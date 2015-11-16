Una gran primera parte y victoria granate

Gran primera mitad del conjunto dirigido por Luisito que, tras firmar seis de siete victorias se coloca quinto mostrándose como uno de los conjuntos más en forma de la categoría. Este pasado domingo, un equipo rocoso como el Izarra comandados por un Pito Camacho en estado de gracia.
El Pontevedra se impuso con solvencia en una primera mitad para el recuerdo que supuso una relajación total en el segundo acto. Las cosas comienzan a funcionar en la ciudad del Lérez que comienza a tener en la figura de Borjas Martín el nuevo ídolo granate. Al gol del insular se unió un Pablo Carnero que comienza a reencontrarse y firmó un doblete. Tras el gol de Borjas de penalty, Briñol puso el empate, una igualada que terminó en 3-1 a favor de los locales.
Un primer acto frenético
El choque comenzó con intensidad. Pito Camacho se enfrenta a Pablo y tras caer en el área, el de Gador solicita penalty. El colegiado desestima la petición y el juego continúa. A los doce minutos un colosal Borjas se fabrica una gran jugada en el área que termina en derribo. En este caso, el colegiado no duda en señalar la pena máxima. El insular asume la responsabilidad y convierte desde los once metros batiendo a Aitor Navarro y anotando la séptima diana en su haber.
Se ponía por delante el conjunto pontevedrés. A pesar de ello, la alegría duró poco; a los diecinueve minutos, tras echar mano de estrategia el Izarra iguala en saque de esquina. Llegando desde atrás Briñol remata de cabeza con potencia para que Edua haga la estatua. Con poco los de Estella empataban.
Tras estabilizarse el encuentro tras un inicio plagado de goles y ataques al área contraria, el Pontevedra volvió a anotar. Verdú recoge el esférico en banda izquierda proyectándose al ataque, sirve a Borjas en el área que habilmente ve a Carnero sólo, éste ante Navarro ajusta el esférico al palo largo desnivelando así el marcador. Tras quitarse 'un peso de encima' los de Luisito se desataron. Creció la figura de un Mouriño que jornada a jornada tiene más incidencia en el juego surtiendo de balones a la línea atacante.
La sentencia pudo llegar tras un centro de Jandrín que no acierta Carnero. Tras no ser quien de anotar, el vigués no perdonó. Tras un fallo en el despeje por parte de Aitor Navarro que le cae a Jandrín, éste sirve al ariete que, al límite del fuera de juego bate a placer al cancerbero por el palo corto. Sentenciaba así el conjunto de Luisito al borde del descanso. Para terminar la primera mitad, Pito Camacho pudo 'meter' a los blanquiazules en el encuentro pero su remate se estrelló en el poste granate.
Una segunda parte de sosiego
Con la holgada victoria el encuentro entró en unos derroteros de suma tranquilidad, en el terreno que interesaba al Pontevedra. En ese momento, el Izarra creció sobre el verde de Pasarón y el balón largo comenzaba a imponerse. Pito Camacho se mostraba decisivo en esa faceta que se encontraba ante un seguro Edu Sousa. La relajación granate supuso que apenas inquietara la meta de Navarro. Unicamente Borjas Martín de cabeza ponía en apuros al arquero visitante.
Con esta victoria el conjunto gallego se encarama en los puestos altos como quinto clasificado. Tras un inicio dubitativo, los de Luisito encuentran el rumbo y premio a su juego combinativo. Por parte navarra, continúan los problemas en cuanto a resultados como foráneos siendo uno de los clubes más fiables en Merkatondoa.
Puntuaciones VAVEL
|Pontevedra (3)
|Izarra (1)
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