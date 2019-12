Un Athletic de menos a más

La temporada no podía comenzar de mejor forma para el conjunto bilbaíno. Contra todo pronostico, el Athletic Club de Bilbao se proclamó campeón de la Supercopa de España tras vencer al Fútbol Club Barcelona de Luis Enrique a doble partido. Los leones golearon al conjunto catalán en San Mamés (4-0) y tras empatar en el Camp Nou (1-1) consiguieron levantar un título 31 años después.

Pasadas las celebraciones la alegría no duro más de una semana en la capital vizcaína. El 23 de agosto comenzaba la competición ordinaria en el nuevo San Mamés, de nuevo ante un conocido rival: el FC Barcelona. En esta ocasión el Athletic no fue el mismo equipo que pocos días antes habia goleado a los de Luis Enrique. Los rojiblancos no fueron capaces de superar al Barcelona y tras un disputado encuentro los blaugranas se llevaron la victoria por la mínima gracias al gol de Luis Suarez. Las malas sensaciones continuaron una jornada más, de nuevo los de Valverde fueron derrotados en el primer derbi vasco de la temporada ante la SD Eibar. En un partido para olvidar de los rojiblancos, los armeros se llevaron los tres puntos por un contundente 2-0 con los goles de Adrián y Saúl Berjón. Tras las dos primeras jornadas ligueras el Athletic Club se situaba en puestos de descenso a la categoría de plata, mientras en Europa League a penas lograba resultados contundentes que hicieran olvidar a la afición los traspiés en la Liga BBVA.

La jornada 3 cambió San Mamés. El Athletic Club se enfrentaba a un Getafe en horas bajas y los de Valverde se encargaron de sentenciar el partido en 25 minutos aprovechando su superioridad. Con un doblete de Aduriz y un tanto de Raúl García, los leones dejaron los tres puntos en tierras vascas abandonando así los puestos de descenso a Segunda División. El Athletic presentaba en esta jornada una mejoría en cuanto a juego que no había sido capaz de sacar ante Barcelona y Eibar. Sin embargo las siguientes jornadas demostraron que el juego bilbaíno ante el Getafe había sido más un espejismo que una realidad. Ante Villarreal y Real Madrid el Athletic Club fracasó. Contra el Villarreal los leones no supieron encontrar su lugar en ningún momento de un encuentro que terminaron perdiendo estrepitosamente por 3-1. El conjunto de Valverde no perdía un partido cualquiera, se dejaba tres puntos contra el que a la larga podría ser un rival directo para las aspiraciones rojiblancas. Con la decepción a cuestas y de nuevo en los puestos rojos de la tabla, llegaba una noche grande a San Mamés. Visitaba el feudo rojiblanco un Real Madrid al que el Athletic había vencido la pasada campaña. Sin embargo, los de Valverde no fueron capaces de repetir la hazaña y volvieron a dejarse tres puntos que les hundían al fondo de la clasificación de la Liga BBVA.

Pasadas las cinco primeras jornadas ligueras el Athletic presentaba unas estadísticas desoladoras. Tres derrotas frente a una sola victoria. El conjunto de Valverde no estaba logrando los resultados ni el juego esperado por San Mamés. Se colocaban en puestos de descenso a la Segunda División española mientras en Europa League no eran capaces de asentarse en un grupo, a priori, de inferior nivel. La euforia tras proclamarse supercampeones de España se traducia en un estado de cautela que no pasaba desapercibido en el vestuario rojiblanco.

Remontar los malos resultados de las primeras jorandas no iba a resultar fácil. El calendario del Athletic comenzaba por visitar una de las plazas con más valor sentimental: Anoeta. Real Sociedad y Athletic Club finalizaron el encuentro con empate (0-0) tras 90 minutos donde ambos conjuntos pusieron más de su parte para no perder que para ganar. Finalizaba así el segundo derbi vasco de la temporada para los leones, esta vez llevando de vuelta un punto a San Mamés.

Pasando de puntillas por la primera prueba, los de Valverde volvían a jugarsela en San Mamés con un nuevo rival directo, el Valencia de Nuno. En plena recuperación de confianza los bilbaínos buscaban aprovecharse de un Valencia muy desmejorado en las últimas jornadas. El partido, que prometía igualado cayó sin embargo del lado rojiblanco desde el primer minuto. Los de Valverde dominaron el encuentro en todo momento y gracias a los goles de Laporte, Susaeta y Aduriz dejaron la victoria en tierras vascas. Por primera vez en la temporada 2015/2016 el Athletic ganaba y convencía ante su afición, dejando en casa algo más que tres puntos. La jornada 8 se presentaba como el último escalón para lograr la ansiada recuperación y así fue durante 80 minutos. El Athletic se imponía con firmeza al Deportivo de la Coruña. Sin embargo, en 10 minutos los gallegos remontaron el partido anotando el minuto 89 el definitivo 2-2. Los de Valverde habían sido capaces de mantener el resultado y de nuevo las dudas inundaban la capital vizcaína.

La incertidumbre continuaba en el conjunto rojiblanco. Los resultados en liga habían mejorado levemente pero el equipo continuaba mostrando una inseguridad constante. Fuera de San Mamés sus carencias aumentaban y tras 8 jornadas no conocían la victoria a domicilio. En Europa League la situación se había vuelto insostenible y tras tres derrotas consecutivas el Athletic perdía el liderato del grupo L ante el FK Partizan. Un mal comienzo en liga y la posibilidad de caer eliminados en fase de grupos de Europa League mantenían a los de Valverde entre las cuerdas.

El mes de noviembre terminó de disipar cualquier tipo de duda. El Athletic Club disputaba la novena jornada liguera ante un recién ascendido, el Sporting de Gijón. En esta ocasión los leones dominaron los 90 minutos del encuentro y trás hacer efectivo el buen juego que llevaban practicando las pasadas jornadas se alzaron con la victoria por 3-0. Esta vez el Athletic no fue un espejismo, a través del buen juego logró dominar el partido de principio a fin terminando con la inseguridad que les dominaba en las pasdas jornadas. La siguiente jornada el conjunto de Valverde visitaba el Benito Villamarín para enfrentarse de nuevo a otro recién ascendido, el Real Betis. Dejando atrás los fantasmas que visitaban a los bilbaínos a domicilio el Athletic se llevo los primeros tres puntos como visitante de la temporada. Encabezados por Iñaki Williams vencieron al conjunto rojiblanco por 1-3 disputando el mejor encuentro de la temporada. El Athletic, por fin habia logrado mostrar su mejor versión lejos de San Mamés y los resultados comenzaban a estabilizar la situación interna del equipo.

Con el objetivo de mantener las buenas sensaciones hasta el parón por selecciones el Athletic se enfrentaba en la jornada 11 al RCDE Espanyol. Los de Valverde se llevaron de nuevo los tres puntos gracias a una genialidad de Iñaki Williams en el minuto 8 y la sentencia de Raúl García en el 64. Con la victoria ante el Espanyol el Athletic se situaba octavo en la clasificación de la Liga BBVA. Dos puntos separan a los bilbaínos de los puestos de Europa League y cuatro de los de UCL. Los puestos bajos de la tabla quedan cada vez más alejados y son 10 los que los separan del Levante, colista de la categoría. La situación en Europa League también ha remontado gracias a la goleada ante el FK Partizan (5-1) que ha permitido a los rojiblancos recuperar el liderato del grupo L.

Las buenas sensaciones se han asentado en el Athletic Club. Tras las primeras jornadas ligueras donde los rojiblancos se hundían en la clasificación entre mal juego y malos resultados, los leones han sabido encontrar el camino con cautela, lo que les coloca como octavos en la clasficación. Tras el primer tercio liguero Ernesto Valverde tiene el reto de alargar la racha bilbaína y mantener el buen juego del equipo que ha encandilado San Mamés por encima de las individualidades.