla. Pelearon cada balón como si fuera el último, disputaron a muerte cada duelo en las alturas y pudieron llevarse la victoria de no ser porque el colegiado melillense Aderrahman Abderrahim se hizo el sueco al no ver un claro penalti sobre Mario y se precipitó al no señalar un discutible fuera de juego a Ñoño.

Lo que sí está claro es que hoy, en el Municipal de Lebrija, nadie pensó en dar espectáculo para agradar al público. Ambos decidieron basar sus acciones en la antítesis del fútbol combinativo que tan de moda puso la selección española. Se decidieron por otro estilo, que, curiosamente, también tuvo éxito con España. La diferencia es que, claro está, entre una forma de jugar y otra transcurrieron la friolera de 90 años.

Fútbol primitivo

En Lebrija primó el “A mí el pelotón Sabino, que los arrollo” de John Belauste en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920. Algo parecido gritaban los delanteros en ambas áreas. Fútbol primitivo. Patadón a seguir en defensa para iniciar la jugada, respuesta de la zaga rival de cabeza y, en el centro del campo, una lucha sin cuartel por hacerse con la posesión de un esférico que botaba llorando pidiendo ser tratada con delicadeza.

No era el partido para hombres finos como Francis o Tati y sí para todoterrenos como Jorge Herrero, Pablo Vázquez y Dani Fornell. Si algún equipo conseguía ganar dos veces seguidas una disputa aérea, el acercamiento a la meta contraria era un hecho. Tengan en cuenta, llegados a este punto, que el césped sintético provocaba constantes cabezazos y solo algún valiente era capaz de controlar y rasear la bola.

Una falta al borde del área era celebrada como un gol

Así las cosas, ante este panorama, después de un buen arranque azulino en cuanto a dominio territorial, estaba claro que el quid de la cuestión estaba en el balón parado. Una falta al borde del área era celebrada como un gol. Y la Lebrijana dispuso de dos en la primera mitad. Ambas pateadas por Falcón a centímetros del palo derecho de un Fran que volvía a la portería cañaílla en detrimento de David Zamora. Como él, Gabi y Sergio Castillo eran novedades en el once de Masegosa. Cumplieron (el ubriqueño en el lateral derecho), al igual que la zaga local, que ocultó sus carencias a la hora de sacar el balón jugado a base de victorias en el aire ante un Edgar desesperado por ser incapaz de recepcionar un esférico en buenas condiciones para la segunda línea isleña.

Continuando con el balón parado, el San Fernando gozó de tres, pero solo Francis fue capaz de superar la barrera. Precisamente fue en la ocasión en la que más escorado se encontraba y no fue complicado para Álex blocar el envío.

El encuentro se decidiría, pues, en un detalle. Sin calidad ninguna sobre el terreno de juego, un chispazo podía reventarlo todo. Había que prender la mecha. Y, a la vuelta de vestuarios, Tati lo logró. Asistió a Edgar a la media vuelta en una posición deliciosa para marcar, pero el madrileño desaprovechó el regalo. El 9 azulino ingresó en área con el balón controlado y, con la zurda, buscó el palo largo de la portería lebrijana. El cuero salió muy desviado y él quedó totalmente desolado sobre el césped. Sabía que ese podía haber sido el tanto ganador.

Y corría todavía el minuto 48, pero no le faltaba razón. De ahí al final, solo Jorge probó con firmeza a Álex tras una melé en el área local. Y el cancerbero respondió volando a la perfección.

Arbitraje desquiciante

Poco a poco la Lebrijana se fue creciendo al compás que marcaba su hinchada y el San Fernando echó el resto a base de casta. El partido se endureció todavía más, incluso enloqueció por momentos ante el desconcierto de un árbitro totalmente incapaz de manejar la situación con decisiones tan erróneas como polémicas. No hay peor sensación para un trencilla que no contentar a ninguna de las dos partes. Nordin Adehrraman y sus asistentes lo lograron señalando fueras de juego más que dudosos, faltas inexistentes y no cobrando otras clamorosas.

Las quejas de aficionados y jugadores eran más que evidentes, dada la igualdad que campeaba en el césped. En los minutos finales, la cosa se calentó aún más. La Lebrijana pidió, de una forma tan pasional que incluso asustaba, un posible penalti de Solano a Carlos Ruiz, que pocos minutos antes había visto como Fran le birlaba la posibilidad de rematar un centro medido desde la banda derecha.

Pero el San Fernando no se quedó atrás a la hora de protestar. Mario, que había entrado por Dani Martínez, ingresó en el área celeste tratando de dar alcance a uno de los pocos buenos pases que se vieron durante los noventa minutos. Lo consiguió, pero, justo en ese momento, Juande y David Vázquez cortaron el avance del canterano en una acción interpretada por los visitantes como pena máxima.

Masegosa fue expulsado por protestar un fuera de juego

Por si fuera poco, minutos después, en plena locura de pitos, broncas y abucheos a la labor arbitral y con el partido en su fase cumbre, Ñoño, que había relevado a Tati a la hora de juego, se lanzó en carrera a controlar un pase dirigido a la espalda de la zaga sevillana. El isleño ganó en carrera a su par y se relamía imaginando el uno contra uno frente al portero enemigo. Hasta que se percató de que el asistente tenía la banderola levantada y, por tanto, invalidaba la acción. Corría el minuto 87 y todo el banquillo azulino se dirigió encolerizado al colegiado a protestar la decisión. Tal fue el grado de ellas que Masegosa fue expulsado y ya en sala de prensa criticó duramente la actuación arbitral.

En definitiva, San Fernando y Lebrijana se repartieron los puntos en un duelo que careció por completo de calidad. David llevó a su pequeño terreno a Goliath, lo atenazó, pero no tuvo valor para asestarle un golpe victorioso. Goliath se encontró incómodo en todo momento, lamentando no poder cambiar su situación, clamando libertad. Sin embargo, los dos firmaron las paces porque un enemigo común los acabó desquiciando. Y responde al nombre de Nordin Aderrahman Abderrahim.